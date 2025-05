Wir feiern den 30. Geburtstag mit 30 Ständchen am 30. Mai

30 Jahre Querfunk sind auch 30 Jahre Musikgeschichte - und wir lassen diese 30 Jahre Revue passieren, indem wir ein in dem entsprechenden Jahr erschienenes Lied spielen. Musikalisch erwartet euch damit auch ein Querschnitt dessen, was ihr von kult of flesh kennt - nur kürzer, damit auch alles in die Sendung passt!

Einladung:

Lieber Hörer, wir möchten mit Dir unseren Geburtstag feiern.

Die Feier findet am 30. Mai statt, um 20 Uhr.

Du findest uns auf 104.8 MHz und auf querfunk.de.

Mit Dir feiern Stefan, Andy und Bernd.

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh

https://www.facebook.com/kultofflesh