Interview mit Alteration beim All Hell breaks loose

Härter die Glocken nie klingen!

Wir waren Mal wieder beim All Hell breaks loose - einer kleinen, aber feinen Konzertreihe, die alle zwei Monate zum Tanz im AKK lädt. Dort wurde wieder alle Besinnlichkeit aus uns herausgeballert und wir hatten die Möglichkeit mit der Band Alteration zu sprechen. Die haben einen tollen Auftritt auf die Bühne gelegt, uns alte und neue Songs präsentiert und wir haben für die Sendung eine exklusive Variante ihres Hits Domesticate bekommen.

Desweitern haben wir unsere gewohnte Mischung aus aktuellem Black, Death und Thrash Metal im Programm - in die wir einen Death Metal-Klassiker aus Österreich geschmuggelt haben.

Lasst die Matten kreisen!

Am Freitag, den 19. Dezember

Um 20 Uhr

Auf 104.8 MHz im Raum Karlsruhe

Auf querfunk.de in der ganzen Welt

Mit Stefan, Andy, Bernd und Alteration

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh