Interview mit Dark Indication

Es wird Mal wieder Schwedisch bei Kult of Flesh!

Am Samstag, den 7. Februar war es so weit - ich konnte mit dem Fahrrad nach Schweden fahren. Nur kamen diese Schweden aus Bayern und haben beim All Hell breaks loose gezeigt, wie Gitarren zu sägen haben. Der Auftritt und das grandiose aktuelle Album "Suppressed Horror" sind ein guter Grund, die Band zum Gespräch zu bitten - dem die Band gerne folgte.

Andy hat mit The Infernal Deceit eine weitere Band dabei, die aus Deutschland kommt und schwedisch klingt - in dem Fall aus dem Bereich Black/Crust. Stefan hat dann wirklich in Schweden zugeschlagen und das Tal des Todes hat zu Kontroversen geführt.

Aus Schweden zu euch ins Radio:

Am 20. Februar

Um 20 Uhr

Auf 104.8 MHz oder querfunk.de

Mit Stefan, Andy, Bernd und Dark Indication

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh