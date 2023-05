In Gedenken an A.P.

Seit 2010 wurden in Deutschland 133 Menschen durch die Polizei getötet, die Hälfte der Opfer befanden sich in psychischen Krisensituationen. So geschehen auch in Mannheim. Am 02. Mai 2022 wurde A.P. Opfer von tödlicher Polizeigewalt. Ihm ist diese Sendung gewidmet.

Wir konnten mit Menschen sprechen, die ihm nahe standen und uns von ihm erzählt haben. Sie berichteten auch von der Wut und Verunsicherung, die sein gewaltsamer Tod bei ihnen hinterlassen hat. Eine der Konsequenzen dieser Wut war die Gründung der Initiative 2.Mai, die sich seither in Mannheim gegen tödliche Polizeigewalt und für die Aufklärung der Umstände des Todes von A.P. engagiert.

Der Tod A.P.s ist jedoch nur einer vieler Fälle von tödlicher Polizeigewalt gegen Menschen in psychischen Krisensituationen. In Dortmund töteten Polizist:innen am 08.08.2022 den 16-jährigen Mouhamed Lamine Dramé. Eine Person des Solidaritätskreises Mouhamed hat uns von der Situation in Dortmund und ihren Kämpfen gegen Polizeigewalt berichtet.

Den Historiker Wolfgang Benz fragten wir nach den gesellschaftlichen Bedingungen der Stigmatisierung von Menschen in psychischen Krisen während des Nationalsozialismus, die zum Teil noch heute wirksam sind und innerhalb derer Polizei und andere Behörden agieren.



Im Gedenken an A.P. & für eine inklusive Gesellschaft, in der wir ohne Angst verschieden sein können.