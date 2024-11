Duplikat von Holidays on Mars, Ausgabe #74, mit FRED

In FRED’s Guest Mix für die neue Sendung #74 fühlen wir uns ein bisschen wie auf „Gilles Zeitschiff“ dem Album von den Sternenmädchen (feat. Klaus Schulze & Brian Barritt) veröffentlicht 1974 auf dem Label Kosmische Kuriere. Der Track „Swiss High Lands“ kam mir davon beim Hören in den Sinn, allerdings befinden wir uns bei FRED in den Austrian Low Lands und in der Haupstadt Wien.

In der Stadt mit dem besten Trinkwasser und der besten Musik für „Alkoholismus und Liebeskummer“ (Andrea Ida). (Siehe Ausgabe #50) Dort lebt FRED seit kurzem Zeitraum in einer musikalischen Landschaft mit runden Ecken und Kanten und erschafft uns eine Welt aus Jazz und Field Recordings: In Ausgabe #74 trifft Musique Conqrete auf Klassik, Obscuritäten auf Jazz und Acid auf Buchteln und Topfengulatsche.

Ich habe FRED zu Beginn in einem Interview gefragt, wie denn die Wasserqualität aktuell ist und was sie sich zu Weihnachten wünscht. Weitere Geheimnisse über Mehlspeisen im Interview zu Anfang der Sendung.

Und wenn ihr die Sendung mögt teilt, erzählt euren Freundinnen davon oder lasst Kommis da, denn schöner als Liebeskummer ist geteilte Musik.