The Best and the Rest of 2025

Kult of Flesh

Das Special über die beste harte Musik des letzten Jahres

Wir haben wieder hart mit uns gekämpft, aber nun haben wir sie: Die besten fünf Alben von Stefan, Andy und Bernd. Diese präsentieren wir im ersten Special des Jahres - das ihr nächsten Freitag hören könnt!

Wir flankieren diese noch mit Songs, die es nicht in die vorherigen Sendungen geschafft haben - nicht weil sie es nicht wert waren, gespielt zu werden, sondern weil unsere Sendungen die Neigung haben, zu Ende zu gehen - so viel Musik und so wenig Zeit!

Den besten Krach des letzten Jahres gibt es
- Am Freitag, den 30. Januar
- Um 20 Uhr
- Auf 104.8 MHz oder auf querfunk.de
- Von Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de
https://www.instagram.com/kultofflesh

Sendetermin
Freitag, 30. Januar 2026 - 20:00 bis 22:00
