Grenzgänger

Wo sind die Grenzen extremen Metals?

Eine der häufigsten Diskussionen der Sendung ist:

Passt das noch in unser Schema oder ist es nicht extrem genug?

"Too Extreme", wie ein Song von Morbid Angel heißt, gibt es bei uns nicht!

Also sehen wir uns die andere Seite an - oder die anderen Seiten, denn extremer Metal grenzt an ziemlich viele andere Spielrichtungen, vor allem des Metals, aber auch an Noise, Industrial oder Punk. Dieses Special widmen wir Bands und Songs, die wir bisher nicht gespielt haben, weil sie nicht krass genug sind, aber dennoch (fast) in die Sendung passen.

Wie in jedem Special gibt es:

- Zwei Stunden (dieses Mal nicht ganz so) extreme Musik

- am 5. Freitag des Monats, den 31. Mai

- Beginn um 20 Uhr

- auf 104.8 MHz oder querfunk.de

- Stefan, Andy und Bernd am Mikro

Schaltet ein, wir freuen uns!

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh

https://www.facebook.com/kultofflesh