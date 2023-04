Hat hier jemand ein Bier getrunken?

Der Tag des deutschen Bieres ist am 23. April!

Etwas, das Teil jeder Sendung ist - man in der Sendung aber nicht hören kann - ist das alkoholische Erfrischungsgetränk, das am 23. April wieder Geburtstag feiert. Wie ist dies möglich, da es in den Studios nicht erlaubt ist, Getränke zu trinken? In mühevoller Kleinarbeit und mit Hilfe von Photoshop haben wir für die Bildergalerie Bierflaschen reinkopiert!