Closer (to the End)

Das Beste kommt zum Schluss?!

Nachdem wir den Openern eine Sendung gewidmet haben, wird es Zeit, einen Blick ans andere Ende eines Album zu werfen. Was passiert am Ende eines Albums?

Da gibt es es die Alben, die sind von der ersten bis zur letzten Minute legendär, Bands wie Slayer, Immortal oder Bolt Thrower haben davon einige im Programm.

Gerne wird am Ende experimentiert, Lieder kommen an den Schluss die den Fluss der Albums stören würden. Ein epischer Longtrack oder ein Instrumental verpassen einem Album ein ein würdiges Ende. Und mir ist aufgefallen, dass viele gute Alben den Titeltrack am Ende haben - allen ist aber gemein, dass sich die Band mit dem Konzept Album auseinandergesetzt haben und die Reihenfolge der Lieder bewusst gewählt ist.

Die geilsten Closer könnt ihr diesen Freitag, den 29.10., um 20 Uhr hören. Und wie immer, nehmen wir uns bei dem Special viel Zeit - freut euch auf zwei Stunden extremer Mukke!