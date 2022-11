Metal und Physik

Metal ist nicht nur lyrisch eine sehr fleischliche Musik: Metal-Fans haben oft Freude an physikalischen Tonträgern und genießen die körperliche Präsenz bei Konzerten.

Und bei Beidem hakt es leider (wieder). Viele Konzerte kleiner und mittlerer Größe werden wieder verschoben (wir sehen und vielleicht bei Wolves in the Throne Room, dem Heidelberg Deathfest, Dying Fetus, oder oder...). Und mir ist aufgefallen, dass der Nachschub an Tonträgern nicht mehr so zuverlässig ist, wie er schon war. Die Zahl der bestellten Scheiben, die noch nicht gekommen sind, sammelt sich wie die der Tickets. Verschiebungen im Presswerk oder 2 Wochen Wartezeit von der Versandmitteilung (wo bleiben meine Sodom, Firtan, Bloodbath, Sadistic Ritual,...?) bis zur Ankunft in den eigenen vier Wänden sind leider normal.

Was bleibt, ist Kult of Flesh - kein Tonträger und keine Anwesenheit notwendig!

Nur: 104.8 MHz oder querfunk.de

Am 18.11.2022 um 8 Uhr.

Schaltet rein - wir freuen uns auf euch!

kultofflesh.de