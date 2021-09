Eine Hammer-Sendung

Der Hammer gehört (neben der Kettensäge und der Axt) zum Lieblingsspielzeug eines Metallers. In den bisherigen Sendungen hatten wir so z.B. den Deathhammer, den Hammer of Satan oder die Hammer Revelation, von Bands wie Master's Hammer, Demolition Hammer oder Vredehammer. In dieser Sendung lasser wir nun gleich drei Mal den Hammer kreisen!

Desweiteren spaltet Tech-Death (mal wieder) die Redaktion, wir haben eine Black Metal Band mit Death Metal Gitarren und eine Verneigung vor Power Trip, deren Sänger ja leider von uns gegangen ist.

Schaltet ein!

Am Freitag, den 17.9., um 20.00 Uhr!

Wir freuen uns auf euch!