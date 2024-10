Frauenpower bei Kult of Flesh

Eine friedliche Sendung mit extremen Texten

Frauen sind im extremen Metal nicht mehr so selten wie in den Anfangstagen und das spiegelt sich auch bei Kult of Flesh wieder - in diesem Jahr hatten wir so viel Frauengesang wie nie zuvor. Wie bei den Männern ist Gesang manchmal ein kleiner Euphemismus - aber das, was sie machen, ist dennoch großartig! Nachzuhören bei Fear of God, Brat, Coltaine, Painful oder Escuela Grind. Und in der nächsten Sendung haben wir gleich zwei Bands am Start: Hiraes und Sigh.

Wir müssen auch uns nicht vor dem Mikro streiten, alle Bands kommen gut an und somit fällt die Sendung ziemlich friedlich aus - das sieht man auch an Songs und Bands wie Spectres of Terror, 200 Stab Wounds, Pestilent Death, Armageddon Patronage oder Extinction A.D.

Nachzuhören am 18. Oktober um 20 Uhr!

Auf Querfunk.de oder 104.8 MHz!

Mit Stefan, Andy und Bernd am Mikro!

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh/

https://www.facebook.com/kultofflesh/