"Europe in my Backyard" - Radioreportagen über die Köhasionspolitik der EU

Europe in my Backyard - Radioreportagen über die Kohäsionspolitik der Europäischen Union

Ab Juni wird Querfunk Karlsruhe als Kooperationspartner von Radio Dreyeckland, dem Freien Radio aus Freiburg, die Sendereihe "Europe in my Backyard" ausstrahlen.

Dabei geht es um Hintergründe zur EU-Kohäsionspolitik. "Kohäsions... was?" Diese Politik soll den Zusammenhalt europäischer Regionen trotz ungleicher Ressourcen fördern. Europa soll smarter, grüner, sozialer, vernetzter und näher an den Bürger*innen werden. Doch ist diese Politik tatsächlich so grün und sozial? Diesen und weiteren Fragen wird mit Blick auf regionale Projekte in der Reportagereihe nachgegangen.

"Europe in my Backyard" selbst ist ein EU-gefördertes Projekt in Kooperation mit Radios aus 6 EU-Mitgliedstaaten.

Querfunk Karlsruhe strahlt die Sendereihe im Juni und Juli 2022 jeweils in einer Doppelfolge aus.