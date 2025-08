Im Rahmen der Klassiker

...und frischem Fleisch als Inhalt

Nach vielen Ansagen in der Art von "die Band klingt wie..." oder "erinnern vom Stil her..." haben Stefan und Andy sich auf die Originale besinnt und so begrenzen zwei große Earache-Klassiker als Opener und Closer die Sendung.

Dazwischen haben wir die Sendung natürlich mit frischem Stoff vollgestopft, der dann von keinem großen Label kommt - wir freuen uns über viele Veröffentlichungen von Underground-Labels! (und natürlich einigen Independent-Scheiben...)

Andy und Bernd haben zwei Mal in Griechenland zugeschlagen, Stefan bringt euch ein Tape-Release näher und aus Schwäbisch-Gmünd kommt nicht nur Death Metal. Andy beschwert sich bei Stefan über eine schwedische Band: Wie konnte es so weit kommen?

Das Alles und mehr erfahrt ihr:

Auf 104.8 MHz oder auf querfunk.de

Am Freitag, den 15. August

Von Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh

https://www.facebook.com/kultofflesh