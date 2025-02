Es ist angerichtet.

Wie Sie wissen, wird Ihr Lieblings-Rundfunksender dieses Jahr dreißig! Und wie Sie sicher noch nicht wissen, begeht auch Ihre Lieblings-Radiosendung ein rundes Jubiläum, und zwar in diesem Monat:

HIP 2b SQUARE wird zwanzig! Im Februar 2005 rotteten sich erstmals drei verzweifelte Ü30-Vergangenheitsbewältiger zusammen, zur Grundlegung jenes umstrittenen Kults, der sie längst in seiner Gewalt hat.

Viele Mitstreiter und Moderatoren wurden verschlissen, nicht jeder hielt dem nostalgischen Wahn so lange unbeschadet stand wie Captain Teenbeat Starlight und Commander Howard Jones und Ensign Elwood Itsman II ...

Lassen Sie sich das ganze Jubiläumsjahr 2025 über von unseren kruden Geburtstagsideen verzaubern ... Wir sind selber gespannt.