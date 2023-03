feedback März 2023

Vorankündigung für die feedback Sendung am 19. März 2023

Jimi Hendrix - 19. März 1968 - Live in Ottawa, Canada at Capitol Theatre

Joni Mitchell - 19. März 1968 - Live in Ottawa, Canada at "Le Hibou Coffee House"

Jimi Hendrix nahm dieses Konzert von Joni Mitchell in Absprache mit ihr persönlich auf.

Anschließend spielte Jimi Hendrix mit der "Experience" in Ottawa, Capitol Theatre

Plus More