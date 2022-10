Aus Alt wird Neu

Alte Helden mit neuen Alben und neuen Projekten

In der nächsten Sendung haben wir Debütalben im Programm - beim Hören stellt sich aber dennoch ein vertrautes Gefühl ein. Kein Wunder, deren Protagonisten sind uns doch sehr vertraut. So gibt es neuen Stoff von Dave Ingram und Sean Mears, die Band Kromlek taucht unter neuem Namen auf, ein Herr namens SkullSplitter hat ein Projekt mehr im Programm und Keijo Niinimaa ist in ungewohnter Form zu hören.