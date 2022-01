Die erste Sendung 2022

Was passiert im neuen Jahr? Wir können euch schon Mal Musik von künftigen Alben androhen, denn es stehen einige schöne Veröffentlichungen an! Euch erwarten Dark Funeral, Vorga, Meshuggah, Immolation, Napalm Death, Voivod und viele mehr. Es lohnt sich also, dran zu bleiben - wie immer jeden dritten Freitag im Monat!

Was erwartet uns noch? Viele Konzertabsagen! Traurigerweise haben in den wenigen Tagen, die 2022 schon andauert, Kvelertak, Gojira, Secrets of the Moon und Sodom abgesagt bzw. verschoben.