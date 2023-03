Live in Karlsruhe

In der letzten Zeit häufen sich die Liveauftritte, bzw. die Ankündigungen hierzu, von extremen Bands, die in Karlsruhe auftreten. Und sogar etwas größere Bands, die man hier nur selten getroffen hat, haben für dieses Jahr Konzerte angekündigt. Wir sind sehr glücklich darüber - und wir hoffen, ihr auch.

Bitte unterstützt das - Wir treffen uns dort! Behemoth, Wolves in the Throne Room, Primordial & Co. sind eine sichere Bank, da könnt ihr nicht falsch machen.

Braucht ihr noch die passende Vorbereitung für die Konzerte? Die bekommt ihr natürlich von uns!

Jeden dritten Freitag im Monat.

Zu hören im Raum Karlsruhe auf MHz 104.8 und sonst auf querfunk.de.

Schaltet ein, wir freuen uns auf euch!