Interview mit Dohrn von Guyođ

Ein Gespräch aus dem tiefen Abgrund des Meeres

Am 27. Januar erscheint die neue EP "Death Throes of a Drowning God" von Guyođ - eine Band, die uns beim Death's Doom im P8 schon begeistert hat. Ein guter Grund, mit dem Gitarristen Dohrn zu sprechen! Leider ist Graz, wo die Band beheimatet ist, ein gutes Stück von Karlsruhe entfernt, so dass wir das Interview per Videokonferenz geführt haben.

Dazu haben wir auch viele interessante Themen gefunden, über die wir sprechen werden: Woher kommt die Faszination für das Meer, wie entsteht die Musik von Guyođ - und ganz wichtig: Wann können wir sie wieder auf der Bühne erleben?

Das Meer ruft euch!

- Am 16. Januar 2026

- Um 20 Uhr

- Auf 104.8 MHz oder querfunk.de

- Mit Dohrn, Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh