Das Ende der Festivalsaison...

= ...viel tolle Musik aus der Konserve

Die Sommermonate sind vorbei - man merkt es nicht nur an der Temperatur, sondern auch daran, dass die Zahl der Veröffentlichungen wieder nach oben geht. Dabei kamen sehr viele gute Alben heraus - sogar zu viele, wer soll das alles hören? Ich habe alleine in den letzten beiden Wochen 20 hörenswerte Alben auf meine Liste gesetzt...

Und es kündigen sich in den nächsten Wochen so viele weitere Scheiben an - von Größen wie Cannibal Corpse, Kvelertak oder Sulphur Aeon - und vielen weiteren kleinen Bands, die erst noch entdeckt werden wollen!

Was macht der schlaue Metaller in diesem Fall? Er hört kult of flesh!

Wir haben schon Mal vorsortiert und stellen euch 10 Juwelen vor, die von euch entdeckt werden wollen.

Wann kann ich das denn hören?

Am Freitag, den 15. September, um 20 Uhr.

Was muss ich machen, um das zu hören?

Einschalten! Im Raum Karlsruhe auf 104.8 MHz oder auf querfunk.de.

Und wer ist für diesen Krach verantwortlich?

Stefan, Andy und Bernd freuen sich auf eure Ohren!

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh

https://www.facebook.com/kultofflesh