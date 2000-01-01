The Best and the Rest of 2025

Das Special über die beste harte Musik des letzten Jahres

Wir haben wieder hart mit uns gekämpft, aber nun haben wir sie: Die besten fünf Alben von Stefan, Andy und Bernd. Diese präsentieren wir im ersten Special des Jahres - das ihr nächsten Freitag hören könnt!

Wir flankieren diese noch mit Songs, die es nicht in die vorherigen Sendungen geschafft haben - nicht weil sie es nicht wert waren, gespielt zu werden, sondern weil unsere Sendungen die Neigung haben, zu Ende zu gehen - so viel Musik und so wenig Zeit!

Den besten Krach des letzten Jahres gibt es

- Am Freitag, den 30. Januar

- Um 20 Uhr

- Auf 104.8 MHz oder auf querfunk.de

- Von Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh