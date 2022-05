Double Talk

Verbesserte Rezeptur! Enthält doppelt so viele Morbid Talkings wie bisher!

Eine der Gründungsideen für kult of flesh war, die gegenteilige Meinung zu Songs im extremen Metal zu diskutieren. Dem tragen wir in der Rubrik "Morbid Talking" Rechnung, wo die Kontrahenten Mal mehr und Mal weniger zivilisiert ihre Position zu Gehör bringen. In dieser Sendung gab es dann einige Lieder, zu denen wir unterschiedliche Standpunkte hatten, so dass es nötig war, einen zweiten "Morbid Talking" in die Sendung zu nehmen - Stefan vs. Andy und Andy vs. Bernd.