Kult of Rot

Mit den letzten Songs der vorigen Sendung, In Rot Unleashed und Thou shalt Rot, haben wir uns vorbereitet - denn dieses Mal geht es eine Sendung lang um Rot - nämlich Rotpit! Wir haben die Freude und die Ehre mit Ralf Hauber, dem Sänger von Rotpit zu sprechen.

Leider konnte er nicht bei uns im Studio sein, mit drei Bands ist Ralf ja auch gut ausgelastet. Es hat auch eine Weile gebraucht, bis wir einen Termin für das Interview gefunden haben - um so begeisterter sind wir, das es endlich geklappt hat, auch wenn er nur zugeschaltet ist.

Er hat uns den neusten Song, Golem of Rot, mitgebracht und jede Menge Informationen über seine Bands Rotpit, Revel in Flesh und Heads for the Dead - nicht nur was bisher geschah, sondern auch, was wir in Zukunft erwarten können!

Into the Rotpit:

Night of the Ultimate Rot:

21. März 2025, 20 Uhr

Mit:

Ralf

Stefan

Andy

Bernd

Long live the Rot!

