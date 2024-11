Eine rabiate Sendung

Ein blinder Gast - und wir starten mit Leading the Blind

Wir lassen es in dieser Sendung ordentlich krachen und geben euch nur in einem Song Zeit zum Durchatmen. Der Song gehört zur Hälfte in die vegane Kategorie (also familienfreundlich), sonst gibt es ganz viel Geballer. Da sind wir uns auch immer einig, weshalb kein Streitgespräch nötig ist! Und wenn Stefan am Ende meint, dass er nicht zum Grindcore greift, sondern zum Industrial, weil wir schon genug Krach gemacht haben, will das was heißen!

Aber wir versprechen euch, im kommenden Special, akustischen Balsam für eure geschundenen Ohren mitzubringen...

Die Malträtierung eurer Ohren erfolgt:

- am 15. November

- um 20 Uhr

- auf querfunk.de oder 104.8 MHz

- durch Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh

https://www.facebook.com/kultofflesh