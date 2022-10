Wir stürzen uns eine Stunde lang ins Nachtleben und die Clubkultur. Kommt mit auf die Tanzfläche, hinters DJ Pult, in die Crowd, hört euch unsere Geschichten an der Theke und die in der Klo-Schlange an. Ob zum vorglühen, für die Afterhour oder mit nostalgischer Distanz, wir senden quasi direkt aus der zur Disco umfunktionierten Mehrzweckhalle. 1,2,3, Gude Laune!



Mit Sprachnachrichten von Jule, Hanna, Friedi, Steffi, Jana & Karlotta.