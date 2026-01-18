feedback 2026



Vorschau auf die Erstausstrahlung - feedback am Sonntag, 18. Januar 2026

Bild: KI generiert von Joachim Hirling

Jimi Hendrix and More, zur Album Box Electric Lady Studios und More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 18. Januar 2026 von 22-23 Uhr

Erstausstrahlung immer am 3. Sonntag je Monat von 23 - 24 Uhr.

Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.

Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream

am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream

Jimi Hendrix: "If Six was Nine"

...

Now if 6 turned out to be 9

I don't mind, I don't mind…

They're hoping soon my kind will drop and die

But I'm gonna wave my freak flag high, high

Wave on, wave on ... ...

Wenn sich 6 nun als 9 herausstellen würde…

nun, das macht mir nichts aus...

Sie hoffen, dass meine Art bald ausstirbt.

Aber ich werde meine Andersartigkeit hochhalten!

Weiterwinken! Weiterwehen! ... Wir hören gleich 12 Stücke von 1967 bis 2026, 3 von Jimi Hendrix, 2 von Jayli Wolf, 1 von VoltageCtrlr alias Shiro Fujioka, 1 von Frederoc, 1 von Todd Snider, 1 von Ask Carol, 1 von The Lighthouse Poets, 1 von Eire Apparent, und 1 von The Young Rascals Herzlich Willkommen im Neuen Jahr 2026! Gerne seid ihr wieder eingeladen in das Mix-Tape einzutauchen. Die Anmoderation und die Titelliste, findet ihr, wie immer auch, auf der Querfunk Webseite unter der Sendung FEEDBACK, bei den Musiksendungen. Beginnen werden wir mit 2 Stücken von Jayli Wolf. Im ersten erzählt sie über einen Tag in ihrem Leben in der kanadischen Wildnis. Es ist wie ein kleines Hörspiel und ist vom Winter am 5. März 2024. Das Video dazu findet ihr auch auf ihrem YouTube Kanal. Es vermittelt sehr die komplexe Situation, einer freischaffenden Künstlerin. Ein interessanter Einblick, um ein neues Jahr zu starten. Auch das zweite Stück ist von ihr. Da hören wir, wie sich ein Ergebnis ihrer Arbeit fast zwei Jahre später entwickelte. Visualisierungen sind ihr auch wichtig. Daher empfehle ich Euch auch ihre Videos anzuschauen. Es ist am 21. November 2025 auf ihrem neuen Album "Daughter of the Haze" veröffentlicht worden und trägt den Titel "Iron Cage". Es erzählt von ihrer Kindheit und ist ein Lied in dem auch Feldaufnahmen integriert sind. Im Anschluss daran hören wir ein kurzes Stück mit 52 Sekunden aus Los Angeles, von Voltage Ctrlr alias Shiro Fujioka. Es ist gerade die Tage, am 15. Januar 2026 veröffentlicht worden. Sein Titel ist: "The Signal & The Silence". Ich bin gespannt, wie dieses Projekt weitergeht und ihr könnt sicher in Zukunft die Weiterentwicklung hören. Letztes Jahr am 2. Mai 2025, veröffentlichte, aus Österreich am Bodensee, der Musiker Frederoc sein 8. Lied: "Sklaverei", es ist ein schwermütiger Blues, gegen Unterdrückung und Ausbeutung. Der Künstler und Songwriter Todd Snider aus den USA, verstarb überraschend am 14. November 2025, mit 59 Jahren. Dies war laut Medien an den Folgen von Kopfverletzungen und einer Lungenentzündung. Hier hören wir nun eines seiner zuletzt veröffentlichten Lieder, vom 24. September 2025. Der Titel heißt: "High, Lonesome And Then Some". Er pflegte einen rauen Folk-Balladen Stil. In diesem Lied singt er über die Lebensituation von einer Person, deren Beziehung gescheitert ist und ob die im Lied vorkommende Person noch jemanden findet, sich auf ihn einzulassen. Wir wünschen seiner Seele Frieden. Von Jimi Hendrix hören wir dann sein erstes Lied in dieser Sendung. Es ist von seinem zweitem Studioalbum "Axis Bold As Love" von 1967. Es passt gut in den Januar 2026 mit dem Titel "If 6 was 9". Es wurde auch in dem Film Easy Rider von 1969 verwendet. Das Lied steht für Selbstbestimmung, auch wenn die Mehrheitsgesellschaft sich anders verhält. Das Duo „Ask Carol“ aus Norwegen, präsentiert uns ihre Version, von dem Heavy Soul Lied "Nutbush City Limits" von Tina Turner. Es behandelt biographisch die Einengungen aus dem kleinen Ort, in dem Tina Turner, in Tennessee USA, aufwuchs. Aber auch der Sehnsucht und dem Aufbruch da raus zukommen. Danach geht es mit den nächsten 2 Stücken von Jimi Hendrix weiter. Dies sind zwei Jams vom Juli 1970 aus dem Electric Lady Studio in New York. Es sind rohe Heavy Blues Rock Versionen, die zu dem Lied "In From The Storm" führten. Auch mit Einlagen von seinem Lied "Machine Gun", welches er mit der „Band of Gypsy“ zum Jahreswechsel 1969/1970 in New York vorstellte. Am 22. Juli 1970 wurden mehrere Jams aufgenommen. Wie so oft bei Jimi Hendrix im Studio. Die Arbeitstitel lauteten "Tune X / Just Came In". Hier hören wir die Takes 6 & 8. Er arbeitete zusammen mit Billy Cox am Bass und Mittch Mitchell an den Drums. Es entstanden sehr komplexe Song Struckturen und ein roher Sound mit Gospel ähnlichem Gesang. Im Studio war sein langjähriger Toningenieur Eddie Kramer. Er richtete auch das Studio für ihn ein. Dies war damals die modernste Studiotechnik mit einer Sonderanfertigung für ein 24-Spur-Mischpult. Weiter hören wir von den Lighthouse Poets mit Stefan Zintel und Roger Weiler ihre neueste Veröffentlichung. Es ist das Lied "Time Can’t Be Rushed“ vom 10. Januar 2026. Der Text des Liedes: "Die Zeit kann nicht beschleunigt werden", ist eine ruhige, ehrliche Reflexion über Druck, Geduld und die Suche nach dem eigenen Rhythmus in einer Welt, die niemals zur Ruhe kommt. Mit introspektiven Texten und einer warmen, unaufdringlichen Atmosphäre spricht der Song all jene an, die es satt haben, ständig gegen den Strom zu schwimmen – und erinnert uns daran, dass Liebe, Sinn und Erfüllung ganz natürlich kommen, wenn wir aufhören, dem Zeitdruck hinterherzujagen und anfangen, unserem eigenen Tempo zu vertrauen. Dann hören wir ein weiteres Lied. Es ist von der Nordirischen Band Eire Apparent und heißt: "Someone Is Shure To (Want You)". Der Text ist ein optimistisches Liebeslied. Er vermittelt eine beruhigende und positive Botschaft: Die Gewissheit, dass man geliebt wird oder dass es jemanden gibt, der einen begehrt: „Jemand wird dich sicher wollen“. Im Gegensatz zu düstereren psychedelischen Stücken der Ära wirkt dieser Titel eher unbeschwert und "unschuldig". Auch bei diesem Lied war Jimi Hendrix der Produzent. Er steuerte auch Gitarrenarbeit bei, hier jedoch sehr subtil. Und zum Abschluss hören von "The Young Rascals", aus New York, ihr Lied "Groovin´" Im Frühling 1967 aufgenommen und als Single veröffentlicht. Es vermittelt perfekt das Empfinden vom Verliebt sein und die Zeit gemeinsam mit seiner Liebe zu verbringen. Die Alltags und Weltsorgen treten in den Hintergrund. Nach dem Monterey Festival Mitte Juni 1967, wurde auch die so betitelte Langspielplatte von ihnen im „Summer of Love“ Ende Juli 1967 veröffentlicht. Und nun wünschen wir uns Allen ein schönes neues Jahr 2026, trotz allen Widrigkeiten, die aus allen möglichen Ecken der Welt auftauchen. Gerne seid ihr auch im nächsten Monat wieder eingeladen zu zuhören. Infos zu Jimi Hendrix gibt es weiterhin bei Hendrix-Links.de Musiktitel 18. Januar 2026 01 – Jayli Wolf – "Tagesablauf" – 7:23 – 5. März 2024 – A Day in the Life of a Musician in the Canadian Wilderness 02 – Jayli Wolf – "Iron Cage" – 2:44 – 21. November 2025 – Album Daughter of the Haze 03 – Volatage CTRL alias Shiro Fujioka – "The Signal & The Silence" – 0:52 – 15. Januar 2026 04 – Frederoc – "Sklaverei" – 5:40 – 2. Mai 2025 05 – Todd Snider – "High, Lonesome And Then Some" – 5:46 – 24. September 2025 06 – Jimi Hendrix – "If 6 was 9" – 05:33 – 1967 – CD – Axis Bold As Love 07– AskCarol – "Nutbush City Limits" (Tina Turner Cover) – 3:59 – 07. Januar 2026 08 – Jimi Hendrix – "TuneX / Just Came In – Take 6" – 04:26 – CD-2 – 06 – 22. Juli 1970 – "Electric Lady Studios Box Set" 09 – Jimi Hendrix – "TuneX / Just Came In - Take 8" – 07:49 – CD-2 – 13 – 22. Juli 1970 – "Electric Lady Studios Box Set "In From The Storm" – auch Einspregsel von "Machine Gun" 10 – The Lighthouse Poets – "Time Can´t Be Rushed" – 3:02 – 10. Januar 2026 11 – Eire Apparent – "Someone Is Shure To (Want You)" – 02:33– CD "Sunrise" – rec. Oktober 1968, release 01. Januar 1969 12 – The Young Rascals – "Groovin´" – 2:29 – Juli 1967



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 21. Dezember 2025

Jimi Hendrix and More, zur Album Box Electric Lady Studios und More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 21. Dezember 2025 von 22-23 Uhr

Erstausstrahlung immer am 3. Sonntag je Monat von 23 - 24 Uhr.

Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.

Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream

am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream

Jimi Hendrix: "Valleys of Neptune"

“Yeah!

Lord, I feel the ocean swaying me - Washing away all my pain - See where I used to be wounded

Remember the scars, now you can't see a thing - And I don't feel no pain oh no

Hey! - Singing about the Valley of Sunrise - Green and blue canyons too

I'm singing about Atlantis love songs - Valleys of Neptune is rising, rising, rising ... ” „Ja!

Herr, ich spüre, wie mich der Ozean wiegt - Er wäscht all meinen Schmerz fort

Sehe, wo ich früher verletzt wurde - Erinnere mich an die Narben, jetzt kannst du nichts mehr sehen

Und ich spüre keinen Schmerz, oh nein

Hey! - Ich singe vom Tal des Sonnenaufgangs - Auch von grünen und blauen Schluchten

Ich singe von Atlantis-Liebesliedern - Täler des Neptun erheben sich, erheben sich, erheben sich ... ”



Wir hören gleich 12 Stücke von 1967 bis 2025, 3 von Jimi Hendrix, 1 von The Wind in the Willows, 1 von Randy Hansen, 1 von Stefan Zintel, 1 von Noel Redding, 1 von Eire Apparent, 1 von The Church, 1 von Ayla Tesler Mabe, 1 von The Sixters und 1 von Ask Carol In dieser Dezember Sendung wünschen wir Euch eine Frohe Weihnachtszeit und auch alles Gute für das Neue Jahr 2026. Möge Euch die gespielte Musik innerliche Kraft und Reflexion geben für Alles was jetzt und in der kommenden Zeit ansteht. Zwei Titel sind auch für Geburtstagskinder im Dezember ausgewählt. Das erste Lied kommt von von der psychedelischen Folk Band „The Wind in the Willows“. Es ist ein sehr langes und ruhiges Lied mit über 8 Minuten. Das Lied heisst „There Is But One Truth, Daddy“. Es wurde 1968 auf einem Vinyl Album veröffentlicht. Wie in der letzten Sendung ist auch hier „Debbie“ Harry, mit Gesang zu hören. Randy Hansen feierte am 8. Dezember seinen 71. Geburtstag. Vor 10 Jahren veröffentlichte er auch ein Soloalbum mit dem Titel „Funtown“. Darauf ist eine schöne Balade die er seinem Vater widmete, den er im jungen Alter von 10 Jahren verlor. Das Lied trägt den Titel "Tow Wonderful Dragonflies". So wie ich kennen die meisten Randy Hansen als einen wunderbaren Musiker, der die Musik von Jimi Hendrix in wunderbarster Weise live auf der Bühne für uns interpretiert. Er hat im Laufe seines Lebens aber auch etliche Alben mit selbst komponierten Stücken veröffentlicht. Direkt im Anschluß hören wir von Stefan Zintel die Balade "I Hold You Close" am 27. November 2025 als Single veröffentlicht.

Der Song ist ein leises, poetisches Portrait von Demenz, Loslassen und gleichzeitig Festhalten. Er wirkt wie ein Liebesbrief an Eltern, der ausdrückt: „Auch wenn du gehst, bleibst du bei mir.“ „I Hold You Close“ ist eine sehr intime, emotional geführte Ballade – ein leiser, aber tiefgehender Abschied von einem geliebten Elternteil, der durch Demenz der eigenen Identität langsam „verschwindet“.

Der Text trägt eine sanfte, melancholische Schwere. Man spürt eine Mischung aus tiefer Liebe, Schmerz, Trauer und einer ruhigen Art von Hoffnung. Die Stimmung ist zärtlich und verletzlich, niemals dramatisch, eher wie ein Flüstern aus Erinnerungen.

Der Song zeichnet sehr behutsam den Umbruch: von der Stärke der Eltern hin zur Rolle, in der das Kind plötzlich die Stütze ist. Was Mama und Papa gegeben haben, wie sie Halt gaben und Licht in dunkle Zeiten brachten. Dann folgt der Bruch: die Eltern werden still, verlieren Worte, verlieren Sicherheit. Die zentrale Botschaft des Songs: „Ich lasse dich nicht zurück. Ich werde für dich da sein, wenn du selbst nicht mehr kannst.“ Der Chorus ist der emotionale Kern – der Schmerz, jemanden körperlich noch da zu haben, aber innerlich immer weiter entschwinden zu sehen. Die Bilder von der „distant star“ und dem langsamen Drift vermitteln genau dieses Gefühl des unwiderruflichen Gleitens. Alles, was die Eltern gegeben haben, bleibt bestehen. Auch wenn ihre Realität vernebelt, bleibt die Essenz in der Erinnerung des Kindes lebendig. Die Hände, einst warm und vertraut, fühlen sich fremd an – doch die Liebe bleibt unerschütterlich. Hier wird die bedingungslose Hingabe spürbar. Ein letzter, sanfter Schwur: Auch wenn die Person eines Tages den Namen des Kindes nicht mehr kennt, wird das Kind sie immer genauso lieben wie früher. Noel Redding ist das zweite Geburtstagskind in dieser Sendung. Die meisten kennen in als den Bassisten von der Jimi Hendrix Experience Band. Sein Name Noel deutet auch schon hin. Sein Geburtstag ist am 25. Dezember 1945. Am 11. Mai 2003 verschied er in Irland. So feiert er im Himmel dann seinen 80. Geburtstag mit so vielen anderen Musikern und Musikerinnen. Hier hören wir nun seine Komposition "There Ain´t Nothing Wrong". Sie wurde am 28. Dezember 1967 in London eingespielt. Bei der Aufnahme übernahm Noel Redding die Lead Vocal und den Bass, Jimi Hendrix die Guitarre und Mitch Mitchell die Drums und Dave Mason hören wir an der Sitar. Veröffentlicht wurde es posthum auf dem Album Noel Redding, The Experience Sessions im Jahr 2005. Mit Eire Apparent und ihrem Lied "Mr. Guy Fawkes" bleiben wir Ende der 1960er Jahre. – Es erschien auf dem Album "Sunrise" und wurde am 01.01.1969 veröffentlicht. Die Aufnahmen fanden im Oktober 1968 statt. Der Produzent war Jimi Hendrix und er steuerte auch einige Gittarrearbeit bei. Und so kommen wir auch direkt zu Jimi Hendrix. Aus dem im November 2025 postum veröffentlichten Box Set zu den „Axis Bold As Love Sessions hören wir "Burning Of The Midnight Lamp". Es ist eine alternative Version, der Take 30. Wir bleiben in einer ruhigen Stimmung. Die australische Band „The Church“ veröffentlichte 15. Februar 1988 ihren berühmten Titel "Under The Milky Way Tonight". Aufgenommen wurde dieses Lied 1987. Anschließend kommen das zweite und dritte Stück von Jimi Hendrix selbst. Diese Stücke sind auf dem "Electric Lady Studios Box Set" postum im Jahr 2024 erschienen. Sie sind vom Juni 1970 in New York in seinen „Electric Lady Studios“ entstanden. Damit unternehmen wir eine Reise in unserem Sonnensystem zum Planeten Neptun. So tragen beide Titel den Namen "Valleys of Neptune". Zuerst kommt der Take 25 und danach eine Demoversion. Es ist auch eine Reise zu uns selbst. Von der kanadischen Gitarristin Ayla Tesler Mabe hören wir ihr zweites Lied von 2025. Es ist ihrem Hund gewidmet und heißt "Like A Dog“ und wurde am 14. November 2025 veröffentlicht. Nun hören wir ein Lied vom 19. Dezember 2024. Es ist von der all Girl Band „The Sixters“ und ist ihre Weihnachtsgeschichte. Sein Titel ist "My Christmas Story“. Und zum Abschluss hören vom 24. Dezember 2022, von Ask Carol ihre Version von "Jingle Bells Rock", einem berühmten Weihnachtslied. Gerne seid ihr auch im Neuen Jahr wieder eingeladen zu zuhören.

Infos zu Jimi Hendrix gibt es weiterhin bei Hendrix-Links.de

Musiktitel 21. Dezember 2025



01 – The Wind in the Willows (featuring Deborah Harry) – "There Is But One Truth, Daddy" – 8:20 – 1968

02 – Randy Hansen – "Tow Wonderful Dragonflies" – 3:28 – 2015 (*08. Dezember 1954)

03 – Stefan Zintel – "I Hold You Close" – 3:04 – 27. November 2025

04 – Noel Redding – "There Ain´t Nothing Wrong" – 3:53 – 2003 oder 2004, rec. ca. 1968 Noel Redding – Lead Vocal und Bass, Hendrix - Guitar, und Mitch Mitchell – Drums, Dave Mason – Sitar Noel Redding *25. Dezember 1945 +11. Mai 2003, in 2025

05 – Eire Apparent – "Mr. Guy Fawkes" – 05:51 – CD "Sunrise" – rec. Oktober 1968, release 01.01.1969

06 – Jimi Hendrix – "Burning Of The Midnight Lamp" – 03:37 – Single – 6.Juli 1967 - Alternate Version – Take 30

07 – The Church – "Under The Milky Way Tonight" – 5:02 – 15. Februar 1988, rec. 1987

08 – Jimi Hendrix – "Valleys of Neptune" – 03:45 –Take 25 – CD-1– 02 – 15.06.70 – "Electric Lady Studios Box Set"

09 – Jimi Hendrix – "Valleys of Neptune" (Demo) – 03:54 – CD-2 – 09 – 26.06.70 – "Electric Lady Studios Box Set"

10 – Ayla Tesler Mabe – "Like A Dog (Official Audio)" – 3:16 – 14. November 2025

11 – The Sixters – "My Christmas Story (Official Video 2024)" – 2:46 – 19. Dezember 2024

12 – Ask Carol – "Jingle Bells Rock" "Christmas Song" – 1:00 – 24. Dezember 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 16. November 2025

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 16. November 2025

Jimi Hendrix and More, zur Album Box Electric Lady Studios und More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 16. November 2025 von 22-23 Uhr



Erstausstrahlung immer am 3. Sonntag je Monat von 23 - 24 Uhr.



Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.



Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream

am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream

Shiro Fujioka: “Sound waves ripple through water like unseen hands shaping reality, what you speak, what you play, what you feel, all leave echoes in the currents of existence.” „Klangwellen strömen durch Wasser wie unsichtbare Hände, die die Realität formen, was du sprichst, was du spielst, was du fühlst, alle hinterlassen Echos in den Strömungen der Existenz.”

Wir hören gleich 15 Stücke von 1967 bis 2025, 3 von Jimi Hendrix, 1 von Frederoc, 3 von Eire Apparent, 1 von Billy Cox's Nitro Function, 1 von Ramatam, 1 von Ask Carol, 1 von Krichitka feat. Ulia Lord, 1 von VoltageCTRL, 1 von Lighthouse Poets, 1 von The Sixters und 1 von The Wind in the Willows

Das erste Lied kommt von „Frederoc“ und heißt „Surf Surf“. Sein Text ist auf Deutsch. Per Zufall bin ich darauf aufmerksam geworden. Da es ausser auf Youtube und der Bild Generierungsplattform Nightcafe in keinen Medienkanal Infos von un zu ihm gibt, zumindest bis jetzt. Die Musik ist handgemachter kraftvoller Rock. Der ist vor allem in Österreich live in kleinem Umkreis zu erleben. Hoffen wir auf NOCH...

Beim Text geht es nicht um ein Surfparadis aus den 1950ern und schöne Strände, nein. Es geht um Wellen aus dem wwW in denen wir erst Hoffnung auf eine aufgeklärte und gerechtere Welt verbanden. Inzwischen entwickelt es sich zu einem Zunami aus Beklopptheit, Verwirrung und Faknews der all unsere Aufmerksamkeit verschlingen will.

So kommt es zu einer ironischen Reflektion im Umgang damit. Veröffentlicht wurde das Lied im September 2025. Inzwischen ist auf seinem Youtube Kanal fast eine Doppelalbum voll von Liedern. Das Titelbild zu Surf Surf begegnete mir dort im AI nightcafe.

Danach geht es beschwingt weiter mit den ersten beiden Stücken von Jimi Hendrix.

Damit feiern wir auch den 83. Geburtstag am 27. November 2025. Beide Stücke sind vom Sommer 1970 und auf der posthumen Album-Box zum Letzten Schaffen von Jimi Hendrix in seinen „Electric Lady Studios“ entstanden. Es sind frühe Versionen zum noch fertig geworden Lied „Night Bird Flying“ welches als Single für sein nächstes Doppelalbum geplant war.

Weiter geht es mit 2 Liedern von „Eire Apparent“ aus deren Album „Sunrise“ von 1968 bei dem Jimi Hendrix als Produzent mitarbeitete und auch einige Gitarren Solos beisteuerte. Eire Apparent war häufiger als Vorband der „Jimi Hendrix Experience“ mit auf Konzert Tournee. Wir hören aus diesem Album erst mal die 2 Titel „Morning Glory“ und „Magic Carpet“.

Anschließend hören wir aus der neuen Posthumen Box zum Umfeld aus dem 2. Studio Album Bold As Love von Jimi Hendrix die Ballade: „Rainy Wish“.



Weiter geht es dann nochmals mit "Eire Apparent" und dem Lied „Captive In The Sun“.

Billy Cox Billy ist das einzige noch lebende Bandmitglied von Jimi Hendrix. Er feierte seinen 84. Geburtstag am 18. Oktober 2025. Zu seinen Ehren hören wir ein Lied aus seinem Projekt „Nitro Function“, dass 1971 veröffentlicht wurde. Es ist der Titel „Touch Me“. Mit dabei waren Char Vinnedege und Robert Tarrant.

Von der Band „Ramatam“ hören wir das Lied „Heart Song“ von 1972.

In dieser Band spielte der Schlagzeuger Mitch Mitchell, nach dem Tod von Jimi Hendrix. Er selbst, verstarb am 12. November 2008 in Portland in Oregon, USA, nach einem Tribut Konzert zu Jimi Hendrix.

Darauf hin hören wir von Ask Carol ihre Ballade „Cold July“. Sie wurde am 3. Oktober 2025 veröffentlicht. Es ist ihr neuestes Lied, im wesentlichen auf der akustischen Gitarre gespielt.

Im Anschluß daran kommt ein ukrainisches Lied mit dem Titel „Usi Mi Pragnemo Luibowi / Wir alle sehnen uns nach Liebe“ von Krichitka feat. Ulia Lord, Qarpa in einer neuen Version vom 30. Mai 2025 veröffentlicht.

Von Voltage CTRL alias Shiro Fujioka gibt es dann das kurze Lied „The Art Of Balance“, vom 12. März 2025. Darin heißt es: „Klangwellen strömen durch Wasser wie unsichtbare Hände, die die Realität formen, was du sprichst, was du spielst, was du fühlst, alle hinterlassen Echos in den Strömungen der Existenz.”

“Sound waves ripple through water like unseen hands shaping reality, what you speak, what you play, what you feel, all leave echoes in the currents of existence.”

Ganz aktuell veröffentlichten am 11. November 2025 die „Lighthouse Poets“ ihr neuestes Lied „The Lion Never Sleeps“. Dies ist ein intensives, politisch aufgeladenes und emotional verstörendes Lied, das sich anfühlt, als würde man in einer Welt leben, die gleichzeitig zusammenbricht und betäubt. Der Löwe bleibt eine starke Metapher für jede Wahrheit, Macht, jedes System oder inneres Chaos, dem man nicht entkommen kann.

Die Musiker sind Roger Weiler & Stefan Zintel. Die Lyrics findet ihr auf der Information zu dieser Sendung.

Von der ukrainischen All Girlband „The Sixters“ hören wir ein ironisches Lied mit dem Titel „Underground“ vom 13. Juni 2025.

Zum Abschluss hören wir von der psychedelischen Folk Band „The Wind in the Willows“ das Lied „She's Fantastic and She's Yours“. Es ist von 1968. Die wenigsten werden die Band kennen. Jedoch eine der Sängerinnen aber bestimmt. Sie wurde als Angela Trimble am 1. Juli 1945 geboren. Wuchs als Adoptivkind auf, mit dem Namen Deborah Ann Harry. Und wurde ab 1974 bekannt als „Debbie“ Harry, in der Band Blondie und ist inzwischen 80 Jahre.

Gerne seid ihr auch im nächsten Monat eingeladen zu zuhören.

Infos zu Jimi Hendrix gibt es weiterhin bei Hendrix Links.d

Musiktitel 16. November 2025

01 – Frederoc – "Surf Surf" – 04:58 – 2025 – 05. September 2025

02 – Jimi Hendrix – "Night Bird Flying" – 02:36 –Take 25 – CD-1– 08 – 16.06.70 – "Electric Lady Studios Box Set"

03 – Jimi Hendrix – "Night Bird Flying" (Alternate Mix) – 03:54 – CD-3 – 02 – 20.08.70 – "Electric Lady Studios Box Set"

04 – Eire Apparent – "Morning Glory" – 03:25 – CD "Sunrise" – rec. Oktober 1968, release 01.01.1969

05 – Eire Apparent – "Magic Carpet" – 02:51 – CD "Sunrise" – rec. Oktober 1968, release 01.01.1969

06 –Jimi Hendrix – "One Rainy Wish" – 3:42 – 1967

07 – Eire Apparent – "Captive In The Sun" – 05:37 – CD Sunrise – rec. Oktober 1968, release 01.01.1969

08 – Billy Cox's Nitro Function – "Touch Me" – 2:45 – 1971 – Album „Nitro Function“ 1971

09 – Ramatam – "Heart Song" – 4:50 – 1972 mit Mitch Michtell

10 – Ask Carol – "Cold July" – 3:17 – 03. Oktober 2025

11 – Krichitka feat. Ulia Lord, Qarpa – "Usi Mi Pragnemo Luibowi" / Крихітка feat. ULIA LORD, Qarpa – «Усі ми прагнемо любові» – 3:48 – 30. Mai 2025

12 – Volatage CTRL – "The Art Of Balance" – 1:06 – 12. März 2025

13 – Lighthouse Poets – "The Lion Never Sleeps" – 3:04 – 11. November 2025

14 – The Sixters – "Underground" – 2:40 – 13. Juni 2025

15 – The Wind in the Willows (featuring Deborah Harry) – "She's Fantastic and She's Yours" – 3:44 – 1968

Lighthouse Poets

Lyrics:

The Lion Never Sleeps

Woke up this morning, cold as stone,

TV’s talking, but I’m all alone.

Oceans burning, waves turn black,

Feel my body, can’t turn back.

Empty streets, the lion hides,

Sirens scream, blood-red skies.

"The winner is…" the big screens glow,

Feel my body, sinking low.

Hey there, Mr. Smile, sell me dreams I’ll never keep,

Tell me all your pretty lies—talk is cheap.

Million faces lost in grey,

Hopes are dying day by day.

Golden tickets, money rains,

Feel my body, numb with chains.

Empty streets, the lion hides,

Sirens scream, blood-red skies.

"The winner is…" the big screens glow,

Feel my body, sinking low.

Million faces lost in grey,

Hopes are dying day by day.

Golden tickets, money rains,

Feel my body, numb with chains.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 19. Oktober 2025

Jimi Hendrix and More, zur Album Box Electric Lady Studios und More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 19. Oktober 2025 von 22-23 Uhr



Erstausstrahlung immer am 3. Sonntag je Monat von 23 - 24 Uhr.



Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.



Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream

am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream

Wir hören gleich 14 Stücke von 1830 bis 2025, 3 von Jimi Hendrix, 1 von Mariya Slavova, 2 von Ask Carol, 1 von Nova Twins, 1 von Leonard Cohen, 2 vom Jerusalem Youth Chorus, 1 von G.Love & Special Sauce feat. Evean Nicole Bell & R.L Boyce, 1 von Volatage CTRL,1 von den Sixters und 1 von Ayla Teslar Mabe

Leonard Cohen: Story of Isaac

"... You who build the altars now

To sacrifice these children

You must not do it anymore ... Ihr, die ihr jetzt die Altäre baut,

Um diese Kinder zu opfern,

Ihr dürft es nicht mehr tun" Das erste Lied kommt von Mariya Slavova. Es ist das Lied "Oh! Quante volte" / „Oh! Wie Oft“ aus der Oper „I Capuleti e i Montecchi“ (Die Capulets und die Montagues) von Vincenzo Bellini. Es ist der tragische Tod zweier unglücklicher Liebender. Es sind die Kinder zweier verfeindeter Familien, Romeo und Julia. Uraufgeführt 1830 in Venedig. Danach kommt von Ask Carol - Dovregubbens Hall at Jutulhogget - In The Hall Of The Mountains King von E.Grieg, 1876 uraufgeführt. Als drittes Lied hören wir von Nova Twins "Monsters" vom Januar 2025, welches Ende August 2025 auf deren neuen Album "Parasites & Butterflies" auch erschien ist. Es folgt von Ask Carol ein Cover von Jimi Hendrix – „Manic Depression“ vom September 2025 aufgenommen. Weiter geht es mit Leonard Cohen und dem Lied „Story of Isaac“ von 1969. Darin wird die Religions-Thematik aufgegriffen, sie erzählt kritisch die biblische Geschichte der Beinahe-Opferung Isaaks durch seinen Vater Abraham. Der israelisch palästinensische Jerusalem Youth Chorus singt dann eine „Ode to All We've Lost“, feat. Jacob Collier vom 13. Februar 2025. Der Chor ist in der ganzen komplexen Situation in Israel , ein Verständigungsprojekt mit israelischen und palästinensischen Jugendlichen. Im Anschluss daran kommt das erste Lied von Jimi Hendrix selbst. Es ist ein Titel, zum kommenden Boxset, über das Album „Bold as Love“. Es ist ein Session Set dazu mit vielen Demos. Hier hören wir die Leadsingle Jimi Hendrix – "Stone Free / Up From The Skies [Demo]". Das Boxset erscheint am 7. November 2025. Daraufhin hören wir aus dem Projekt von G. Love & Special Sauce den Blues "Feel Me Better", feat. R.L. Boyce zusammen mit Evan Nicole Bell vom August 2025. Dann kommen die weiteren 2 Titel von Jimi Hendrix aus dem Electric Lady Studio Box Set von 2024. Diesmal sind es zwei Versionen von Freedom (Alternate Take 4) und Freedom (Alternate Version) beide vom Juli 1970. Nun hören wir von CtrL - Every Deep Vibration.... 1:28 - 14. März 2025, auf Instagram veröffentlicht. Vom Jerusalem Youth Chorus hören dann das Lied „An Anthem for Peace and Justice“ from Israeli and Palestinian Youth vom Jerusalem Youth Chorus. Mit Erläuterungen wurde es live im TED Format am 10. August 2024 aufgeführt.

Von The Sixters gibt es mit „Fame“ auch ein neues Lied, es ist vom 22. August 2025 Last but not least hören wir mit Ansage von Ayla Teslar Mabe ihr Lied „Hot Summer Nights“ es ist aus einem Konzert vom 24. März 2025 in Vancouver, Kanada. Gerne seid ihr auch im nächsten Monat eingeladen zu zuhören. Infos zu Jimi Hendrix gibt es weiterhin bei Hendrix Links.de

Musiktitel 19. Oktober 2025 01 - Mariya Slavova - "Oh! Quante volte" Oh! Wie Oft - 6:42 - I Capuleti e i Montecch - von Vincenzo Bellini - 28. März 2020

02 - Ask Carol - Dovregubbens Hall at Jutulhogget - In The Hall Of The Mountains King - by E.Grieg - 3:13 - 10. Juni 2025

03 – Nova Twins – Monsters – 03:32 – 20. Januar 2025

04 - Ask Carol - Manic Depression - 2:27 - 11. September 2025

05 - Leonard Cohen - Story of Isaac – 3:37 – April 1969

06 - Jerusalem Youth Chorus - An Ode to All We've Lost | JYC feat. Jacob Collier – 3:29 – 13. Februar 2025

07 - Jimi Hendrix – "Stone Free / Up From The Skies [Demo]" - 02:18 - Lead Single der kommenden CD BOLD AS LOVE - THE AXIS: BOLD AS LOVE SESSIONS – October 1967

08 - G.Love & Special Sauce feat. Evean Nicole Bell & R.L Boyce - Feel Me Better - 3:35 - 8. August 2025 – Blues

09 - Jimi Hendrix – Freedom (Alternate Take 4) - 04:00 - CD-2-08 – 19.07.70

10 - Jimi Hendrix – Freedom (Alternate Version) - 03:52 - CD-2-15 – 19.07.70

11 - CtrL - Every Deep Vibration.... - 1:28 - 14. März 2025 – Instagram

12 - Jerusalem Youth Chorus - An Anthem for Peace and Justice From Israeli and Palestinian Youth | Jerusalem Youth Chorus | TED - 7:27 - 10. August 2024

13 - The Sixters - Fame - 3:20 - 22. August 2025

14 - Ayla Teslar Mabe - Hot Summer Nights - 4:04 - Live 24. März 2025 in Vancouver, Kanada

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimi Hendrix and More, zur Album Box Electric Lady Studios und More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 21. September 2025 von 22-23 Uhr



Erstausstrahlung immer am 3. Sonntag je Monat von 23 - 24 Uhr.



Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.



Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream

am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream

Jimi Hendrix: "Ich mache weiter Um die Mitternachtslampe anzuzünden I continue To burn the midnight lamp"

Wir hören gleich 8 Stücke von 1967 bis 2025, 3 von Jimi Hendrix, 1 von Nova Twins, 1 von Jean Pierre Garattoni, 1 von Leonard Cohen, 1 von Indigo De Souza und 1 von Stefan Zintel​

Das erste Lied kommt von Nova Twins mit dem Titel "Glory" von 2025, welches gerade Ende August 2025 auf deren neuem Album "Parasites & Butterflies" erschienen ist. Derzeit sind sie auf Europa Tournee, auch in Deutschland. Ihre kraftvollen Auftritte sind sehr beeindruckend. Dann kommen die ersten 2 Titel von Jimi Hendrix aus dem Electric Lady Studio Box Set von 2025. Diesmal ist es eine weitere Version von Dolly Dagger und ein sehr langer Jam, mit einer Vielzahl von verschiedenen Titeln, an denen er damals arbeitete. Es ist ein sehr langer Medley mit gut 26 Minuten vom Sommer 1970. Hiermit gedenken wir auch dem 55. Todestag von Jimi Hendrix in London vom 18. September 1970. Weiter geht es mit einem meditativen und instrumentalen Stück von Jean-Pierre Garattoni, es heißt "Malvenblüte im Zitronensee" von 2004. Er verbrachte viele Jahre in verschiedenen Ländern Asiens. Von Leonard Cohen hören wir dann ein kurzes Statement über sich selbst, kurze Zeit vor seinem Tod. Es geht dann hinüber in sein Lied " Traveling Light " vom 21. September 2016. Von Indigo De Souza spiele ich ihr Lied "Be My Love" von ihrem neuen Album von 2025, das Cover ist von ihrer Mutter gemalt. Sie ist Künstlerin und wohnt mit ihrer Tochter in Ashville, North Carolina, USA. Dann folgt mit "Burning of the Midnight Lamp" das 3. Lied von Jimi Hendrix in dieser Sendung. Es erschien schon 1967 als Single, ebenso auch auf seinem 3. Studio Doppelalbum "Electric Lady Land" im Herbst 1968. Zum Abschluss hören wir von Stefan Zintel sein neues Lied vom September 2025.

„The Silence“ – eine moderne Folk-Ballade über Liebe, Verlust und unausgesprochene Worte.

Mit zarten Gitarrenklängen, gefühlvollen Harmonien und einer Stimme, die zwischen Stärke und Verletzlichkeit schwebt, erzählt The Silence die Geschichte einer Liebe, die leise verklingt. Es ist roh, melancholisch und zutiefst bewegend – ein Lied für alle, die je den Schmerz eines unausgesprochenen Abschieds gespürt haben. Gerne seid ihr auch im nächsten Monat eingeladen zu zuhören. Infos zu Jimi Hendrix gibt es weiterhin bei Hendrix Links.de 01 - Nova Twins – Glory – 03:42 – 27. August 2025

02 - Jimi Hendrix – Dolly Dagger (Mix2) – 04:20 -CD-3-01 – 01.07. - 20.08.70

03 - Jimi Hendrix – Long Medley – 26:23 – CD-1-10 – 24.06.70

< Beginns, Hey Baby (Land of the New Rising Sun), Keep on Movin´, Straight Ahead, Midnight Lightning, Freedom >

04 - Jean Pierre Garattoni – Malvenblüte im Zitronensee – 7:44 – CD Teemusik, Blätter Der Kraft – Track 8 - 2004

05 - Leonard Cohen – Traveling Light – 4:58 – 21. Oktober 2016

06 - Indigo De Souza – Be My Love – 02:19 – 25. Juli 2025

07 - Jimi Hendrix – Burning Of The Midnight Lamp – 03:39 – CD Electric Lady Land – 6.&7. Juli 1967

08 - Stefan Zintel – The Silence - 4:59 – 4. September 2025

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 17. August 2025

Jimi Hendrix and More, zur Album Box Electric Lady Studios und More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 17. August 2025 von 22-23 Uhr



Erstausstrahlung immer am 3. Sonntag je Monat von 23 - 24 Uhr.



Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.



Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream

am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream

Leonard Cohen: YOU WANT IT DARKER ....

Du willst es dunkler,

Hineni, hineni Hineni, hineni

Ich bin bereit, mein Herr.

Hineni Hineni, hineni Hineni

Wir hören gleich 11 Stücke von 1967 bis 2025, 3 von Jimi Hendrix, 1 von Ayla Teslar Mabe, 1 von Nova Twins, 2 von VoltageCtrlr alias Shiro Fujioka, 1 mit Gamelan Music of Bali, 1 von Ouzo Bazooka, 1 von Leonard Cohen und 1 von David Gilmour

Das erste Lied kommt von Ayla Teslar Mabe mit dem Titel "Endless Summer" von 2025, welches mit seiner fröhlichen Stimmung und dem kurzen wilden Gitarrensolo sehr gut in die August Sendung passt. Laut geht es auch weiter mit dem Frauen Duo Nova Twins plus Gastmusikern aus UK. Wenn auch untergründiger und kontrastreich mit hellen Stimmen. Es ist von ihrem neuen Album "Parasites & Butterflies", welches Ende dieses Monats am 29. August 2025 veröffentlicht wird. Wir hören den Titel "Soprano". Dann kommen die ersten 2 Titel von Jimi Hendrix aus dem Electric Lady Studio Box Set von 2025. An beiden Titeln hat er u.a. auch im August 1970 dort in NY gearbeitet.

Der erste Titel ist eine alternative Version von Freedom = Freiheit, anschließend kommt der 15. Take von "Come Down Hard On Me" Weiter geht es mit zwei Versionen von dem Titel Star Spangled Banner – vom 2. Januar und 4. Juli 2019 von VoltageCtrlrTV alias Shiro Fujioka. Diese Versionen wurden mit einem Analogen modularem Synthesizer erstellt, inspiriert von Jimi Hendrix.

Dazu schrieb Shiro Fujioka auch: Amerika ist ein komplexer Ort, der auch ein Zuhause genannt werden kann.

"... inspired by Jimi Hendrix. America is a complex place to call home." Im Anschluß hören wir nicht die berühmte Version von Jimi Hendrix, die ich auch sehr mag, und die ich mit 16 Jahren kennenlernte und mich dazu brachte in den faszinierenden Kosmos von der Musik von Jimi Hendrix einzutauchen. Hier aber nun hören wir von Jimi Hendrix eine sehr eigene Version von "Star Spangled Banner", Veröffentlicht zurerst auf dem Album von "Rainbowbridge" 1971, dann später auf dem Purple 4er Box Set vom Jahr 2000. In den Linar Notes dazu steht:

"Es ist die 1. bekannte 16-Spur-Aufnahme von Jimi Hendrix, aufgenommen im Record Plant in NY.

Er arbeitete allein nur mit Toningenieur Gary Kellgren, völlig neue Atitüde und eine Vielfalt an Klangfarben mit vielen übereinander gelegten Gitarrenspuren. Im Jahr 1971 wurde es von Eddie Kramer remixed. Mich erinnert es mit seinen schwebenden, übereinandergelegten vielen Gitarrenspuren, immer ein wenig an Gamelan Music aus Indonesien. Daher im Anschluß daran ein Titel von einer Vinyl Scheibe von 1967, die er vielleicht auch mal zu Ohren bekam. Dieser Titel ist von dem Album "The Sound Of Bali | Balinese Traditional Modern" Music Gamelanmusik, es ist eine Aufnahme im Ort Sajan mit dem Titel Segera Mada in Zentral Bali. Mit der Band "Ouzo Bazooka" aus Tel Aviv gehen wir weiter, mit ihrem orientalisch, psychedelischen Wüstensound. Der Titel Kapaim erschien am 30. Juni 2025. Von Leonard Cohen hören wir dann eines seiner letzten Lieder, es heißt "You Want It Darker" und ist vom 21. September 2016. Hier sein Text: If you are the dealer I'm out of the game

If you are the healer It means I'm broken and lame

If thine is the glory then Mine must be the shame You want it darker

We kill the flame Magnified, sanctified

Be thy holy name Vilified, crucified

In the human frame A million candles burning

For the help that never came

You want it darker

Hineni, hineni I'm ready, my Lord There's a lover in the story

But the story's still the same

There's a lullaby for suffering And a paradox to blame

But it's written in the scriptures

And it's not some idle claim You want it darker

We kill the flame

They're lining up the prisoners

And the guards are taking aim

I struggled with some demons

They were middle-class and tame

I didn't know I had permission

To murder and to maim You want it darker

Hineni, hineni I'm ready, my Lord Magnified, sanctified

Be thy holy name Vilified, crucified In the human frame

A million candles burning

For the love that never came

You want it darker

We kill the flame If you are the dealer

Let me out of the game

If you are the healer I'm broken and lame

If thine is the glory

Mine must be the shame

You want it darker

Hineni, hineni Hineni, hineni

I'm ready, my Lord

Hineni Hineni, hineni Hineni Wenn du der Händler bist, bin ich aus dem Spiel.

Wenn du der Heiler bist, bedeutet das, ich bin kaputt und lahm.

Wenn dein Ruhm ist, dann muss meiner die Schande sein.

Du willst es dunkler, wir töten die Flamme. Vergrößert, geheiligt sei dein heiliger Name.

Verunglimpft, gekreuzigt im menschlichen Körper.

Eine Million Kerzen brennen für die Hilfe, die nie kam.

Du willst es dunkler.

Hineni, hineni, ich bin bereit, mein Herr. Es gibt einen Liebhaber in der Geschichte, aber die Geschichte bleibt gleich.

Es gibt ein Wiegenlied für das Leiden und ein Paradox, dem man die Schuld geben kann.

Aber es steht in den Schriften und es ist keine leere Behauptung. Du willst es dunkler, wir töten die Flamme. Sie reißen die Gefangenen auf und die Wachen zielen.

Ich habe mit einigen Dämonen gekämpft, sie waren bürgerlich und zahm.

Ich wusste nicht, dass ich die Erlaubnis hatte, zu morden und zu verstümmeln. Du willst es dunkler.

Hineni, hineni, ich bin bereit, mein Herr. Vergrößert, geheiligt sei dein heiliger Name.

Verunglimpft, gekreuzigt im menschlichen Körper. Eine Million Kerzen brennen für die Liebe, die nie kam. Du willst es dunkler, wir töten die Flamme. Wenn du der Dealer bist.

Lass mich aus dem Spiel raus

Wenn du der Heiler bist, bin ich gebrochen und lahm

Wenn dein der Ruhm ist, muss meiner die Schande sein Du willst es dunkler

Hineni, hineni Hineni, hineni

Ich bin bereit, mein Herr

Hineni Hineni, hineni Hineni Leonard Cohen - You Want It Darker Mit David Gilmour beschließen wir dann die heutige Sendung mit einem ca. 14 minütigem Titel. Es ist eine lange Jam zum namensgebendem Titel seines Album "Luck and Strange" von 2024. Es heißt schlicht "Luck and Strange Original Barn Jam". Gerne seid ihr auch im nächsten Monat eingeladen zu zuhören. Infos zu Jimi Hendrix gibt es weiterhin bei Hendrix Links.de

Musiktitel 17. August 2025 01 - Ayla Tesla Mabe – Endless Summer – 3:19 – 19. März 2025

02 - Nova Twins – Soprano – 2:14 – 14. Mai 2025

03 - Jimi Hendrix – Freedom (Alternate Version) – 03:26 – CD-3-03 – 25.,26.06.70 - 19.,20.07.70 – 14.,20.08.70

04 - Jimi Hendrix – Come Down Hard On Me Take 15 - 03:43 – CD-2-10 – 15.07.70

05 - VoltageCtrlrTV alias Shiro Fujioka – The Star Spangled Banner – The Art of Merging African Polyrhythms with Futuristic Sound Design | Hydrasynth | Machinedrum – 4:28 – 02. Dezember 2019

06 - VoltageCtrlrTV alias Shiro Fujioka – The Star Spangled Banner – The Art of Merging African Polyrhythms with Futuristic Sound Design | Hydrasynth | Machinedrum – 4:52 – 04. Juli 2019

07 - Jimi Hendrix – The Star Spangled Banner – 4:12 – 4er Box Set - CD 2 - Track 16 – 18. März 1969 – im Jahr 2000

08 - Gamelan Music of Bali - Segera Madu – 3:14 – Track 4 - 1967

09 - Ouzo Bazooka – Kapaim – 3:59 - 30. Juni 2025

10 - Leonard Cohen – You Want It Darker – 7:43 – 21. September 2016

11 - David Gilmour – Luck and Strange (original Barn Jam) - 13:59 - Track 11 - 2024

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 20. Juli 2025

Jimi Hendrix and More, zur Album Box Electric Lady Studios und More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 20. Juli 2025 von 22-23 Uhr



Erstausstrahlung immer am 3. Sonntag je Monat von 23 - 24 Uhr.



Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.



Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream

am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream

Jimi Hendrix: "Midnight Lightning ...Wake up, my sweet darling

And see the light upon your eyes..."

Wir hören gleich 12 Stücke von 1970 bis 2025, 3 von Jimi Hendrix, 1 von Nova Twins, 1 von The Sixters, 1 von VoltageCtrlr alias Shiro Fujioka, 1 von Ouzo Bazooka, 1 von Jayli Wolf, 1 von David und Romany Gilmour, 1 von Stefan Zintel, 1 von Lyla June und 1 von Anoushka Shankar

Das erste Lied kommt von dem Frauen Duo Nova Twins plus Gastmusikern aus UK. Es ist von ihrem neuen Album "Parasites & Butterflies", welches Ende August 2025 veröffentlicht wird. Ihr Lied Piranha ist sehr heavy in ihrem urban Punk Stil von Mitte Mai 2025 vorab veröffentlicht. Sie sind dieses Jahr auch auf Tour in Europa unterwegs.





Heavy geht es auch weiter mit dem neuen Lied "No Standards" von The Sixters. Diese ukrainische Teenage all Girl Band hat sich einige Monate nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Spätjahr von 2022 mit ihren Eltern in Deutschland wiedergefunden. Gegründet wurde die Band im Jahr 2018 und ist sehr aktiv, sowohl Live und im Studio unterwegs.





Weiter geht es mit den ersten zwei Titeln von Jimi Hendrix. Beide von dem posthumen Box-Set von 2024. Es gibt einen Überblick von seinen letzten Schaffensmonaten im Sommer von 1970 in seinem eigenen Electric Lady Studio in New Yorck.

In dieser Sendung hören wir zuerst Take 5 von dem Titel "Beginns" und anschließend den double Track "Midnight Lightning/Beginns". Beides Aufnahmen vom 1. Juli 1970 mit insgesamt knapp 15 Minuten.





VoltageCtrlrTV alias Shiro Fujioka, aus Los Angeles, USA, gibt uns danach, mit seiner Veröffentlichung vom Dezember 2024 mit "The Art of Merging African Polyrhythms with Futuristic Sound Design | Hydrasynth | Machinedrum" einen Einblick in sein frequenzbasiertes Musik und Lebensverständnis.





Die israelische Band Ouzo Bazooka aus Tel Aviv führt uns mit ihrem Lied "Asia" in ruhige hyptnotische Gefilde, ihres sehr speziellen psychedelischen Sounds aus dem nahen Osten. Es ist von ihrem 6. Studio Album, veröffentlicht im Frühjahr 2025. Ihr Debüt Album ist von 2014.





Daraufhin hören wir von Jayli Wolf aus Canada ihre neueste Veröffentlichung vom 13. Juni 2025 mit dem nachdenklichen Lied "Deep in those Broken Years".





Gefolgt wird es vom Lied "Yes I have Ghosts" von David Gilmour und seiner Tochter Romany. Dieses Lied entstand weit voraus im Vorfeld von seinem letzten Solo Album von 2024, bereits am 3. Juli 2020 via YouTube veröffentlicht.

Von dort ist auch folgendes Zitat:

"The inspiration for the track was the new novel ‘A Theatre for Dreamers’, by Polly Samson, who also wrote the lyrics. The song has previously only been available as part of the ground-breaking audiobook for the novel. Set on the idyllic Greek island of Hydra in 1960, 'A Theatre for Dreamers' captures the hazy, sun-drenched days of an expat bohemian community of poets, painters, and musicians, including a 25 year-old Leonard Cohen."

"Die Inspiration für den Track war der neue Roman ‚Ein Theater für Träumer‘ von Polly Samson, die auch die Texte geschrieben hat. Das Lied war zuvor nur als Teil des bahnbrechenden Hörbuchs für den Roman verfügbar. 'Ein Theater für Träumer', das auf der idyllischen griechischen Insel Hydra im Jahr 1960 spielt, fängt die nebligen, sonnenverwöhnten Tage einer Expat-Boheme-Gemeinschaft von Dichtern, Malern und Musikern ein, darunter ein 25-jähriger Leonard Cohen."

Im Anschluß daran kommen wir zum 3. Titel von Jimi Hendrix in dieser Sendung. Es ist eine frühe Version von "Midnight Lightning" vom 23. März 1970. Dieses Lied nahm er alleine im Delta Blues Stil nur mit Gitarre und Gesang noch im Record Plant Studio in NY auf. Es ist in der Tradition von Lightning Hopkins und John Lee Hooker. Unter anderem wurde es auf dem posthuman Alben "Midnight Lightning" 1975 und auf "South Saturn Delta" 1997 offiziell veröffentlicht.

Nun kann hier auch ein neues Lied vorgestellt werden, dass erst am 24. Juli 2025 offiziell veröffentlicht wird.

"Mit seinem neuen Song „Born to Fly“ setzt Singer-Songwriter Stefan Zintel ein starkes Statement für Selbstbestimmung, Vielschichtigkeit und kreative Freiheit. Zwischen sanfter Rebellion und poetischer Klarheit erhebt sich eine Stimme, die sich weigert, in Schubladen gesteckt zu werden. „Don’t box me in, I was born to fly“ – die zentrale Zeile des Refrains wird zur Hymne all jener, die sich nicht verbiegen lassen, um Erwartungen zu erfüllen. Zwischen organischem Sound, kraftvoller Ehrlichkeit und modernen Pop-Einflüssen erzählt „Born to Fly“ von dem Mut, ganz man selbst zu sein – laut, unbequem, echt. Zintel gelingt es, persönliche Zeilen in ein universelles Gefühl zu verwandeln: Die Erfahrung, nicht hineinzupassen – und gerade darin seine Stärke zu finden. Ein Song für Freigeister, für Grenzgänger*innen, für alle, die lieber fliegen als sich anpassen. „Born to Fly“ ist mehr als Musik – es ist ein flammendes Plädoyer für Authentizität in einer Welt voller Etiketten."

Von Lyla June aus den USA hören wir dann ein weiters Stück ihrer im Januar 2025 veröffentlichten EP Hozho. Es ist ein neue kürzere Version ihres Liedes "Ode to Mvskoke Territory (Alabama)" vom 4. November 2017 mit dem Titel "Alabama (Maskoke Homelands) (feat. Marcus Briggs-Cloud)". Sie ist auch sehr stark angagiert in den Rechten für indigene Menschen, zu denen sie selbst gehört.

Hier ein Zitat von ihrer Webseite www.lylajune.com:

"Dr. Lyla June Johnston (aka Lyla June) is an Indigenous musician, scholar, and community organizer of Diné (Navajo), Tsétsêhéstâhese (Cheyenne) and European lineages.

Her messages focus on Indigenous rights, supporting youth, traditional land stewardship practices and healing inter-generational and inter-cultural trauma.

She blends her study of Human Ecology at Stanford, graduate work in Indigenous Pedagogy, and the traditional worldview she grew up with to inform her music, perspectives and solutions. Her doctoral research focused on the ways in which pre-colonial Indigenous Nations shaped large regions of Turtle Island (aka the Americas) to produce abundant food systems for humans and non-humans."

"Dr. Lyla June Johnston (auch bekannt als Lyla June) ist eine indigene Musikerin, Wissenschaftlerin und Gemeinschaftsorganisatorin von Diné (Navajo), Tsé-tsêh-és-tâhese (Cheyenne) und europäischen Vorfahren.

Ihre Botschaften konzentrieren sich auf die Rechte indigener Völker, die Unterstützung von Jugendlichen, traditionelle Praktiken der Landbewirtschaftung und die Heilung intergenerationeller und interkultureller Traumata.

Sie verbindet ihr Studium der Humanökologie an der Stanford-Universität, ihre postgraduale Arbeit in indigenen Pädagogik und die traditionelle Weltsicht, mit der sie aufgewachsen ist, um ihre Musik, Perspektiven und Lösungen zu informieren. Ihre Doktorarbeit konzentrierte sich auf die Wege, auf denen vorkoloniale indigene Nationen große Regionen von Turtle Island (auch bekannt als die Amerikas) gestalteten, um reichhaltige Lebensmittelsysteme für Menschen und Nicht-Menschen zu schaffen."

Den Abschluß dieser Sendung gibt das instrumentale Musikstück mit Sitarklängen von Anoushka Shankar aus UK mit dem Titel "Return to Love". Es ist von ihrer 3 teiligen EP Reihe Chapter I, II & III. Das Chapter III wurde im März 2025 veröffentlicht.

Mit diesen Klängen wünsche ich Euch eine schöne Sommerzeit 2025.

Für Neuigkeiten rund um Jimi Hendrix, seid ihr nach wie vor mit der Webseite Hendrix Links gut informiert.

Die Anmoderation findet ihr wie immer auf der Webseite vom Querfunk, unter der Rubrik Sendungen bei Feedback.

Gerne seit ihr auch wieder im kommenden Monat eingeladen, zuzuhören.

Musiktitel 20. Juli 2025

01 – Nova Twins – Piranha – 2:50 – 14. Mai 2025

02 – The Sixters – No Standards – 3:22 – 11. Juli 2025

03 - Jimi Hendrix – Beginns Take 5 – 5:26 - CD 2, Track 4 – 01.07.1970

04 - Jimi Hendrix – Midnight Lightning / Beginns – 09:30 - CD-3, Track 4 – 01.07.70

05 - VoltageCtrlrTV alias Shiro Fujioka – The Art of Merging African Polyrhythms with Futuristic Sound Design | Hydrasynth | Machinedrum – 2:37 – 02. Dezember 2024

06 - Ouzo Bazooka – Asia – 4:38 - 15. April 2025

07 - Jayli Wolf - Deep in Those Broken Years (Official Lyric Video) – 3:30 – 13. Juni 2025

08 - David & Romany Gilmour – Yes I Have Ghosts – 3:50 – Track 10 - 26. April 2024

09 - Jimi Hendrix – Midnight Lightning – 3:07 – CD South Saturn Delta 1997, Track 15 – 23. März 1970

10 - Stefan Zintel - Born To Fly - 2:35 - 24. Juli 2025

11 - Lyla June - Alabama (Maskoke Homelands) (feat. Marcus Briggs-Cloud) Version Hózhó EP - 3. Januar 2025 – 3:46

12 - Anoushka Shankar – We Return To Love – 3:18 – 14. März 2025 – Album Chapter III: We Return To Light

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 15. Juni 2025

Jimi Hendrix and More, zur Album Box Electric Lady Studios und More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 15. Juni 2025 von 22-23 Uhr



Erstausstrahlung immer am 3. Sonntag je Monat von 23 - 24 Uhr.



Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.



Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream

am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream

HAPPY Birthday QUERFUNK!

30 Jahre 1995 bis 2025!

Wir hören gleich 10 Stücke, 3 von Jimi Hendrix, 1 von VoltageCtrlr alias Shiro Fujioka, 1 von Immanuel, 1 von David Gilmour, 1 von Elicia Silverstein, 1 von Anoushka Shankar, 1 von Lyla June und 1 von Klangtraeume

Zuerst gratulieren wir dem Sender QUERFUNK, denn heute am 15. Juni 2025 ist sein 30. Geburtstag. HAPPY BIRTHDAY! Am Samstag den 21. Juni gibt es dazu auch eine große Geburtstagsparty, zu der alle herzlich eingeladen sind. Kommt gerne vorbei zum Gewerbehof nach Karlsruhe, in die Steinstrasse 23. Es gibt ein großes Programm mit Konzerten, auch für eine Bewirtung ist gesorgt. Die Party ist von 12 bis 23 Uhr. Ausführliche Infos gibt es auf der Webseite www.querfunk.de. Die erste Sendung wurde 1995, am 17. Juni ausgestrahlt, vom Querfunk.

Das erste Lied kommt von Jimi Hendrix, es ist seine Bluesbalade Belly Bottom Window, die im Sommer 1970 entstand.

Damals, am 17. Juni 1970, war auch die Freundin von seinem Drummer Mitch Mitchell zu Besuch im Electric Lady Studio. Sie, Lynn Collins erwartete ihr gemeinsames Baby, welches am 3. September 1970 geboren wurde und den Namen Aysha erhielt. Ihr Patenonkel war Jimi Hendrix. Siehe die Fotocollage zur Sendung.

Dies passt also gut zum QUERFUNK Geburtstag.

Weiter fügt sich dazu, auch folgende Erinnerung zum Querfunk und der Feedback Sendung.

Hier hören wir im Anschluss daran, einen kleinen Live Sendungsausschnitt, in dessen Mittelpunkt ein erster Babyschrei steht. Dies in Erinnerungen, an Begebenheiten, aus 30 Jahren Sendungsgeschichte, vom Querfunk. Hier also von einer feedback Sendung, vom 18. November 2017, mit Bezug zur feedback Sendung vom 21. Oktober 2017, die damals, an jedem 3. Samstag eines Monats, live von 17 bis 18 Uhr, gesendet wurden. Ein ganz besonderer Tag für den Moderator. Direkt nach der Sendung ging es zum Kreissaal im Städtischen Klinikum. Am frühen Sonntag Morgen, um 0:35 Uhr, kam dann das Baby auf die Welt. In der darauffolgenden November Sendung, von Feedback, im Jahr 2017, wurde er dann ausgestrahlt, ebenfalls nach dem Lied von Jimi Hendrix: "Belly Bottom Window".

Daran schlisst sich das kurze Instrumentalstück "We are UFOs" von VoltageCtrlR an. Es ist vom 6. Juni 2025.



Weiter geht es dann, mit zwei Aufnahmen von Jimi Hendrix, aus der Box von 2024, zu seinen Aufnahmen aus dem Electric Lady Studio, vom Sommer 1970. Hier hören wir seine Interpretation von dem Bob Dylan Song "Drifter's Escape". Dieser Einblick in seine Arbeitsweise ist vom 17. Juni 1970, sowohl in ersten Versuchen und dann als fertiger Mix.

Von David Gilmour hören wir dann ein weiteres Lied mit dem Titel "Scattered", aus seinem aktuellen Solo Album.

Daraufhin geht es zur ältesten Komposition in dieser Sendung, aus dem Jahr 1676. Es ist ein Instrumentalstück von Heinrich Ignaz Franz von Biber, für Solo Geige und heißt "PASSACAGLIA", auch Schutzengel Stück bezeichnet. Es ist auch ein langes Stück mit 10 Minuten. Damit, wünschen wir Euch allen, gut durch diese Zeiten weiter zu gehen. Gespielt wird es von Elicia Silverstein, und ist eine beeindruckende Einspielung, die im Juli 2014, im Web veröffentlicht wurde.

Von Anoushka Shankar ist das darauf folgende instrumentale Stück mit dem Titel "Amrita". Dessen Name ist aus den indischen Veden und bedeutet die Unsterbliche. Es ist im März 2025 erschienen.

Mit Lyla June geht es dann weiter mir dem Lied "Hózhó", in der Version vom Januar 2025, von Quincy Davis, als Remix bearbeitet. Es führt uns in die Welt, der indigenen Weltanschauung der Navajo, im Südwesten der USA. Der Titel ist nicht direkt übersetzbar und wird von ihr dann im Liedtext, auf Englisch, uns Hörerenden, nahegebracht.

Das letzte Musikstück dieser Sendung ist auch recht lange, mit knapp 10 Minuten und ist eine Webveröffentlichung vom November 2017, von Klangträume, mit Klangschalen Musik.

So könnte ihr, in Euer Inneres eintauchen.



Zum Abschluss möchte ich noch auf die Teilnahme des Moderators, beim diesjährigen forestival.de in Lahnstein bei Koblenz hinweisen. Dort könnte ihr meine Installation zum Thema Synästhsie sehen. In dieser Open Air Ausstellung sind noch viele andere Küntlerinnen und Künstler zu sehen, der Eintritt ist frei. Die Ausstellung geht vom 14. bis 22. Juni 2017. Ausführliche Infos auf der Webseite und in den sozialen Medien unter forestival. Ich selbst werde am 22. Juni, ab Nachmittag vor Ort sein.

Die Anmoderation findet ihr wie immer auf der Webseite vom Querfunk, unter der Rubrik Sendungen bei Feedback.

Gerne seit ihr auch wieder im kommenden Monat eingeladen, zuzuhören.

Musiktitel 15. Juni 2025:

01 - Jimi Hendrix – Belly Bottom Window – 3:36 – CD First Rays Of The New Rising Sun, Track 17 – Juli 1970

02 - Immanuel – Baby Geburtsschrei – 1:16 – Handy Aufnahme aus dem Kreissaal Karlsruhe, 22. Oktober 2017

03 - VoltageCtrlrTV – We are UFOs – 0:55 – 06. Juni 2025

04 - Jimi Hendrix – Drifter's Escape Take 1 & 2 – 3:18 - CD 1, Track 4 – 17.06.1970

05 - Jimi Hendrix – Drifter's Escape – 3:09 - CD 3, Track 8 – 17.,30.06.70 - 19.07.70 – 20.,22.08.70

06 - David Gilmour – Scattered – 7:33 – 06. September 2024 – Track 9

07 - Elicia Silverstein, Violinist – BIBER PASSACAGLIA – 10:00 – 04. Juli 2014,

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1706) Passacaglia for solo violin (1676)

08 - Anoushka Shankar – Amrita – 4:58 – 14. März 2025 – Album Chapter III: We Return To Light

09 - Lyla June – Hózhó (Quincy Davis Remix) – 6:22 – 3. Januar 2025 – Version 2025

10 - Klangtraeume - Heilfrequezen - OM, A=432 Hz, DNA-repair 528 Hz auf Klangschalen - 9:20 - Nov 19, 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 18. Mai 2025

Jimi Hendrix and More, zur Album Box Electric Lady Studios und More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 18. Mai 2025 von 22-23 Uhr



Erstausstrahlung immer am 3. Sonntag je Monat von 23 - 24 Uhr.



Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.



Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream

am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream

Es wird angerichtet...es ist angerichtet...

Wir hören nun 15 Lieder. 3 von Jimi Hendrix, 1 von David Gilmour, 3 von VoltageCtrlr alias Shiro Fujioka, 1 von The Sixters, 1 von Daily Thompson, 1 von Evan Nicole Bell, 1 von Ask Carol, 1 von Ouzo Bazooka, 1 von Anoushka Shankar, 1 von Stefan Zintel, 1 von Lyla June

In der heutigen Mai Sendung hören wir Lieder von 1968 bis 2025.

Das Lied „Luck and Strange“ von David Gilmour eröffnet das heutige Mix Tape. Es ist das Titelstück von seinem aktuellen Album.

Daraufhin hören wir von VoltageCtrlrTV das Lied „Syntakt x Digitone X OctaTrack“ – 2:15 – vom 8. April 2025. Dieses Lied hat eine sehr eigenartige Struktur und passt somit sehr gut in die sich verändernde Epoche, in der nicht ausgemacht ist, wohin sie sich entwickelt.

Daran schließt sich ein Lied von The Sixters an. Es heißt – „Psychedelic II“ und wurde in dieser neuen Version, sowohl auch von der Musik her, wie nun auch mit englischem Text als Official Video (2025) 3:10 am 21. April 2025 veröffentlicht. Die frühere Version von 2020 ist mit ukrainischem Text. Musikalisch geht es mit dem Hammondorgel Sound noch mehr in die zweite Hälfte der1960er zurück.

Dann kommen auch die ersten 2 Titel von Jimi Hendrix. Sie sind vom Sommer 1970 aus der Album Box mit den Titeln aus dem Electric Lady Studio. Dies war sein eigenes Studio in New York City. Es sind zwei kurze Aufnahmen, jeweils weniger als 2 Minuten. Die Titel heißen "Messing Around" Take 17 – 1:37 - CD 2, Track 12 – 16.06.1970 und "Farther Up The Road" – 1:46 - CD 1, Track 9 – 24.06.1970 und geben uns weitere Einblicke in seine damalige Arbeitsweise.

Von Daily Thompson kommt dann mit "Piza Boy" wieder ein längeres, gut 7-minütiges Lied vom 2024er Chuparosa Album von vor einem Jahr herausgebracht.

Von Ask Carol hören wir ihr neuestes Lied „Writing On The Wall“. Dieses Lied teilt die Sorgen um die rasanten schlechten Veränderungen unserer Gesellschaften. Es ist gerade vor wenigen Tagen veröffentlicht worden, am 8. Mai 2025. Wer sie auf ihrer aktuellen Europatournee erleben möchte hat Ende Mai u.a. in Berlin und Hamburg dazu Gelegenheit. Dieses Duo ist absolut zu empfehlen.

Das Lied „Liar´s Anthem“ von Evan Nicole Bell beklagt auch die Unaufrichtigkeit, sogar von Menschen denen wir unser ganzes Herz anvertrauten. Es kam am 16. Januar 2025 auf ihrem aktuellen Album „Shades of Blues“ heraus.

Darauf folgt von Jimi Hendrix eine sehr kurze Version von “Room Full Of Mirrors“ mit einer Minute und 26 Sekunden. Es wurde am 12. August 1968 mit Paul Caruso an der Mundharmonika aufgenommen. Es erschien im Jahr 2000 auf der violetten MCA 4 CD Box in Buchform.

Der Mai 2025 ist ein reicher Monat an Veröffentlichungen, so auch von der israelischen Band „Ouzo Bazooka“ mit einem Lied vom 5. Mai 2025. Es trägt den Titel „Seeds“.

Ebenfalls vom im Mai 2025 ist das gut ein minütige Lied von „VoltageCtrlrTV“, es heißt „Frequenseers: Ecliptics“, am 8. Mai 2025 veröffentlicht.

In dieser Sendung hören wir auch ein weiteres Stück von Anoushka Shankar. Dieser Titel heißt „Dancing On Scorched Earth“ auf deutsch übersetzt: Tanzen auf verbrannter Erde. Veröffentlicht wurde es am 14. März 2025 auf dem Album Chapter III: We Return To Light.

Das folgende Lied ist auch ganz frisch im Mai veröffentlicht worden. Es heißt „Peace Song“ und ist von Stefan Zintel vom 5. Mai 2025. Es ist ein Ruf nach Frieden.

Dieser Folk-Song entfaltet sich in seiner reinsten Form – nur Stimme und akustische Gitarre. Kein Schnickschnack, nur das Wesentliche: Gitarrenspiel und ein gefühlvoller Gesang, der direkt aus dem Herzen kommt. Die Stimme trägt Worte voller Sehnsucht, Hoffnung und Menschlichkeit – sie erzählt von einem einfachen Wunsch: dass wir aufhören zu kämpfen, einander zuhören und gemeinsam atmen. Zwischen den Zeilen klingt eine stille Melancholie, aber auch ein leiser Trost. Es ist kein lauter Protest, sondern ein stilles Gebet – für mehr Verständnis, für Mitgefühl, für Frieden."

Danach kommt ein Lied von Lyla June und am Ende ein Gebet von Oliver Enjady. Dieses Lied heißt „Water Is Live“ und wurde schon am 18. September 2021 veröffentlicht. Es ist auch auf der aktuellen EP von ihr dabei, welche im Januar 2025 veröffentlicht wurde. Es wendet seine Blick auf die Grundlage und Kostbarkeit von sauberen Wasser für das Leben auf der Erde und somit auch auch für uns Menschen.

Zum Abschluss hören wir auch eine frisches, kurzes instrumentales Lied vom 7. Mai 2025, von VoltageCtrlrTV, es heißt „The Frequenseers Return“.

Wie immer könnt Ihr auch die Infos auf der Webseite von Querfunk.de nachlesen, oder auch auf meiner Facebookseite.

Bey, Bey und wieder seid Ihr zum Hören eingeladen, von der nächsten Sendung im Juni von „feedback“.

Musikliste:

01 - David Gilmour – Luck And Strange – 6:56 – 26. April 2024 – Track

02 - VoltageCtrlr – Syntakt x Digitone X OctaTrack – 2:15 – 8. April 2025

03 - The Sixsters – Psychedelic II (Official video 2025) 3:10 – 21. April 2025

04 - Jimi Hendrix – Messing Around Take 17 – 1:37 - CD 2, Track 12 – 16.06.1970

05 - Jimi Hendrix – Farther Up The Road – 1:46 - CD 1, Track 9 – 24.06.1970

06 - Daily Thompson - Piza Boy – 7:17 – 2024

07 - Ask Carol – Writing On The Wall – 4:46 – 8. Mai 2025

08 - Evan Nicole Bell – Liar´s Anthem – 4:29 – 16. Januar 2025

09 - Jimi Hendrix – Room Full Of Mirrors – 1:26 – CD 2, Track 13 – 12.08.1968 MCA Box – Mundharmonika Paul Caruso

10 - Ouzo Bazooka – Seeds – 3:59 - 5. Mai 2025

11 - VoltageCtrlrTV – Frequenseers: Ecliptics – 1:05 – 8. Mai 2025

12 - Anoushka Shankar – Dancing On Scorched Earth – 3:37 – 14. März 2025 – Album Chapter III: We Return To Light

13 - Stefan Zintel – Peace Song – 05. Mai 2025

14 - Lyla June feat. Oliver Enjady – Water Is Live – 4:15 – 18. September 2021

15 - VoltageCtrlrTV – The Frequenseers Return – 1:30 – 7. Mai 2025

Wir hören nun ? Lieder. 3 von Jimi Hendrix, 1 von David Gilmour, 1 von VoltageCtrlr alias Shiro Fujioka, 1 von den Sixters, 1 von Daily Thompson, 1 von Ask Carol, 1 von Evan Nicole Bell, 1 von Anoushka Shankar, Stefan Zintel, 1 von Lyla June und ???

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Oster-Sonntag, 20. April 2025

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Oster-Sonntag, 20. April 2025

Jimi Hendrix and More, zur Album Box Electric Lady Studios und More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 20. April 2025 von 22-23 Uhr



Erstausstrahlung immer am 3. Sonntag je Monat von 23 - 24 Uhr.



Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.



Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream

am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream

Jimi Hendrix: Astro Man - „A little boy inside a dream just the other day

His mind fell out of his face, and the wind blew it away

A hand came out from Heaven and pinned a badge on his chest

It said, "Get out there, man, and a-do your best"

Jimi Hendrix: Astro Mann - Ein kleiner Junge in einem Traum, dem erst neulich

sein Verstand aus seinem Gesicht fiel und der Wind blies ihn weg.

Eine Hand kam aus dem Himmel und heftete ihm ein Abzeichen auf die Brust.

Darauf stand: "Geh raus, Mann, und gib dein Bestes"



Wir hören nun 17 Lieder. 3 von Jimi Hendrix, 1 von Once A Tree, 2 von David Gilmour, 1 von Jayli Wolf, 1 von VoltageCtrlr alias Shiro Fujioka, 1 von Anoushka Shankar, 1 von The Lighthouse Poets, 1 von Lightning Hopkins, 2 zum Vater Unser auf Aramäisch, 1 von Daily Thompson, 1 von Evan Nicole Bell, 1 von Ayla Teslar Mabe und 1von Ask Carol



Jimi Hendrix: Astro Mann - Ein kleiner Junge in einem Traum, dem erst neulich

sein Verstand aus seinem Gesicht fiel und der Wind blies ihn weg.

Eine Hand kam aus dem Himmel und heftete ihm ein Abzeichen auf die Brust.

Darauf stand: "Geh raus, Mann, und gib dein Bestes"



In der heutigen April Sendung hören wir einige Lieder von 1959 bis 2025.

Das Lied „Small Town Dream“ von dem Duo „Once A Tree“ eröffnet das heutige Mix Tape. Daraufhin hören wir das Intro Stück „Black Cat“, mit dem David Gilmour sein aktuelles Album „Luck And Strange“ eröffnet. Jayli Wolf versöhnt sich mit ihrem selbst, als Mädchen, mit dem Lied „Gold“. Gefolgt wird es von dem gut ein minügtigem Stück „Futur Watts“ von CtrlRtv, alias „Shiro Fujioka“. Daraufhin kommt ebenfalls ein gut 1 ½ minütiges Stück von David & Romany Gilmour mit dem Titel „Vita Brevis“.

Nun hören wir das erste Lied von Jimi Hendrix von seinem ersten Album, „Are You Experienced“. Es ist die im April 1967 entstandene Ballade „May This Be Love“, die uns an einen Wasserfall führt, der unser Selbst stärkt.

Weiter geht es dann mit dem ebenfalls instrumentalem Stück „Daybreak“ von Anoushka Shankar auf ihrer neuen EP „Chapter III – We Return to Light“ vom März 2025.

Von dem Duo „The Lighthous Poets“, hören wir dann das Titelstück, ihres im Februar 2025 erschienenen Albums „Moon & Maze“. Von da geht es mit „Lightning Hopkins“ ins Jahr 1959 zurück, zu seinem Blues „Live I Used to Live“.

Nun hören wir das „Vater Unser“ auf Aramäisch von Shadi Khalloul Risho aus Israel, aufgenommen am 30.11.2018 mit Klaviermusik unterlegt. Er setzt sich für den Erhalt der aramäischen Sprache ein. „Dies war auch die Sprache Jesu Christi und die Sprache des jüdischen Volkes vor 2000 Jahren. Es gibt verschiede aramäische Dialekte, die auf das alte Aramäisch zurück gehen. Diese indigene christlich-aramäische Minderheit in Israel steht in einer Konfliktregion unter enormem Druck.“

Direkt im Anschluss hören wir eine ungenannte Sängerin das "Vater Unser" auf Aramäisch singen. Diese Aufnahme ist vom 16. 09. 2018.

In diesen unruhigen Zeiten wünschen wir Euch ein gesegnetes Osterfest, mit gerechtem Frieden für alle Menschen und Lebewesen.

Gefolgt wird es von dem Titelstück „Chuparosa“ vom aktuellen Album von Daily Thompson von 2024. (Das im März geplante Konzert in Karlsruhe, ist leider wegen einer ernsten Erkrankung vom Drummer ausgefallen, wie auch 2 weitere. Inzwischen ist er wieder gesund und die Tour geht weiter.)

Danach folgt von Evan Nicole Bell aus ihrem 2025er Album das Blueslied „ It´s Not My Cross To Bear“.

Von da geht es wieder zu Jimi Hendrix und der aktuellen Box von 2024 zu Aufnahmen aus dem Electric Lady Studio in NY. In dieser Sendung hören wir eine alternative Version von dem Lied „Astro Man vom Juli 1970 an. Gefolgt von weiteren Takes aus dieser Session von „Astro Man“ die uns einen weiteren Einblick in seine Arbeitsweise im Studio geben.

Damit sind wir schon fast am Ende dieser Sendung. Und da halten wir, vom gerade begonnen Frühling, schon einen Blick in die nahe Zukunft mit dem neuen Lied „Endless Summer“ von Ayla Teslar Mabe, am 11. April 2025 veröffentlicht.

Und zum Abschluß hören wir „Tonight“ in der Singel Version vom 5. April 2022 von dem Duo „Ask Carol“ aus Norwegen. Sie sind bald auch auf einigen Konzerten in Deutschland live zu erleben. Sehr zu empfehlen. Vom 27. bis 31. Mai 2025 in Berlin, Hamburg und Starkenberg Tanna.

So wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern der Erstausstrahlung, einen Frohen Ostersonntag, am 20. April 2025.

Wie immer könnt Ihr auch die Infos auf der Webseite von Querfunk.de nachlesen, oder auch auf meiner Facebookseite.

Bey, bey und bis zum nächsten mal, seid Ihr wieder eingeladen, die Sendung im Mai zur nächsten Sendung von „feedback“ zu zuhören.





Musikliste:

01. Once A Tree - Small Town Dreams - 3:02 – 21. März 2025

02. David Gilmour – Black Cat – 1:32 – 26. April 2024 – Track 1

03. Jayli Wolf - Gold - 4:14 – 4. April 2025

04. VoltageCtrlRtv – Future Watts Sci-Fi Animation - 1:08 – 29. Dezember 2024

05. David Gilmour – Vita Brevis – 0:46 – 26. April 2024 – Track 5

06. Jimi Hendrix - May This Be Love - 3:10 – 3. April 1967

07. Anoushka Shankar - Daybreak - 4:38 - Album Chapter III: We Return To Light – 14. März 2025

08. The Lighthouse Poets – Moon & Maze -3:22 – Album Moon & Maze – 22. Februar 2025

09. Lightning Hopkins - Life I Used to Live (Remastered 2001) – 2:44 – 1959

10. Shadi Khalloul Risho – Vater Unser in Aramäischer Sprache mit Piano – 0:59 – 30. November 2018

11. Unbekannte Sängerin – Vater Unser in Aramäischer Sprache mit Musik – 1:00 – 16. September 2018

12. Daily Thompson - Chuparosa – 7:03 – 2024

13. Evan Nicole Bell – It´s Not My Cross To Bear - 4:29 – 16. Januar 2025

14. Jimi Hendrix - Astro Man (Alternate Version) – 3:48 - CD 3, Track 9 – 24. & 25.06.; 19.07.; 14. & 22.08.1970

15. Jimi Hendrix – Astro Man Take 9 & 10 - 2:52 - CD 1, Track 5 – 24.06.1970

16. Ayla Tesla Mabe - Endless Summer - 3:19 – 11. April 2025

17. Ask Carol - Tonight - 2:54 – 5. April 2022 – Single

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 16. März 2025

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 16. März 2025

Jimi Hendrix and More, zur Album Box Electric Lady Studios und More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 16. März 2025 von 22-23 Uhr



Erstausstrahlung immer am 3. Sonntag je Monat von 23 - 24 Uhr.



Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.



Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream

am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream

„Woke Up This Morning …. Every Thought …. Change Is Coming“

Wir hören nun 12 Lieder. 3 von Jimi Hendrix, 1 von Lightning Hopkins, 1 von Evan Nicole Bell, 1 von The Lighthouse Poets, 1 von David Gilmour, 1 von Daily Thompson, 1 von Neil Young, 1 von Anoushka Shankar, 1 von VoltageCtrlr alias Shiro Fujioka und 1 von Jayli Wolf.



In der heutigen März Sendung hören wir einige Lieder von 1964 bis 2025.

Ein Blues eröffnet das heutige Mixtape. Sein Titel lautet: „Woke Up This Morning“. Es ist von Lightning Hopkins und wie vom Blitz getroffen reiben wir uns immer häufiger die Augen, angesichts der sich überschlagenden Veränderungen in der Welt in der wir Leben.

Gefolgt wird es von Evan Nicol Bell mit ihrem Lied „Wish It Wasn't You“ von ihrem frischem Album „Shades Of Blue“ von 2025.

Der erste Song von Jimi Hendrix ist „Izabella“ in der Version vom Album First Rays Of The New Rising Sun. Beim Woodstock Festival von 1969 war es bereits Teil seines Konzertes.

Darauf folgt von David Gilmour sein Lied: „Dark And Velvet Nights“ vom Album: Luck And Strange von 2024.

Anschließend hören wir von The Lighthouse Poets den Titel „Heroes“ vom Album „Moon And Maze“ vom 22. Februar 2025. Es ist ein Duo mit Stefan Zintel und Roger Weiler an der Gitarre. Er spielt auch in der Berliner Jimi Hendrix Cover Band „The Vibe“.

Danach kommen weitere 2 Lieder vom aktuellen Jimi Hendrix Box Stet von 2024. Darin wird die Arbeit von Jimi Hendrix im Sommer 1970, in seinem neuen Electric Lady Studio thematisiert. Hier bekommen wir Einblicke in seine Arbeitsweise, mit unterschiedlichen Versionen von Titeln, die auch auf andern posthumen Alben bereits erschienen sind.

Zuerst hören wir ein lange Version mit etwa 12 Minuten von „Bolero/Hey Baby (New Rising Sun)“ vom 1. Juli 1970.

Das zweite Lied aus diesem Box Set ist eine Version von „Ezy Ryder“. Der Beginn von diesem Ton-Band war schon im Dezember 1969 und im Januar 1970, noch im Record Plant Studio in New York. Als dann im Juni die ersten Aufnahmen im Electric Lady Studio möglich wurden brachte er diese Version dort zum Abschluss.

Mit „I´m Free Tonight“ hören wir ein weiteres Lied von der Dortmunder Band „Daily Thomson“ von 2024. Hört ihr die Erstausstrahlung dieser Sendung könnt ihr sie am Freitag, 28. März 2025 noch im Jubez in Karlsruhe Live zur „Chuparosa“ Album Tour hören.

Von Neil Young hören wir das aktuelle Lied „Big Change Is Coming“ vom Januar 2025 auf dem Album: „Big Change“ veröffentlicht.

Anoushka Shankar ruft Erinnerungen wach, an glückliche Zeiten, von vor vielen Jahren, mit dem instrumentalen Stück „We Burn So Brightly“. Dies ist die zweite Vorabveröffentlichung zur ihrem Album: Chapter III: „We Return to Light" welches Mitte März 2025 herausgegeben wird.

Darauf folgt von „Voltage-Ctrlr“ alias Shiro Fujioka ein Webveröffentlichung vom Februar 2025. Das Stück „Every Thought …“ ist zwar sehr kurz mit einer guten Minute aber auch sehr eindrücklich von seinen Worten.

“Every thought, every sound, every breath is a frequency, tune into the ones that elevate your spirit, and you will ascend beyond limits.”

"Jeder Gedanke, jeder Klang, jeder Atemzug ist eine Frequenz, stimme Dich auf diejenigen ein, die Deinen Geist erheben, und Du wirst über Grenzen hinaus steigen.”

Sehr sehenswert sind auch seine Videos dazu.

Ebenso als Webveröffentlichung hören wir zum Abschluss dieser Sendung eine bearbeitete Feld, bzw. Flussaufnahme von Jayli Wolf. Der Titel lautet „The River Washes Away“. Diese Arbeit vom Februar 2025 geht etwa 2 ½ Minuten. Wer mehr möchte, findet dazu auch eine 10 Stunden lange Version im Web von ihr.

10 Hour Healing Winter River Sleep Sounds

Damit verabschiede ich mich für heute und ihr seid zum zuhören dieser Musik und Klänge eingeladen.

Der größte Einfluss ist immer auf uns selbst. Lassen wir uns nicht von anderen Schach Matt stellen. Überlegen wir uns die nächsten Bewegungen einige Schritte im voraus ….

Gerne empfehle ich auch immer die Videos zu den gespielten Stücken im Internet und auch die dazugehörigen Liedtexte.

Weiterhin könnt ihr auch die kommenden Sendungen von "feedback" bei Querfunk einschalten, in der Erstausstrahlung eines Monats oder eine der Wiederholungen.

Neuigkeiten rund um Jimi Hendrix findet ihr, nach wie vor, bei der Webseite Hendrix-Links.de

Alle Infos zu dieser Sendung findet ihr auf der Webseite von Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe. Diese Sendung ist auch eine Woche lang nachzuhören und später auch auf MixCloud zu finden.







Musikliste:

1 Lightning Hopkins – Woke Up This Morning – 5:54 - Album: Down Home Blues – 1964

2 Evan Nicole Bell – Wish It Wasn't You - 4:48 Album: Shades Of Blue – 16.01.2025

3 Jimi Hendrix - Izabella - 5:54 – Album: First Rays Of The New Rising Sun, 1970

4 David Gilmour - Dark And Velvet Nights – 4:44 – Album: Luck And Strange , 2024

5 The Lighthouse Poets – Heroes – 2:20 – Album: Moon and Maze, 22.02.2025

6 Jimi Hendrix - 11:57 Bolero/Hey Baby (New Rising Sun) - 11:57 – Box Set: Electric Lady Studios, CD-3-07 - 01.07.70

7 Jimi Hendrix – Ezy Ryder, 3:46 - Box Set: Electric Lady Studios, CD1, Track 1, rec. Record Plant – 18.12.69, 20.01.70,Electric Lady Studios – 15.,16.06.70, publ. 2024

8 Daily Thompson - I´m Free Tonight – 6:08 - Album: Chuparosa 17. Mai 2024

9 Neil Young – Big Change Is Coming – 3:15 – 17. Januar / 25. Februar 2025 – Album: „Big Change“ 17. Januar 2025

10 Anoushka Shankar – We Burn So Brightly – 3:45 – 21. Februar 2025 – Album: Chapter III: „We Return to Light" by Anoushka Shankar

11 Voltagectrlr / Shiro Fujioka – Every Thought ... – 1:15 – Web: 21. Februar 2025

“Every thought, every sound, every breath is a frequency, tune into the ones that elevate your spirit, and you will ascend beyond limits.”

“Jeder Gedanke, jeder Klang, jeder Atemzug ist eine Frequenz, stimmen Sie auf diejenigen ein, die Ihren Geist erheben, und Sie werden über Grenzen hinaus steigen. ”

12 Jayli Wolf – The River Washes Away - 2:22 - (Instant Stress Release • 396 Hz Subliminal) – Web: 14. Februar 2025

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 16. Februar 2025

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 16. Februar 2025

Jimi Hendrix and More, zur Album Box Electric Lady Studios und More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 16. Februar 2025 von 22-23 Uhr



Erstausstrahlung immer am 3. Sonntag je Monat von 23 - 24 Uhr.



Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.



Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream

am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream



"... Blau ist das lebensspendende Wasser, das für selbstverständlich gehalten wird ...

... Blue are the life-giving waters taken for granted ..." Jimi Hendrix





Wir hören nun 16 Lieder. 3 von Jimi Hendrix, 2 von Anoushka Shankar, 1 von David und Romany Gilmour, 1 von Lyla June, 1 The Sixters, 1 von Daily Thompson, 2 von Jayli Wolf, 2 von Evan Nicole Bell, 1 von Lightning Hopkins, 1 von Ayla Teslar Mabe, und 1 von Ask Carol



In der heutigen Februar Sendung hören wir einige Lieder die ab 1967 veröffentlicht wurden und viele von 2024, sowie weitere Aufnahmen, die frisch dieser Tage, in 2025 herauskamen.

Beginnen werden wir unser Mixtape mit Anoushka Shankar und dem instrumentalen Stück "Offering" vom April 2024.

Von David Gilmour hören wir das Lied "Between Tow Points", welches von seiner Tochter Romany gesungen und auch instrumental begleitet wird.

Lyla June, gefeatschert von Lee Moquino, singt in ihrem Lied "Boarding Schools", von den diskriminierenden Erfahrungen von indigenen Kindern.

Danach hören wir ein weiteres Lied der ukrainischen All Girl Band The Sixsters von ihrem aktuellem Album von 2024 mit dem Titel "Hurricane in My Soul".

Die nächste Band ist am 28. März 2025 auch wieder in Karlsruhe live zu hören. Das Soul Psych Out Konzert ist im Jubez. Von Daily Thompson, spiele ich heute das Lied "Ghost Bird" von 2024.

Von Jimi Hendrix hören wir einen Medley Take und eine Alternative Version von seinem Lied "Drifting". Damit tauchen wir weiter in den Entstehungsprozess seiner letzten Schaffenszeit im Sommer 1970 ein, die in der Box Electric Lady Studios von 2024 dokumentiert ist.

Von Anoushka Shankar hören wir dann ihr neuestes Stück "Hiraeth". Es ist die Vorab Single vom 17. Januar 2025 zu ihrem kommenden Album "Chapter III: We Return to Light".

Gefolgt wird es von Jayli Wolf mit dem neuen Gedicht "I Found a New Muse ~ Winter Letter (Poem)", veröffentlicht am 3. Januar 2025.

Evan Nicole Bell gratulieren wir zu ihrem Geburtstag vom 15. Februar mit zwei ihrer Stücke auf ihrem neuen Album Shades Of Blue", Mitte Januar 2025 veröffentlicht. Zum einen mit "Grandma Interlude" und weiter mit dem "Catfish Blues".

Der, von ihrer Großmutter genannte Lightning Hopkins, spielt daher auch ein Stück in der heutigen Sendung. Es ist "Shining Moon" von seim Album "Something Blue" im Jahr 1967 veröffentlicht.

Wir schreiten dann durch ein musikalisches Portal, in weitere kurze, erfrischende Momente von Jayli Wolf mit "We Can Hear It If We Listen...", ganz frisch vom 13. Februar 2025.

Ayla Teslar Mabe stellt uns diesmal, von Jimi Hendrix, ihr Solo Cover von dem Stück "Bold As Love" vor. Es wurde am 09.02.2025 veröffentlicht.

Auf ihrem Kanal könnt ihr sie, neben ihrer eigenen Musik, auch als hervorragende Gitarrenlehrerin kennenlernen.

Vom Duo "Ask Carol" hören wir, mit "Manic Depression", ein weiteres Cover zu Jimi Hendrix. Dies wurde Live in Birmingham, Alabama, USA letztes Jahr, 2024, aufgenommen.

Sie sind dieses Jahr auch in Deutschland, im Frühjahr, auf Tour. Vielleicht wird diese wunderbare Live Duo aus Norwegen auch noch in Karlsruhe gebucht.

Auf jeden Fall gratulieren wir Carol nachträglich zu Ihrem Geburtstag am 10. Februar.

Mit Jimi Hendrix beschliessen wir dann die heutige Sendung mit seiner Studioversion von "Bold As Love" von 1967.

So wünsche ich Euch weiterhin viel Kraft, für die fordernden, wechselhaften Zeitläufte.

Gerne empfehle ich auch immer die Videos zu den gespielten Stücken im Internet und auch die dazugehörigen Liedtexte.

Weiterhin seid ihr auch im nächsten Monat eingeladen, die kommende "feedback" Sendung bei Querfunk zu Hören.

Neuigkeiten rund um Jimi Hendrix findet ihr, nach wie vor, bei der Webseite Hendrix-Links.de

Alle Infos zu dieser Sendung findet ihr auf der Webseite von Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe. Diese Sendung ist eine Woche lang nachzuhören und später auch auf MixCloud zu finden.





Musikliste:

1 Anoushka Shankar – Offering – 4:56 – 5. April 2024 – Album Chapter II:

How Dark It Is Before Dawn

2 David und Romany Gilmour - Between Two Points - 2024 – 5:47

3 Lyla June, feat. Lee Moquino – Boarding Schools – 2:48 – 07. Dezember 2024

4 The Sixters – Hurricane In My Soul – 4:58 - 2024 – 2025 video 4:58

5 Daily Thompson - Ghost Bird – 4:11 - Album Chuparosa 17. Mai 2024

6 Jimi Hendrix – Drifting Take 1&2 , 4:20 - CD Electric Lady Studios, CD1,

Track 7, rec. 25.06, 1970, publ. 2024

7 Jimi Hendrix – Drifting (Alternate Version), 4:05 - CD Electric Lady Studios, CD2, Track 14, rec. 29.06, 1970, publ. 2024

8 Anoushka Shankar – Hiraeth – 4:40 – 17. Januar 2025 – Album"Chapter III: We Return to Light" by Anoushka Shankar

9 Jayli Wolf - I Found a New Muse ~ Winter Letter (Poem) – 1:30 – 3. Januar 2025

10 Evan Nicole Bell – Grandma Interlude – 1:42 - Album Shades Of Blue – 16.01.2025

11 Evan Nicole Bell – Catfish Blues – 3:07 - Album Shades Of Blue – 16.01.2025

12 Lightning Hopkins – Shining Moon – 2:48 - Album Something Blue – 1967

13 Jayli Wolf – We Can Hear It If We Listen... – 0:27 – 13. Februar 2025

14 Ayla Teslar Mabe – Bold As Love (Jimi Hendrix Solo Cover) - 1:02 – 09.02.2025

15 Ask Carol – Manic Depression (Jimi Hendrix Cover) 1:56 – 2024 – Live/Birmingham, Alabama, USA

16 Jimi Hendrix - Bold As Love - 4:12 – 1967

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimi Hendrix and More, zur Album Box Electric Lady Studios und More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 19. Januar 2025 von 22-23 Uhr

Wir hören nun 13 Lieder. 3 von Jimi Hendrix, 1 von Once A Tree, 1 von Jayli Wolf, 1 von David Gilmour, 1 von Daily Thompson, 2 von Ask Carol, 1 von Evan Nicole Bell, 1 von G.U.S. & The Sixters, 1 von Lyla June und 1 von Anoushka Shankar

In der heutigen Januar Sendung hören wir schon einige Lieder, die frisch dieser Tage, im Januar 2025 herauskamen. Die meisten Lieder sind 2024 und früher entstanden. Die von Jimi Hendrix um 1969 und 1970.

Für alle alten und neuen Hörerinnen und Hörer ein Gutes Neues Jahr 2025!

Verwenden wir unseren Einfluss auf uns selbst, um auch in diesem Jahr wunderbare Momente und Realitäten zu gestalten.

Bearbeiten wir all unsere Gedanken und Gefühle. Seien sie durch Sorgen, Leid oder Glück erfahren worden.

Im Nachdenken, Erzählen und Schreiben sortieren wir unsere Erinnerung an das tatsächlich erlebte Sein unseres Ichs. Damit geben wir einen Bezug zum eingewoben Sein und der Resonanz in dieser Welt. Sowohl zu unseren Mitmenschen und allen anderen Lebewesen, Pflanzen, sowie unserer gesamten Umgebung auf dieser Erde und im Universum, wenn unser Blick zur Sonne und den Sternen und dem Licht durchflutetem Weltall gerichtet wird.

Musik ist ideal um dem nach zu spüren. Die Schwingungen der Musik erfahren wir immer im jetzigen Augenblick. Dies ist immer der wichtigste gestaltbare Moment unseres Lebens.

Das heutige Mixtape beginnen wir mit einem Online Bonustrack von Jimi Hendrix zum Baggy´s Rehearsal Session Album. Dies wurde Ende Dezember 1969 mit der „Band of Gypsy“ eingespielt. Es ist von einer Jam in der die Stücke "Izabella" und "Machine Gun" zusammen gespielt wurden. So wie auch beim 1. Konzert vom 31. Dezember 1969 im Filmore East Konzert in New York. Diese 2 Stücke thematisieren die brutale ambivalente Situation in jedem Krieg. Im Lied „Izabella“ kämpft ein Soldat für seine Heimat, ist dabei aber fernab seiner Familie, die er verteidigen möchte. Hier befindet er sich in einer gnadenlosen mörderischen Situation gegenüber den Angreifern.

Im zweitem Lied „Machine Gun“ bemerkt ein Soldat, dass er von skrupellosen Personen zum Töten anderer Soldaten missbraucht wird.

Im nachfolgendem Lied „Rainy Days“ von dem Duo „Once a Tree“ wird eine verfahrene Situation von einem Paar in einer verunfallten Gesellschaft besungen. Dies mit der Frage, wie das Enden oder Weitergehen soll?

Ein Teil dieses Duos ist die indigene kanadische Musikerin und Sängerin „Jayli Wolf“, die seit Jahren auch immer wieder Solo Stücke veröffentlicht. So auch das Lied „Shadow Song: Sound Healing Musik“ um über Rituale mit Tanz und Musik seelische Verletzungen zu heilen.

Von David Gilmour seinem neuen Soloalbum hören wir ein weiteres Lied mit dem Titel „Sings“. Hier geht es um den Lauf des Lebens und seine persönlichen Erinnerungen. Sepziell an eines seiner Kinder, die Tochter Romany. Inzwischen groß geworden und ebenfalls Musikerin und Sängerin, die wie in diesem Lied bei vielen Stücken wundervolle Beiträge gibt. In einem kleinen Teil des Liedes hören wir sie als kleines Kind, vor vielen Jahren singen. Hoffen wir auch in Zukunft weiterhin an ihrer musikalischen Entwicklung teilhaben zu dürfen.

Die Dortmunder Band Daily Thompson besingt eindrucksvoll das Wellenspiel und Lichtspiel am Wasser eines Ozeans auf ihrem aktuellem Album von 2024. Dieses Power Trio ist jedem auch Live zu empfehlen.

Eine weitere Endeckung für mich ist das norwegische Duo Ask Carol. Sie spielen seit Jahren schon immer live eigene und gecoverte Stücke überall auf dem Globus ein, ob zuhause oder auf Welttourne. Hier möchte ich Euch als Komposit, ihr Lied „Wind in my Hair“, erst in einer kürzeren Liveversion vor dem Hintergrund eines Vulkans in Arizona aufgenommen und direkt daran übergehend, in der Studioversion von 2024 via Radio ausstrahlen.

Von Ayla Teslar Mabe gibt es auch wieder ein neues Lied, das zu Nikolaus 2024 veröffentlicht wurde. Musikalisch sind ihre Lieder meist in einem psychedelischem, funky, souligem Gewand und mit ihrer hohen klaren Stimme eingekleidet. Ich mag auch sehr gerne ihre differenzierte Art Gitarre zu Spielen.

Bei den Studioaufnahmen spielt sie meist alle Instrumente selbst ein. Sie ist aber auch eine hervorragende Livemusikerin in verschiedenen Band Kooperationen und eine sehr kompetente online Gitarrenlehrerin in ihren jungen Jahren. Es gibt da auch sehr viele Videos zum Spiel von Jimi Hendrix.

Der Text von diesem Lied „Am I“ zeigt ihre Gedanken beim Beobachten anderer scheinbar glücklich verliebten Paare und ihrer eigenen Sehnsucht dies auch zu finden.

Das nächste Stück von Jimi Hendrix ist eine Blues Interpretation von Elomore James. Es ist das Lied „Bleeding Heart“. Diese Version konnte er im Sommer 1970 in New York einspielen. Das Lied ist in dem Box-Set "Electric Lady Studio" von 2024 veröffentlicht worden.

Im Text geht es um eine verlorene Liebe, die das Herz bluten läßt.

Ganz neu ist das Lied vom Album „Shades of Blue„ von Evan Nicole Bell. Es wurde am 16. Januar 2025 veröffentlicht.

Auf sie aufmerksam, wurde ich im Sommer 2024, bei der Vorbereitung auf eine der feedback Sendungen zum viel interpretiertem Blueslied „Catfish Blues“.

Dieses Lied ist auch auf ihrem ersten Album „Runaway Girl“. Geboren ist sie in Texas und lebt seit langem in Baltimore. Sie arbeitet auch als Fotografin und Künstlerin.

Als Musikerin wurde sie bekannt mit der Veröffentlichung von unterschiedlichen Covers von Liedern mit Gitarre. Im Internet gibt es viele Videos, auch von Radio Interviews mit ihr.

Da sie auch eine wunderbare Livemusikerin ist, wäre es schön, sie auch mal auf einem Konzert zu erleben.

„Stay As You Are“ heißt das Lied, dass am 10. Dezember 2024, in Kooperation von G.U.S. und The Sixters veröffentlicht wurde. Es möchte Kraft geben, zu sich und seiner Seele, so wie sie ist, selbst bewußt zu stehen.

Von Lyla June, einer indigenen U.S. amerikanischen Musikerin und Aktivistin, ist das Lied „Need a Man“ auf ihrem neuen Album.

Hier singt sie von dem Wunsch, nach einem echtem Mann, der sich auch um seine gerade entstandene Familie, mit Kind sorgt. Es geht um das Bewusstsein, so ein neues menschliches Leben, in die nächste Generation fürsorglich weiter zu tragen.

Das instrumentale Stück „Pacifica“ von Anouska Shankar begleitet uns und unser Empfinden, zum Abschluß, aus dieser Sendung von „feedback“ bei Querfunk, ins Neue Jahr 2025.

Dies Stück ist aus dem Frühjahr 2024, von ihrem Album „Chapter II, How Dark It Is Before Dawn“.

Gerne empfehle ich auch immer die Videos zu den gespielten Stücken im Internet und auch die dazugehörigen Liedtexte.

Weiterhin seid ihr auch im nächsten Monat eingeladen, die kommende "feedback" Sendung bei Querfunk zu Hören.

Neuigkeiten rund um Jimi Hendrix findet ihr, nach wie vor, bei der Webseite Hendrix-Links.de

Alle Infos zu dieser Sendung findet ihr auf der Webseite von Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe.

Musikliste:

1 - Jimi Hendrix – Izabella/Machine Gun, 6:38, CD Baggy´s Rehearsal Session,

online Bonus Track, rec. Late December 1969, publ. 21.12.2021

2 - Once A Tree – Rainy Days, 3:09 – 28.06.2024

3 - Jayli Wolf – Shadow Song: Sound Healing Music, 3:33­ - 18. Oktober 2024

4 - David Gilmour – Sings, 5:14 - 2024

5 - Daily Thompson – Diamond Waves/A Love Song For The Ocean, 5:17 – 17.05.2024

6 - Ask Carol – Wind In My Hair, 2:56 – 29.09.2024 – Live im Freien bei Flagstaff, Arizona

7 - Ask Carol – Wind In My Hair, 4:00 – 26.09.2024

8 - Ayla Teslar Mabe – Am I, 3:51 – 06.12.2024

9 - Jimi Hendrix – Bleeding Heart Alternate Mix, 3:07, CD Electric Lady Studios, CD3,

Track 10, rec. 24.03, 26.06. & 22.08.1970, publ. 2024

10 - Evan Nicole Bell – Flame, 3:48 Album Shades Of Blue, 4:48 – 16.01.2025

11 - G.U.S & The Sixters – Stay As You Are, 2:50 – 10.12.2024

12 - Lyla June – Need A Man – 3:16 – 03. Januar 2025

13 - Anoushka Shankar – Pacifica – 3:41 – 05. April 2024 –

Album Chapter II: How Dark It Is Before Dawn

2024 # Januar - Dezember

Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 15. Dezember 2024

Jimi Hendrix and More

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe



“Electric Lady Studios - A Jimi Hendrix Vision” und Lieder für die Hoffnung zum Weiterleben.“

Wir hören nun 12 Lieder. 3 von Jimi Hendrix, 1 von XIT, 1 von The Sixters, 1 von David Gilmour, 1 von Evan Nicole Bell, 2 von Jayli Wolf, 1 von Anoushka Shankar, 1 von Lenny Kravitz und 1 von The Rolling Stones

In der heutigen Dezember Sendung hören wir zum größten Teil Lieder, die in diesem Jahr 2024 herauskamen.

Und da wir in der Advents- und Weihnachtszeit sind, sind es auch Lieder, die das aktuelle menschengemachte Leid thematisieren und weitere Lieder die Hoffnung bereiten möchten. Lieder, die Kraftquellen öffnen und Erkenntnisse für die Entwicklung des bewussten Seins aufzeigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es große gesellschaftliche Konflikte und verbrecherische Kriege sind. Oder Auseinandersetzungen in privaten zwischenmenschlichen Beziehungen. Jedes Leben mit Bewusstsein wird zuerst als das einer individuellen Person wahrgenommen. Jede Geburt eines Lebens braucht zuallererst Fürsorge, Liebe und Geborgenheit, damit sie in Freude gedeihen und sich entwickeln kann. Jedes Kind verdient es, dies in Würde zu erleben.

In der Hinsicht sind die menschlichen sozialen Fragen die gleichen, wie seit Jahrtausenden.

Beginnen werden wir mit dem Lied, welches die letzte Sendung mit seinem Intro beendete. Es ist das Lied „Birth“ von der Band XIT von 1973. Dies ist eine indigene Band aus den USA. Mit dem „Earth Blues“ von Jimi Hendrix setzen wir die Vorstellung der im Oktober 2024 erschienenen Album-Box fort. Diese heißt Electric Lady Studio, A Jimi Hendrix Vision. Dieses Set beinhaltet bisher unveröffentlichte Takes von seinen Liedern, an denen er im Electric Lady Studio im Sommer 1970 in New York arbeitete. Es war das erste Tonstudio, das speziell für einen Musiker gebaut wurde und das modernste seiner Zeit war, sowohl von der Studiotechnik mit einem 24-Spur Mischpult aber auch von der Architektur her.

Anschließend geht es mit dem Lied „Everything I owned“ von der ukrainischen All-Girl Band weiter. Dieses Lied ist den Opfern, eines von dem russischen Despoten Putin, durch die russische Armee zerstörten Kinderkrankenhaus gewidmet und stellt ein weiteres Kriegsverbrechen in dem Angriffskrieg auf die Ukraine dar. Es wurde am 17. August 2024 veröffentlicht.

Ebenfalls im Jahr 2024 wurde von David Gilmour ein weiteres Album am 6. September veröffentlicht. Daraus hören wir das Lied „A Single Sprark“

Auch von Evan Nicole Bell kam eine neue Single unter dem Titel „River“ heraus. Für das kommende Jahr 2025 ist ein neues Album von ihr angekündigt.

Von Jayli Wolf gibt es gleich zwei Titel. Zum einen „Welcome Child“ und zum anderen „Self-Love Elixir“, welches diese Sendung abschließen wird.

Ein weiteres Stück ist von Anoushka Shankar, es ist rein instrumental. Es heißt „Below The Surface“ und kam im April 2024 auf der EP Chapter II heraus.

Anschließend daran kommt der zweite Titel dieser Sendung von Jimi Hendrix. Dieses Lied wurde im Dezember 1969 bei den Proben für das Silvester Neujahrskonzert 1969/70 aufgenommen. Es ist ein traditionelles Weihnachtslied im eigenen Hendrix-Stil mit Verzerrung und Rückopplungen, es heißt „The Little Drummer Boy/Silent Night/Auld Lang Syne“. Damit wünschen wir Euch Allen ein Frohes Weihnachtsfest und Alles Gute für das kommende Jahr. Hoffen wir alle, dass es uns einem wirklichen, weltweiten Frieden näher bringt.

In diesem Sinne fahren wir auch mit dem Lied „Love Is My Religion“ von Lenny Kravitz, ebenfalls vom Frühjahr 2024, fort.

Mit den The Rolling Stones und ihrem Lied „Sweet Sounds Of Heaven“, zusammen mit Lady Gaga & Stevie Wonder von 2023 kommen wir zumindest musikalisch himmlischen Klängen näher.

Auch das dritte Lied von Jimi Hendrix möchte uns mehr zu friedlichen Klängen hinführen. Es ist auch im Electric Lady Studio im Sommer 1970 in New York aufgenommen worden. Diese Version ist in dem Box–Set von diesem Jahr 2024 zum ersten mal veröffentlicht worden. Es ist „Angel (Alternate Version)“ Mögen uns die Engel weiterhin begleiten und beschützen.

Mit Jayli Wolf und ihrem Titel „Self-Love Elixir“ zum Frühlingsbeginn am 22. März 2024 veröffentlicht, bekommen wir heilende Energie geschenkt und ein Bewusstsein für die universellen Kräfte die in uns sind, die wir alle immer und jederzeit zum Guten und für die Liebe verwenden können.

Unser Geist ist immer frei, die Kapsel von Raum und Zeit im Diesseits zu verlassen… Diese Kapsel der Dualität verleiht uns die Erkenntnis des bewussten Seins. Diese Kapsel ist aber zeitlich und räumlich endlich.

Mit einem entsprechenden Bewusstsein könnt Ihr immer zwischen dem Diesseits und dem Jenseits hin- und her wandern in der Geborgenheit des Lichts der ewigen Liebe

Die Ewigkeit ist für uns Menschen ein Augenblick.

Wie immer möchte ich Euch auch die Texte und Videos der Lieder empfehlen, die Ihr leicht im Internet findet.

Gerne seid ihr zur nächsten Sendung mit lieben Neujahrsgrüßen eingeladen.



Musikliste:

1 XIT – Birth, 4:19 – 1973

2 Jimi Hendrix – Earth Blues, 4:22, CD Electric Lady Studios, CD2, Track 1, rec. 26.06. 1970, publ. 2024

3 The Sixters – Everything I Owned, 4:02 – 17.08.2024

4 David Gilmour – A Single Spark, 6:04 – 06.09.2024

5 Evan Nicole Bell – River, 3:21 – 19.09.2024

6 Jayli Wolf – Welcome Child, 3:46, - 22. September 2023

7 Anoushka Shankar – Below The Surface – 2:38 – 5. April 2024 – Album Chapter II: How Dark It Is Before Dawn

8 Jimi Hendrix – The Little Drummer Boy/Silent Night/Auld Lang Syne, 4:29, CD Merry Christmas & Happy New Year, Track 1, 18.12.1969, publ. 16.11.2010

9 Lenny Kravitz – Love Is My Religion, 3:48 – CD – Blue Electric Light – 24. Mai 2024

10 The Rolling Stones – Sweet Sounds Of Heaven, feat. Lady Gaga & Stevie Wonder, 7:22 – 29.09.2023 out 20.10.2023

11 Jimi Hendrix – Angel (Alternate Version), 4:29, CD Electric Lady Studios, CD3, Track 13, rec. 19.10.1970, publ. 2024

12 Jayli Wolf – Self-Love Elixir, 3:43, - 22. März 2024

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 17. November 2024 von 22-23 Uhr

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 17. November 2024

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-11-2024-hendrixmore-zu-d...



Jimi Hendrix and More, Teil 2 zu den indigenen Einflüssen auf Blues und Rock

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 17. November 2024 von 22-23 Uhr

“Rumble … Das Rote Herz des Rock Teil 2”

Happy 82th Birthday to You in Heaven Jimi!

Der Puls des Herzens mit dem Spiel der Trommel



Wir hören nun 9 Aufnahmen und Lieder. 3 von Jimi Hendrix, 1 von Antonin Dvořák, 1 von Mildred Bailey, 1 vom Film „Killers of the Flower Moon“, mit dem Olaga Indianer Song Wah zha zhe (A Song For My People), 1 Interview mit Russel Means, 1 von Jayli Wolf und 1 von Lyla June.

Beginen werden wir mit dem 2. Satz der 9. Symphonie „AUS DER NEUEN WELT“ von Antonin Dvořák, den er in Nordamerika komponierte. Die Uraufführung war am 16. Dezember 1893 in New York. In Auftrag gegeben wurde das Werk von der reichen Kaufmanns Witwe Jeannette Thruber um eine amerikanische Musiktradition zu begründen.

Die Uraufführung war sehr erfolgreich und diese Symphonie zählt bis heute zu den meistgespielten.

Nach eigener Aussage beschäftigte sich Dvořák zur Vorbereitung mit afroamerikanischer und indigener Musik und kristallisierte zur Darstellung dafür pentatonische Melodien heraus.

Inhaltlich behandelt die Symphonie eine Legende um den Häuptling Hiawatha, der einen großen Irokesen-Bund der Indianer im 16. Jhd. begründete. Hier orientierte er sich an einer Dichtung von Longfellow.

Der 2. Satz ist zum Teil eine Totenklage um die getreue verstorbene Gemahlin Minnehaha. Eine an Vogelgesang erinnernde Melodie ruft kurz schöne Zeiten zurück.

Da Dvořák in seinen Jahren in den USA ab dem 26. September 1892 bis 18. April 1895 auch etliche Musiker und Dirigenten ausbildete, hat sein Arbeit tatsächlich auch die nachfolgende Musikentwicklung in den USA mit beeinflusst. Denken wir z. B. an die amerikanische Filmmusik.

Das Massaker der US Army an ca. 300 überwiegend Kindern, Frauen und alten wehrlosen Native People von Wounded Knee, fand am 29. Dezember 1890 auf dem Gebiet der heutigen Ortschaft Wounded Knee in der Pine Ridge Reservation in South Dakota statt. Also knapp 2 Jahre vor der Ankunft von Dvořák. Vielleicht war dies mit ein Grund, diese Totenklage von einem noch älteren Epos in die Symphonie mit zu integrieren.

Im Anschluss hören wir das Jazz Swing Lied „Bluebirds in the Moonlight“ von Mildred Bailey mit Benny Goodman und seinem Orchester, u.a. an der Gitarre Charlie Christian, von 1940. Mildred Bailey, geborene Rinker, in einem Indianer Reservat in Idaho, war auch halb weiß und halb rot. Auch ihr Bruder war ein bekannter Musiker. Sie wurde auch Misses Swing genannt und gehörte damals zu den bekanntesten Blues und Jazzsängerinnen mit ihrem natürlichen Gesangsstil.

Danach kommt von Jimi Hendrix der erste Take, von Belly Button Window, vom 23.Juli 1970. Hier haben wir eine frühe, noch sehr jazzige Version von diesem Lied. Hiermit gratulieren wir auch Jimi Hendrix zum 82. Geburtstag im Himmel für den 27. November 2024.

Es ist eine von 38 Aufnahmen vom Sommer 1970, für das neue Boxset vom Herbst 2024. Darin werden verschiedene Aufnahmen aus dem letzten Schaffensprozess von Jimi Hendrix vorgestellt. Diese entstanden in den Electric Lady Studios

Zum Vergleich hören wir dann, die posthum veröffentlichte Version, vom 22. August 1970, ebenfalls in den Electric Lady Studios aufgenommen, auf dem Album Cry Of Love.

Mit dem nachfolgendem traditionellen Lied der Oglala Sioux, „Wahzhazhe (A Song For My People)“ hören wir auch ein Lied vom Film „Killers of the Flower Moon“ von Martin Scorsese von 2023, der auf eine wahre Begebenheit in den 1920er Jahren zurückgeht. Er erzählt ein weiteres, trauriges Kapitel vom weißen Landraub an der US – indigenen Bevölkerung, auf besonders perfide Art.

Diese Aufnahme stammt von einer Live Darbietung vom 11. März 2024 im Zusammenhang mit der Filmvorführung in den USA.

Das gemeinsame Trommeln lässt den gemeinsamen Herzschlag der Gemeinschaft erklingen, zusammen mit dem gemeinsamen Singen. Zu hören sind auch Filmstimmen aus dem Trailer dieses sehr zu empfehlenden Spielfilms. Diese Art von Trommeln und Gesang hörte wohl auch die junge Frances Densmore, geboren 1867, in den 1870er Jahren in Minnesota am Mississippi und war mit ein Grund Musikethnologin zu werden. So entstanden die wertvollen ersten Tonaufnahmen von indigenen Sprachen und Gesängen auf Wachsrollen.

Anschließend hören wir ein Interview von Russel Means von 1973, zur Bedeutung des Selbstverständnisses der American Indian Movement. Hier spricht er über das Selbstverständnis, was es für ihn bedeutet ein Indianer, in einem westlichen Umfeld zu sein. Er möchte zu seinen Wurzeln zurück und welche Bedeutung die Verbundenheit mit der Natur dafür hat.

Es entstand mit der Besetzung von dem Ort Wounded Knee, um die Unabhängigkeit von einem Teil des angestammten Landes der First Nations in Nordamerika zu erklären. Auch wurde damit an ein Massaker der US Kavallerie vom 29. Dezember 1890 erinnert, bei dem bis zu 300 meist wehrlose indigene Babys, Kinder, Frauen, alte Menschen und einige Erwachsene mit Säbeln, Pistolen, Gewehren, Kanonen und ersten Maschinengewehren brutal ermordet wurden. Dies zog sich nicht nur mehrere Stunden hin, sondern den ganzen Tag, wie man heute weiß. Als Vor- und Abspann von diesem Interview sind auch nachgestellte Filmgeräusche dieses Massakers zu hören, sowie zwei Liedausschnitte von der indigenen Band XIT aus den 1970er Jahren.

Das darauffolgende Lied von Jayli Wolf aus Kanada, mit dem Titel „Child of the Government“ von 2021, beklagt den massenhaften staatlich organisierten Kinderraub an der indigenen Bevölkerung, der alleine von den 1950er bis in die 1990er Jahre in Kanada, an weit über 20.000 Babys und Kindern auch mit Hilfe der Katholischen Kirche dort begangen wurde.

Von 2016 ist das Lied von Lyla June - „All Nation Rise“. Sie ruft darin zu einem friedlichen und nachhaltigen Kampf für die Rechte und Wiedergutmachung an den begangenen Verbrechen an der indigenen Bevölkerung Amerikas auf. Sie ist nicht nur Künstlerin, sondern auch Aktivistin mit einem Doktorgrad und in der Forschung tätig.

Als letztes Lied der heutigen Sendung, hören wir „Room Full Of Mirrors", vom Boxset Electric Lady Studios, A Jimi Hendrix Vision. Es erzählt von der Selbstbefreiung, aus einem einzäunendem Spiegelkabinett, um wieder die wirkliche Welt zu erleben. Dieses Lied ist auch von Jimi Hendrix.

Das Boxset kommt übrigens im sehr schönen Format, einer Verpackung, einer typischen Tonbandspule aus jener Zeit daher.

Dieses Set ist vor allem jenen zu empfehlen, die sich für den Entwicklungsprozess interessieren, von diesen bekannten Liedern. In den kommenden „feedback“ Sendungen hören wir uns weitere Lieder davon an.

Gerne könnt Ihr auch diesen Intro-Text und diese Musikliste auf der Webseite von Querfunk nachlesen.

Unter Sendungen und dann weiter zur Sendung „feedback“. Weiterhin auch auf meiner Facebookseite.

Weitere Neuigkeiten zu Jimi Hendrix könnt Ihr, wie immer, auf der Seite Hendrix-Links.de erfahren.

Nun wünschen wir Euch eine interessante Stunde mit diesem Musiktape.



Musikliste:

Antonin Dvořák - 2. Satz 9. Symphonie, „Aus der Neue Welt“, ca. 12 Minuten, 16.12.1893 mit der DRP Deutschen Radio Philharmonie, Saarbrücken E-Werk, live vom 18.12.2022

Mildred Bailey - Bluebirds in the Moonlight, 3:23 - 1940 ... mit dem Benny Goodman Orchester

Jimi Hendrix - Belly Botom Window, 5:09, Take 1, CD Electric Lady Studios, CD2, Track 16, rec. 23.07.1970, publ. 2024

Jimi Hendrix - Belly Botom Window, 3:36, CD First Ray of the New Rising Sun, Track 17, 22.08.1970, publ. 1993

Wahzhazhe (A Song For My People), live am 11. März 2024 – 2:47 zum Film „Killers Of The Flower Moon“ 2023 von Martin Scorsese

Russell Means, Interview zum American Indian Movement, frühe 1970er, wohl im Januar Februar 1973 bei der Besetzung vom Platz bei Wounded Knee aufgenommen. Sowie zwei Liedauschnitte von der indigenen Band XIT von 1973

Jayli Wolf - Child of the Government, 3:40, 2021

Lyla June - All Nation Rise, 4:37 – 8.9.2016

Jimi Hendrix – Room Full Of Mirrors, 3:01, CD Electric Lady Studios, CD3, Take 1, CD 3 track 12, rec. Sommer 1970, publ. 2024

XIT – Birth, Intro, 0:36 – 1973

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 20. Oktober 2024 von 22-23 Uhr

Vorschau auf die Erstausstrahlung von feedback am Sonntag, 20. Oktober 2024

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-10-2024-hendrixmore-zu-d...

Jimi Hendrix and More, Rumble... zu den indigenen Einflüssen auf Blues und Rock

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 20. Oktober 2024 von 22-23 Uhr

“Rumble … Das Rote Herz des Rock”

Wir hören nun 15 Aufnahmen und Lieder. 3 von Jimi Hendrix, 1 von dem Wax Recording Project von Frances Densmore, mehrere Ausschnitte aus dem Film “Rumble – The Indians Who Rocked The World”, 1 von Native American Indians, 3 von Charlie Patton, 1 von Link Wray, 1 von Elvis Presley, 1 vom Ulali Project, 1 von Marvin Rainwater, 1 von Don Fardon und 1 von Cher

Heute beschäftigen wir uns mit den indigenen Wurzeln des Blues und der Rockmusik.

Wir hören nun 15 Aufnahmen und Lieder. Diese Aufnahmen stehen vor allem im Zusammenhang, zum indigenen Einfluss für die Musikentwicklung, vom Blues bis zur Rockmusik. Beginnend um ca. 1907 bis dato.

Die ausführliche Musikliste finden Sie auch auf der Querfunk Webseite unter der Rubrik Sendungen und dem Sendungsnamen Feedback.

In dieser Oktober 2024 Sendung hören wir Lieder von US indigenen Musikerinnen und Musikern, Jimi Hendrix selbst hat zum Teil auch einen indigenen familieren Hintergrund.

Hierzu möchte ich Euch auch auf einen Dokumentar-Film von 2017 hinweisen, der diese US indigenen Einflüsse breit thematisiert: “Rumble, the Indians who rocked the world"-

“Rumble … Link Wray... das rote Herz des Rock." Rumble- The Indians Who Rocked The World Watch HD - video Dailymotion

Die wesentlichen Elemente dazu sind im spezielen der Rhytmus und die Art des Gesangs.

Diese nordamerikanischen indigen Lieder wurden oft für Zermonieen verwendet und sind sehr repetiv, da sie teils viele Stunden, im Rahmen von Stammestreffen, vor allem zum Tanz dienten.

Des weiteren sind es auch Lieder die die Verbundenheit in einem eingebetteten Leben mit der Natur zeigen oder auch bei Heilungsritualen von Shamanen eingesetzt wurden. Ein typisches Beispiel sind Lieder zur Begrüßung der Sonne für einen neuen Tag.

Da sehr viele US Amerikaner, in ihrer Familen-Ahnenreihe auch indigene Wurzeln haben, ist dies recht weit verbreitet, sowohl bei Afroamerikanern wie bei Weißen. Da die indigenen US Amerikaner viel länger, auch vor dem Gesetz, als die Afroamerikaner diskriminiert wurden, wurden diese indigen Wurzeln oft verschwiegen.

Verfremdet sind diese musikalischen Elemente auch teilweise dadurch, dass neben Flöten und verschiedenen Trommeln nun auch Banjos und Gitarren, etc. verwendet wurden.

Für die heutige Sendung wurden folgende Aufnahmen ausgewählt, darunter auch einige Ausschnitte aus dem Film Rumble. Fast alle vorgestellten Musikerinnen und Musiker weisen indigene Wurzeln auf.

Eine der fühesten Aufnahmen ist eine Audio Wachs-Rillenrolle. Diese Aufnahme ist wohl von 1907 und mit einem Chief der nativ American Indians zustande gekommen. Masgeblich ist dafür das von Frau Frances Densmore ins Leben gerufene Recording Projekt. Es ist weit über 100 Jahren alt.

Dazwischen hören wir einige Ausschnitte aus dem Film Rumble.

Anschließend hören wir ein Sonnenaufgangslied der Apachen, wohl um 1930 aufgenommen.

Weiter geht es mit dem frühen Bluesmusiker Charlie Patton. Sein Vorfahren sind ethnisch sehr unterschiedlich. Von ihm hören wir den Pony Blues von 1929.

Link Wray gibt uns den nächsten Sprung mit seinem Lied von 1958. Es heißt Rumble, und ist nicht nur vom Titel her ein Grollen und Rumpeln, sondern auch mit seiner verzerrten E-Gitarre. Er gilt auch als der Inventor des im verzerrten Rock so häufig verwendetem Power Chord. Also einem Akkord ohne Terz.

Anschließend hören wir ein Lied, dessen um 1800 ausgewanderter Vorfahr, ein Herr Pressler aus der Pfalz bei Landau ist. Und in der weiteren Familenreihe ist auch eine Ururur-Großmutter die dem Stamm der Cherokee Indianer gehört. Es ist der wohlbekannte Elvis Presley. Jimi Hendrix war auch ein begeisterter Fan von ihm. Wir hören hier sein Lied Flaming Star von einem Western Film in dem er auch als Schauspieler mitwirkte, von 1960.

Weiter geht es mit dem Ulali Project und ihrem Lied Idle No More aus dem Film Rumble von 2017.

Wir hören noch ein weiteres Lied vom Ulali Projekt, es ist ein Lied zu Ehren der Nativ amerikanischen Mütter von 2011.

Das darauf kommende Lied von Jimi Hendrix mit dem Titel Gypsy Eyes von 1968 ist seiner früh verstorbenen Mutter gewidmet, die ihn im Traum besuchte.

Der Blues Down The Dirt Road von 1929, ist ein weiteres Lied von Charlie Patton.

Mit dem Lied Indian Nation, geschrieben von John D. Loudermilk und zuerst aufgenommen von Marvin Rainwater im Jahr 1959, hören wir die ursprüngliche Version, diese oft gecoverten Liedes mit unterschiedlichen Titeln.

Aber erst 1968 wurde dieses Lied mit dem Titel "Indian Reservation (The Lament of the Cherokee Reservation Indian)" wurde es ein Hit von Don Fardon.

Die ebenfalls von den Cherokee abstammende Sängerin Cher, singt in dem Lied Half Bread über die Tücken einer gemischten Abstammung im Jahr 1973.

Von dem indigen Gesangstrio Walela ist das anschließende Lied Cherokee Morning Song von1997.

Des weiteren hören wir dann erste Lieder des neuen Jimi Hendrix Albums vom Oktober 2024, welche in seinem Electric Lady Studio in New York im Sommer 1970 aufgenommen wurden. Es sind bisher unveröffentlichte Takes von den Liedern Angel und Drifting. In den kommenden Sendungen, werden wir daraus weitere Titel vorstellen.

Auch hören wir zum Abschluss noch weitere Ausschnitte aus dem Film Rumble, The Indians Who Rocked The World.

Bleibt weiterhin gesund, auch im nächsten Monat seid ihr wieder eingeladen, eine neue feedback Sendung anzuhören.

Für Alle die es noch nicht wissen, inzwischen gibt es von Querfunk auch eine Mediathek.

Weiter gibt es auch die Möglichkeit die letzten feedback Sendungen sich bei Mixcloud anzuhören.

Aktuelle Infos zu Jimi Hendrix gibt es weiterhin auf der Webseite: https://www.hendrix-links.de

Und nun beginnen wir mit dem heutigen Mixtape.

Musikliste:

Wax Recording Project von Frances Densmore – American Indian Chief singing – 0:20 – ca.1907

Catherine Bainbridge & Alfonso Maiorana – Ausschnitte aus dem Film “Rumble – The Indians Who Rocked The World” – 5:03 – 2017

Spiritual Songs, Chants & Flute Music of the Native American Indian – Apache Sunrise Song - 2:37 – Album von 1997, Aufnahmen von 1930er Jahren ?

Charlie Patton – Pony Blues – 3:00 – Juni 1929

Link Wray – Rumble – 2:26 – 1958

Elvis Presley – Flaming Star – 2:28 – 1960

Ulali Project – Idle No More – 1:03 – 2017

Jimi Hendrix – Gypsy Eyes – 3:34 – 1968

Charlie Patton – Down The Dirt Road Blues – 2:57 – 1929

Marvin Rainwater – Indian Reservation / The Pale Faced Indian – 2:40 – 1959

Don Fardon - Indian Reservation / The Lament Of The Cherokee People – 3:31 – 1968

Cher – Half Bread – 2:47 – 1973

Walela – Cherokee Morning Song – 4:32 – 1997

Jimi Hendrix – Angel/Take 7 – 4:35 – 1970/2024

Jimi Hendrix – Drifting/Alternate Version – 2:40 – 1970/2024

Catherine Bainbridge & Alfonso Maiorana – Ausschnitte aus dem Film “Rumble – The Indians Who Rocked The World” zu Charlie Patton – 4:23 – 2017

Jimi Hendrix and More - 07. Oktober 2024

Wir hören 8 Lieder Live und aus dem Studio von 1940 bis 1999, darunter 3 von Jimi Hendrix, 1 von Nigle Kennedy Experience, 1 von The Isley Brothers, 1 von Son House, 1 von Bukka White

Live und aus dem Studio

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-09-2024-hendrixmore-live...

Bei Mix-Cloud feedback Sendungen zum Nachhören, Mixcloud , https://www.mixcloud.com/feedbackRadioHendriXandMORE/

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-04-2024-hendrixmore-musi...

Moderationen Live zwischen den Musiktiteln

Musikliste:

Jimi Hendrix - I dont live today - 6:32 - live 26. April 1969 - LA Forum USA, CA

Jimi Hendrix - Cherokee Mist - 6:02 - 24. Juni 1970 – Electric Lady Studio USA, NY

Nigle Kennedy Experience - Little Wing -10:55 – 1999

The Isley Brothers - Ohio/ Machine Gun - Nile Young Jimi Hendrix - 9:12 – 1971

The Isley Brothers – Fire and Rain – 1971 Anspieler

Jimi Hendrix - Band Of Gypsys - We Gotta Live Together - 9:29 - 1. Januar 1970 live, USA, NY

Son House - Dellta Blues - 5:09 - 26 August 1941

Bukka White - Aberdeen Mississippi Blues - 2:35 - 8. März 1940

Jimi Hendrix and More - 18. August 2024

Wir hören 10 Lieder im Zusammenhang zum Blues von 1914 bis 2024, darunter eines von Jimi Hendrix, 2 von William Christopher Handy, 1 von Mamie Smith mit ihrer Band The Jazz Hounds , 1 von Papa Charlie Jackson, 1 von Memhis Minnie & Kansas Joe, 1 von James “Son” Thomas, 1 von Buddy Guy & Junior Wells, 1 von Gary Clark Jr. und 1 von Evan Nicole Bell

Blue … Blues … Melancholisch … Blau

Bei Mix-Cloud feedback Sendungen zum Nachhören, Mixcloud , https://www.mixcloud.com/feedbackRadioHendriXandMORE/

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-04-2024-hendrixmore-musi...

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 18. August 2024 von 22-23 Uhr

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-08-2024-hendrixmore-zum-...

Wir hören 10 Lieder im Zusammenhang zum Blues von 1914 bis 2024, darunter eines von Jimi Hendrix, 2 von William Christopher Handy, 1 von Mamie Smith mit ihrer Band The Jazz Hounds , 1 von Papa Charlie Jackson, 1 von Memhis Minnie & Kansas Joe, 1 von James “Son” Thomas, 1 von Buddy Guy & Junior Wells, 1 von Gary Clark Jr. und 1 von Evan Nicole Bell

Blue … Blues … Melancholisch … Blau

In dieser August 2024 Sendung hören wir weitere Lieder die im Zusammenhang mit dem “Catfish Blues” stehen, sowie zu Liedern mit dem Beginn des Blues überhaupt. Sie wurden von 1912 bis 2024 veröffentlicht.

Der Begriff des Blues, geht auf die Farbe Blau, Blue zurück. Diese Farbe war ein Synonym für melancholische Empfindungen. Vor allem für die afroamerikanische Bevölkerung in den USA. Formal wurde die Sklaverei durch Abraham Lincoln in den 1860er Jahren in den USA abgeschafft, was auch den US amerikanischen Bürgerkrieg auslöste. Die Diskriminierung ist aber bis heute nicht wirklich in allen Bereichen überwunden.

“Diese Lieder hatten daher oft traurige Inhalte, über die Härten des täglichen Lebens. Geglegentlich auch über freudige Ereignisse. Vorläufer waren sogenannte Arbeitslieder, sich wiederholende Rufe und religiöse Lieder.” Die Texte enthielten oft auch ein Frage Antworte Schema, welches sich auch im Rhythmus, durch “sprechende” Trommeln und in den Melodie-Phrasen wieder spiegelten.

So um 1900 entwickelte sich daher der Begriff des BLUES für diese Lieder. Die Einflüße speißten sich aus vielen Quellen. Signifikant ist eine einfache Akkordfolge, die oft in einer 12-fachen Taktfolge. Z.B. CCCC FFCC GFCC, oder 1111 4411 5411, daher kommt.

Die Melodie ist pentatonisch, also eine Begrenzung auf 5 Noten und erweitert um die sogenannte BLUE NOTE, “die vereinfacht, auch als kleine Terz, kleine Septime und verminderte Quinte bezeichnet werden kann.” In der Akkord Folge werden dadurch auch, die um die Septime, erweiterten Akkorde mit aufgenommen.

Der Blues wurde über die Jahre zur wichtigen Wurzel für den Jazz, Rock´n Roll und all die weiteren Formen bis zum Rock und Pop heutzutage.

Das erste dokumentierte, instrumentale, Blues Lied, wurde 1909 komponiert und in Notenform 1912 veröffentlicht. Daher gilt sein Komponist, der US amerikanische Trompeter William Christopher Handy, als der Vater des Blues. Er wurde 1873 in Florence, Alabama geboren und verstarb 1958. Dieses Blues Lied heißt “Mr. Crump / Memphis Blues” und am15. Juli 1914 aufgenommen, von der Vicktors Militray Band. Beim “St. Louis Blues” von 1914 hören wir eine instrumentale Aufnahme von 1922, mit ihm selbst, von seiner Memphis Blues Band. Die Komposition geht, in ihren Anfängen, nach unterschiedlichen Quellen, bis auf 1892 zurück.

Die erste gesungene Blues Aufnahme, wurde am 10. August 1920 aufgenommen. Dieses Lied wurde von der Sängerin Mamie Smith, mit ihrer Band The Jazz Hounds, im Jahre 1920 aufgenommen. Es heißt “Crazy Blues”, es lief auch schon in 2020 bei einer feedback Sendung. Wir hören es uns auch nochmals an.

Da vor 100 Jahren, die erste gesungene Blues Aufahme, mit einem männlichen Blues Sänger, aufgenommen wurde, hören wir uns, diese Aufnahme danach an. Es ist von Papa Charlie Jackson, um 1885 in New Orelans, Lousiana geboren und 1938 in Chicago verstorben. Dieses Lied heißt “Papas´s Lawdy Lawdy Blues”, im August 1924 bei Paramount Records aufgenommen. Er spielte auch mit vielen weiteren bekannten Musikerinnen und Musikern zusammen.





Der Catfish Blues ist ein 8-taktiger Blues in der Liedform AB mit einer Moll Harmonik, teilweise in A-Moll oder E-Moll”.

Wir hören uns heute Versionen von Memhis Minnie & Kansas Joe mit ihrem “Fishin´ Blues” von 1931 an, dann von James “Son” Thomas seinen „Catfish Blues“ von 1976.

Daraufhin von Buddy Guy & Junior Wells, deren Version vom „Catfish Blues“ von 1981.

Danach kommt von Jimi Hendrix die lange Version von “Voodoo Chile”, sie erzählt von einer Reise vom akustischen Delta Blues, bis zum elektrischen Blues, wie er sich in Chicago entwickelte. Er ist von 1968 und dauert fast 15 Minuten. Dieses Lied, geht in seinen Anfängen, auch auf eine Jam vom “Catfish Blues” zurück.





Zum Abschluß gibt es dann noch eine Live Version von Gary Clark Jr. mit dem “Catfish Blues” von 2012 und im Anschluß darauf hin, gibt es dieses mal, die Studio Version von

Evan Nicole Bell, vom “Catfish Blues” vom 11. Januar 2024.

Gerne seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei.

Über die Mediathek von Querfunk könnt ihr jede Sendung von Querfunk in dieser Zeitkapsel, nach jeder Ausstrahlung, genau eine Woche lang nachhören.

Weiter gibt es auch die Möglichkeit die letzten feedback Sendungen sich bei Mixcloud anzuhören.

feedbackRadio-04-2024-Hendrix&More-Musiq-OuzoBazooka-Sixters-Shankar- by Querfunk Karlsruhe | Mixcloud

Aktuelle Infos zu Jimi Hendrix gibt es weiterhin auf der Webseite: https://www.hendrix-links.de





Musikliste:

William Christopher Handy/Vicktors Militray Band – “Mr. Crump / Memphis Blues” – 2.59 – 1909 komponiert – 5. Juli 1914 aufgenommen

William Christopher Handy/Memphis Blues Band – “St. Louis Blues”, 3:03 – 1914 komponiert – 1922 aufgenommen

Mamie Smith/The Jazz Hounds – “Crazy Blues” – 3:25 – 10. August1920 aufgenommen

Papa Charlie Jackson – “Papas´s Lawdy Lawdy Blues” – 2:45 – August 1924 aufgenommen

Memhis Minnie & Kansas Joe – Fishin´ Blues – 2:39 – 1931

James “Son” Thomas – Catfish Blues – 6:29 – 1976

Buddy Guy & Junior Wells – Catfish Blues – 3:34 – 1981

Jimi Hendrix – Voodoo Chile – 15:01 – 1968

Gary Clark Jr. – Catfish Blues – 7:16 – 22.10.2012

Evan Nicole Bell – Catfish Blues – 3:02 – 11. Januar 2024

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 21. Juli 2024 von 22-23 Uhr

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 21. Juli 2024 von 22-23 Uhr

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-07-2024-hendrixmore-zum-...

Wir hören 13 Lieder zum Catfish Blues von 1927 bis 2024, darunter 2 von Jimi Hendrix, 1 von Jim Jackson, 1 von Robert Petway, 1 von Tommy McClennan, 1 von Bobo Thomas, 1 von David Honeyboy Edwards, 1 von Muddy Waters, 1 von B.B. King, 1 von Elomore James, 1 von den Rolling Stones, 1 von Evan Nicole Bell und 1 von Taj Mahal.

Von trüben und tiefen blauen Wassern.

In dieser Juli 2024 Sendung hören wir vor allem Lieder die im Zusammenhang mit dem Catfish Blues stehen. Sie wurden von 1927 bis 2024 veröffentlicht.

Die wirklichen Ursprünge liegen im Dunklen. Es gibt vielzählige Erzählungen, mit mäandernden und sich verwirbelnden Strömungen. Nicht unähnlich dem Mississippi Delta. Dort entwickelte sich der ländliche akustische Blues. Er wanderte dem Hauptstrom hinauf und hinunter, gespeist auch von allen Seitenströmen. Über Kansas City und St. Louis ging es bis Chicago, dort wurde er schließlich elektrifiziert.

Jeder Bluesmusiker verband und verwandelte dessen Texte und Musik mit seinem eigenen Leben. So existieren dann auch viele Varianten und Weiterentwicklungen der einzelnen Blues Lieder. Oft schwer zu fassen, wie die trüben oder tiefen blauen Wasser.

Ein kleiner Junge hörte hörte viele dieser Blues Lieder immer wieder mit. Er konnte nicht Einschlafen, während bei den Haus Partys seiner Eltern diese Musik lief. Er lauschte und erschrak auch manchmal von den musikalischen Geräuschen und Zeilen des Gesangs. War es Muddy Waters mit dem Rolling Stones Blues oder ein anderes Lied?

Dieser Junge hieß James Marshall Hendrix. Solange es kein richtiges Musikinstrument gab, spielte er mit einem einfachen Besenstiel. Viele Jahre später verschmolz er mit seinen Gitarren.

Der Catfish Blues gehörte auch bis 1968 zu seinem Repertoire, im Proberaum, wie auf der Bühne.

Bei einer dieser Jamsessions, im Frühling 1968, verwandelte sich der Catfish Blues zu beiden Versionen von Voodoo Chile. Die lange Reise vollführend, vom dunklen Delta, in die große leuchtende Stadt, pulsierend mit dem elektrischem Strom. Dort verzauberte sich der Blues, zum Heavy Blues Rock.

Einige Jahre zuvor, in London an den Ufern der Themse, lernten sich junge Musiker kennen. Sie waren begeistert vom Blues, den sie Anfang der sechziger Jahre, als Jugendliche live hören konnten. Von echten afroamerikanischen Bluesmusikern, wie B.B. King und vielen weiteren berühmten Namen. Auch von Muddy Waters, ja, Rollende Steine setzen kein Moos an, wie ein Sprichwort sagt.

Und auch hier schwimmen Welse in den tiefen Wassern. An der Themse gab es zwar keine Baumwollfelder, doch die Inspiration zum Bandnamen war gefunden. Brian Jones nannte sein Band The Rolling Stones.

Achtet beim Hören auf die unterschiedlichen Texte von diesen Liedern, manche wurden ikonisch.

Beginnen wir mit einigen akustischen Delta Blues Versionen. Zuerst von Jim Jackson und seinem „Kansas City Blues“ aufgenommen am 10. Oktober 1927.

Gefolgt von Robert Petway mit dem „Catfish Blues“ von 1941, dem „Deep Blue Sea Blues“ von Tommy McClennan ebenso von 1941. Danach kommtS eine „Catfish Blues“ Version von Bobo Thomas von 1951.

Zur Version David Honeyboy Edwards war kein Aufnahmedatum zu finden. Vielleicht ist sie auch schon Anfang der 1940er Jahre, vielleicht auch viel später aufgenommen, bis zu seinem Todesjahr 2011 in hohem Alter spielte er oft den „Catfish Blues“. Er war übrigens auch mit Robert Johnson zusammen unterwegs.

Anschließend kommen wir zu elektrischen Chicago Blues Versionen. Zuerst von Muddy Waters von 1950 als „Rollin’ Stone“ betitelt, daraufhin von 1961 die Version von B.B. King, „Fishing After Me“ genannt. Danach eine „Catfish Blues“ Version von Elomore James von 1962.

Schließlich von Jimi Hendrix den „Catfish Blues“ nach seiner Art live in Paris vom 9. Oktober 1967.

Hierauf von den Rolling Stones ihre Version mit dem Namen „ Rolling Stones Blues“ von ihrem aktuellen Album von 2023. Und aus dem Jahr 2024 hören wir eine Liveversion von der jungen Evan Nicole Bell.

Dann hören wir uns von Jimi Hendrix „Voodoo Chile (Slight Return)“ an. Ausgangspunkt dafür war eine Jam, inspiriert vom Catfish Blues“, aber mit ganz anderem eigenem Text, im Studio von 1968 aufgenommen.

Zum Schluß führt uns im Jahr 2018, Taj Mahal mit seiner Interpretation vom „Catfish Blues“, klanglich auch ins westliche Afrika, zu einer der wichtigsten Wurzeln des Blues.

Gerne seid ihr auch zur nächsten Folge von feedback bei Querfunk eingeladen.

Bleibt weiterhin gesund.

Auch im nächsten Monat seid ihr wieder eingeladen, eine neue feedback Sendung anzuhören.

Für Alle die es noch nicht wissen, inzwischen gibt es von Querfunk auch eine Mediathek.

Weiter gibt es auch die Möglichkeit die letzten feedback Sendungen sich bei Mixcloud anzuhören.

feedbackRadio-04-2024-Hendrix&More-Musiq-OuzoBazooka-Sixters-Shankar- by Querfunk Karlsruhe | Mixcloud

Aktuelle Infos zu Jimi Hendrix gibt es weiterhin auf der Webseite: https://www.hendrix-links.de

Und nun beginnen wir mit dem heutigen Mixtape.

Musiktitel 21. Juli 2024

Jim Jackson - Kansas City Blues / Part 1 & 2 – 6:45 - 10. Oktober 1927

Robert Petway – Catfish Blues – 2:57 - 28. März 1941

Tommy McClennan – Deep Blue Sea Blues – 3:00 – 15. September 1941

Bobo Thomas – Catfish Blues – 2:54 - 24. Juli 1951

David Honeyboy Edwards – Catfish Blues – 3:30 – 1951 - 1979 ?

Muddy Waters – Rollin’ Stone – 3:07 – 1950

B.B. King – Fishing After Me Catfish Blues – 2:33 – 1961

Elomore James – Catfish Blues – 2:55 – 28. September 1962

Jimi Hendrix – Catfish Blues – 5:26 – 9. Oktober 1967 Live in Paris Olympia Theater

The Rolling Stones – Rolling Stones Blues – 2:42 – 10. Oktober 2023

Evan Nicole Bell – Catfish Blues – 7:52 – 20. April 2024 Live at Clubhouse

Jimi Hendrix – Voodoo Chile Slight Return – 5:13 – 3. Mai 1968

Taj Mahal – Catfish Blues – 6:25 – 20. Mai 2018

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 16. Juni 2024 von 22-23 Uhr

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 16. Juni 2024 von 22-23 Uhr

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-06-2024-hendrixmore-evan...

Wir hören 12 Lieder von 1967 bis 2024, darunter 2 von Jimi Hendrix, 2 von Evan Nicole Bell, eines von David Gilmour, 2 von Anoushka Shankar, 2 von Daily Thompsen, eines von den Sixters und 2 von Lenny Kravitz

Wir lassen unsere Seelen fliegen mit diesen Liedern.

In dieser Juni 2024 Sendung hören wir in der Mehrheit Lieder die in 2024 veröffentlicht wurden.

Zuerst gehen wir jedoch einige Jahrzehnte zurück. Beginnen werden wir mit Jimi Hendrix, Mitte Juni 1967 begann er, unter dem Eindruck vom Monterey Pop Festival mit dem Text von „Little Wing“, eines seiner bekanntesten Lieder, gefolgt wird es von „Night Bird Flying“, welches er im wesentlichen am 16. Juni 1970 aufnahm. Es folgten bis zum 24. August 1970 noch weitere Overdubs und der finale Mix.

Weiter geht es mit einer Neuentdeckung und zwei Liedern aus ihrer Debut EP. Es ist die afroamerikanische Künstlerin Evan Nicole Bell, 1997 in Texas geboren und in Baltimore aufgewachsen. Via Internet wurde sie Mitte 2022 mit Blues und anderer Covers bekannt, darunter auch von Jimi Hendrix. So konnte sie im Januar 2024 ihre EP auch mit eigenen Kompositionen veröffentlichen. Zum einen das Lied „Burn“ und zum anderen das Lied „Runaway Girl.

Hierauf folgt dann die neue Single von David Gilmour, „The Piper´s Call“ vom 24. April 2024, im Herbst wird dann sein neues Album veröffentlicht.

Im Anschluß daran, hören wir 2 weitere Lieder, mit Sitar Klängen, von Anoushka Shankar. Zuerst das Stück „What Dreams Are Made Of”, von ihrer neuen EP vom 5. April 2024, vom Album “Chapter II: How Dark It Is Before Dawn”. Und dann das lange Stück “What Will We Remember?” von der EP “Chapter I: Forever, For Now”, vom 6. Oktober 2023.

Am 17. Mai 2024 wurde von der Dortmunder Band “Daily Thompson” ein neues Album veröffentlicht. Daraus hören wir den Titeltrack “Chuparosa” im Radio Edit und dann das lange Lied “ I´m Free Tonight”.

Von der inzwischen, seit Ende 2022, in Deutschland beheimateten, ukrainischen Teenager All Girl Band „The Sixters“ hören wir das Lied „Run with the Wolfes/Біжи з Вовками (Bischi S Wowkami)“. Es ist von ihrem am 1. März 2024 veröffentlichten Album „To be continued… Dream“.

Dieses Lied ist „Voldymr Bulba“ gewidmet, der in Kyiv die „The Kids Rock School“ mit begründete. Dort fanden auch The Sixters als Band zusammen. Er ist inzwischen als Infanterist im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gefallen.

Wie manche der hier gespielten Musikerinnen und Musiker, sowie aus den vergangenen Sendungen, könnt Ihr in diesem Jahr live auf Konzerten erleben.

Zum Abschluß hören wir von Lenny Kravitz das Lied „Heaven“ aus seinem neuen Album „Blue Electric Light“ vom 24. Mai 2024. Hierin ruft er zu einem friedlichem Zusammenleben auf, angesichts des weiterhin zu beobachtenden Terrors auf dieser Welt. Sowie das Lied „Human“ für mehr Menschlichkeit.

Bleibt weiterhin gesund. Auch im nächsten Monat seid ihr wieder eingeladen, eine neue feedback Sendung anzuhören.

Für Alle die es noch nicht wissen, inzwischen gibt es von Querfunk auch eine Mediathek.

Weiter gibt es auch die Möglichkeit die letzten feedback Sendungen sich bei Mixcloud anzuhören.

feedbackRadio-04-2024-Hendrix&More-Musiq-OuzoBazooka-Sixters-Shankar- by Querfunk Karlsruhe | Mixcloud

Aktuelle Infos zu Jimi Hendrix gibt es weiterhin auf der Webseite: https://www.hendrix-links.de

Und nun beginnen wir mit dem heutigen Mixtape.

Musiktitel:

Jimi Hendrix – Little Wing – 2:27 – 1967

Jimi Hendrix – Night Bird Flying – 3:50 – 1970

Evan Nicole Bell – Runaway Girl (Extended Mix) – 6:16 – 11. Januar 2024

Evan Nicole Bell – Burn 3:57 – 11. Januar 2024

David Gilmour – The Piper´s Call – 5:22 – 26. April 2024

Anoushka Shankar – What Dreams Are Made Of – 2:28 – 5. April 2024 – Album Chapter II: How Dark It Is Before Dawn

Anoushka Shankar – What Will We Remember? – 9:04 – Chapter I: Forever, For Now – 6. Oktober 2023

Daily Thompson – Chuparosa (Radio Edit) – 3:46 – CD Chuparosa - 17. Mai 2024

Daily Thompson – I´m Free Tonight – 6:08 – CD Chuparosa - 17. Mai 2024

The Sixters – Run to Wolf – 4:02 – To be continued… Dream – 15. März 2024

Lenny Kravitz – Heaven – 4:50 – CD – Blue Electric Light – 24. Mai 2024

Lenny Kravitz – Human – 3:30 – CD – Blue Electric Light – 24. Mai 2024

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 19. Mai 2024 von 22-23 Uhr

Jimi Hendrix and More - 19. Mai 2024

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-05-2024-hendrixmore-pink...

Wir hören 7 Lieder von 1967 bis 2024, darunter 2 von Jimi Hendrix, eines von Pink Floyd, eines von Miles Davis, eines von den Scorpions, eines von den Sixters und eines von Anoushka Shankar

Mit farbigen Grüßen von der Sonne für die irdischen Polarlichter.

Die Sonnen-Ionen surfen immer wieder mit plus minus 1000 km pro Sekunde auf den unzähligen Plasma-Wellen zur Erde.

NEU: Bei Mix-Cloud feedback Sendungen zum Nachhören, Mixcloud , https://www.mixcloud.com/feedbackRadioHendriXandMORE/

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-04-2024-hendrixmore-musi...

Wir hören 7 Lieder von 1967 bis 2024, darunter 2 von Jimi Hendrix, eines von Pink Floyd, eines von Miles Davis, eines von den Scorpions, eines von den Sixters und eines von Anoushka Shankar

In dieser Mai 2024 Sendung richten wir unseren Blick teilweise auch auf den Himmel zur Sonne und den Polarlichtern.

Zum anderen auch zu möglichen Wegen von Jimi Hendrix Richtung Jazz der ihn auch über das Universum führt.

Zum Einstieg hören wir von Pink Floyd das Lied "Set the Controls For The Heart Of The Sun" von 1968.

Von da aus gleiten wir mit Jimi Hendrix zur Erde mit seinem Lied "Third Stone From The Sun" von 1967. Und dort angekommen, hören wir seine lange Jam vom Mai 1969 "Message From Nine To The Universe".

In diesen Jahren war Miles Davis, durch seine damalige Frau, Betty Davis auf Jimi Hendrix aufmerksam geworden. Er war sehr interessiert auch mit Jimi Hendrix zu jammen. Leider kam es nur zu gemeinsamen Jamms mit verschiedenen Mitmusikern von Miles Davis. Einige dieser Jams hörten wir in den vergangenen feedback Sendungen.

Hören wir nun eine langes Stück von Miles Davis welches unmittelbar nach dem Woodstock Konzert im August 1969 entstand und am 30. März 1970 auf dem Album "Bitches Brew" veröffentlicht wurde, es trägt den Titel: "Miles Runs The Voodoo Down".

Mit "Polar Nights" von den Scorpions, richten wir unseren Blick nochmals in den Nachthimmel. Dieses Lied von Uli Jon Roth 1976 komponiert und auch gesungen, hören wir in einer Liveversion vom Mai 1977. Dies wurde für die TV Musiksendung Kaleidospop aufgenommen und ist als Video im Web zu finden.

Im Anschluß daran Springen wir 47 Jahre weiter, wieder in die Gegenwart von 2024. Hier hören wir das Lied "Double-O-Seven" der ukrainischen All Girl Band "The Sixsters" von ihrem ganz frischem Rock Album. Das Realees Open Air Konzert dafür ist am Samstag, 15. Juni 2024, in Essen Frintrop auf den Feldern vom Donnerberg. Inzwischen ist das Sixters Konzert Eintritt frei zu besuchen.

Zum Ausklang hören wir sphärische Sitar Klänge von Anoushka Shankar. Es ist der Auftakt Trailer vom Juni 2023 zur laufenden Vinyl EP Album Reihe Chapter I & II, die weiter fortgesetzt wird.

Bleibt weiterhin gesund. Auch im nächsten Monat seid ihr wieder eingeladen, eine neue feedback Sendung anzuhören.

Bis einschließlich 31. Mai 2024 können alle Querfunk Höerer*innen, per E-Mail ihre Lieblingssendung nennen.

Gerne könnt ihr Eure Stimme für die "feedback" Sendungen abgeben. Die Verleihung ist am 15. Juni 2024.

Email Adresse: best@querfunk.de

Alle Infos sind auf der Querfunk Webseite.

https://querfunk.de/artikel/and-kaengu-goes-bis-zum-315-abstimmen-fuer-deine-querfunk-lieblingssendung

https://www.querfunk.de/

Die Sendung mit den meisten Stimmen erhält den Publikumspreis und somit ein „Goldenes Känguru 2024

Querfunk verlost unter allen Teilnehmer*innen der Abstimmung 2 Tickets für die feierliche Preisverleihung am 15.6. 2024 im Cafe Palaver!

Einsendeschluss ist der 31.5.2024

Macht mit, seid dabei, wir freuen uns über eure Stimme!

Für Alle die es noch nicht wissen, inzwischen gibt es von Querfunk auch eine Mediathek.

Weiter gibt es auch die Möglichkeit die letzten feedback Sendungen sich bei Mixcloud anzuhören.

feedbackRadio-04-2024-Hendrix&More-Musiq-OuzoBazooka-Sixters-Shankar- by Querfunk Karlsruhe | Mixcloud

Aktuelle Infos zu Jimi Hendrix gibt es weiterhin auf der Webseite: https://www.hendrix-links.de

Und nun beginnen wir mit dem heutigen Mixtape, viel Vergnügen.

Musiktitel:

Pink Floyd – Set The Controls For The Heart Of The Sun – 5:28 - 1968

Jimi Hendrix – The Third Stone Of The Sun – 6:44 - 1967

Jimi Hendrix – Message From Nine To The Universe – 19:03 – 22. Mai 1969

Miles Davis – Bitches Brew – Mils Runs The Voodoo Down – 14:04 – 19. - 21. August 1969 recorded, 30. März 1970 veröffentlicht

The Scorpions – Polar Nights – (5:04 – 1976) – 5:25 - Live 7. Mai 1977 bei Kaleidospop

The Sixters – Double-O-Seven – 3:33 – To be continued… Dream - 2024

Anoushka Shankar - Chapter I: Forever, For Now (Official Teaser) – 0:57 – 30. Juni 2023

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 21. April 2024 von 22-23 Uhr

Jimi Hendrix and More - 21. April 2024

Wir hören 6 Lieder von 1969 bis 2024, darunter 2 von Jimi Hendrix, eines von Musiq, eines von Ouzo Bazooka, eines von den Sixters und eines von Anoushka Shankar

feedbackRadio-04-2024-Hendrix&More-Musiq-OuzoBazooka-Sixters-Shankar- by Querfunk Karlsruhe | Mixcloud

Ouzo Bazooka: It`s A Sin

„Sitting on a rock. Waiting for a sign.

You know something´s missing here.

It feels like the end of time. ...“

NEU: Bei Mix-Cloud feedback Sendungen zum Nachhören, Mixcloud , https://www.mixcloud.com/feedbackRadioHendriXandMORE/

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-04-2024-hendrixmore-musi...

Ein neuer Frühling zieht hier bei uns ein. Wieder zeigt die Natur ihre Kraft für die Erneuerung des Lebens, in all ihrer erblühenden Schönheit.

Verbrecher gegen das Leben und die Menschlichkeit hören mit ihren Grausamkeiten weiterhin nicht auf.

Hören wir daher dagegen Lieder für die Kreativität und die Reflektion.

Dazu beamen wir uns zuerst in den Frühling vor 55 Jahre zurück. Lauschen wir zwei langen Jams mit Jimi Hendrix und Freunden. Einmal knapp 17 Minuten lang, vom 24. März 1969 mit der Jimi/Jimmy Jam. Jimi Hendrix zusammen mit Jimi McCarty an der 2. Gitarre vom Buddy Miles Express, Dave Holland am Bass und Mitch Michtell an den Drums.

Und weiter die Young/Hendix Jam vom 14. April 1969 mit knapp 21 Minuten. Mit Jimi Hendrix an der Gitarre, an der Orgel Larry Young, an den Drums Buddy Miles, am Bass wahrscheinlich wieder Dave Holland.

Anschließend hören wir Taalib Johnson, besser bekannt als Musiq, mit seiner Interpretation von „Are You Experienced?“ aus dem Jahr 2011.

Weiter hören wir Ouzo Bazooka aus Tel Aviv. Hier hört ihr von ihrem Album „Transporter“ aus dem Jahr 2019, das Lied „It´s A Sin“.

The Sixsters präsentieren ihre aktuelle Singel „Same Kid“ aus ihrem Album „To be continued …“ vom Frühling 2024.

Zum Abschluss dieser feedback Sendung, hören wir ein Lied der neuen EP von Anoushka Shankar. Das Album heißt „Chapter II: How Dark It Is Before Dawn“ und wurde am 5. April 2024 veröffentlicht. Daraus hört ihr das Lied „In The End“:

Bleibt weiterhin gesund, auch im nächsten Monat seid ihr wieder eingeladen, eine neue feedback Sendung anzuhören.

Für Alle die es noch nicht wissen, inzwischen gibt es von Querfunk auch eine Mediathek.

Weiter gibt es auch die Möglichkeit die letzten feedback Sendungen sich bei Mixcloud anzuhören.

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-04-2024-hendrixmore-musi...

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-03-2024-hendrixmore-mcca...

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-01-2024-hendrixmore-dyla...

Aktuelle Infos zu Jimi Hendrix gibt es weiterhin auf der Webseite: https://www.hendrix-links.de

Und nun beginnen wir mit dem heutigen Mixtape.

55 years back to Spring 1969

Musiktitel

Jimi Hendrix – Jimi/Jimmy Jam – 16:59 – CD - Hear My Music - 25. März 1969

Jimi Hendrix – Young/Hendrix - 20:56 - CD-Box - West Coast Seattle Boy - 14. April 1969 – CD 3 Track 9

Musiq – Are You Experienced? – 4:23 - 2011 – CD Power Of Soul – A Tribute to Jimi Hendrix (Taalib Johnson)

Ouzo Bazooka – It`s A Sin – 4:03 – Album: Transporter 2019 – Tel Aviv, Israel

The Sixsters – Same Kid – 4:53 – CD – To be continued… Dream - 2024

Anoushka Shankar – In The End – 4:29 – Album: Chapter II: How Dark It Is Before Dawn - 5. April 2024

"Feedback" Radiosendung bei Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, zur Erstausstrahlung am 17. März 2024 von 22-23 Uhr

17. März 2024 - Jimi Hendrix and More

feedbackRadio-03-2024-Hendrix&More-McCann-Riperton-VocalSummit-Sixters-Shankar- by Querfunk Karlsruhe | Mixcloud

Wir hören 7 Lieder von 1969 bis 2024, darunter 2 von Jimi Hendrix, eines von Les Mccann, eines von Minnie Riperton, eines vom Vocal Summit, eines von den Sixters und eines von Anoushka Shankar

The Cream: Sunshine of Your Love

„It's getting near dawn

When lights close their tired eyes

I'll soon be with you, my love...”

Die Welt braucht mehr Liebe, daher senden wir heute verschiedene Lieder zur Liebe in dieser feedback Sendung zum Frühling 2024.

Dazu beamen wir uns zuerst wieder 55 Jahre zurück. Da hören wir von der „Jimi Hendrix Experience“ zwei weitere Lieder vom Live Konzert vom 24. Februar 1969, in die Royal Albert Hall von London. Es ist zum einen LOVER MEN und zum anderen SUNSHINE OF YOUR LOVE. Mit Ansagen etwa 12 Minuten lang.

Weiter geht es dann mit dem langen gut 26 minütigem, wunderbarem, instrumentalem Titel THE LOVERS von 1972. Es ist aus dem Album „Inventation to Openness“, von Les Mccann.

Von Minnie Riperton hören wir LOVING YOU von 1974, es entstand als Gute Nacht Lied für ihre Tochter.

Das rein vokale Gesangsstück im direktem Anschluß heißt: SORROW IS NOT FOREVER – LOVE IS - es dauert 6 Minuten. Diese Aufnahme vom „Vocal Summit“ entstand 1983 in Baden-Baden, beim damaligem SWF. Das Ensemble bestand aus: Lauren Newton, Urszula Dudziak, Jeanne Lee, Jay Clayton & Bobby McFerrin.

Den Abschluß übernehmen zwei ganz neue Stücke vom 22. bzw. 23. Februar 2024.

Wir lauschen einer knapp 4 minütigen Ballade der ukrainischen All Girl Band The Sixsters, sie heißt: I STARE AT YOU.

Der knapp 6 minütige, instrumentale Titel NEW DAWN, mit Sitar und Piano von Anoushka Shankar gibt uns Hoffnung, für einen neuen Tagesanbruch.

Bleibt weiterhin gesund, auch im nächsten Monat seid ihr wieder eingeladen, eine neue "feedback" Sendung anzuhören.

Für Alle, die es noch nicht wissen, inzwischen gibt es von Querfunk auch eine Mediathek.

Weiter gibt es auch die Möglichkeit, die letzten "feedback" Sendungen, sich bei Mixcloud anzuhören.

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-03-2024-hendrixmore-mcca...

Aktuelle Infos zu Jimi Hendrix gibt es weiterhin auf der Webseite: https://www.hendrix-links.de

Und nun beginnen wir mit dem heutigen Mixtape.

MUSIKLISTE:

Jimi Hendrix Experience – Lover Men - Live – 4:10 - 55 years back to Royal Albert Hall / London / UK - 24. Februar 1969

Jimi Hendrix Experience – Sunshine Of Your Love - Live – 6:49 - 55 years back to Royal Albert Hall / London / UK - 24. Februar 1969

Les McCann – The Lovers – 26:02 – 1972 – Album: Invitation To Openness

Minnie Riperton - Loving You - 3:19 - 1974

Vocal Summit - Lauren Newton, Urszula Dudziak, Jeanne Lee, Jay Clayton & Bobby McFerrin – Sorrow Is Not Forever-Love Is – 6:00 – 1983

The Sixsters – I Stare At You – 3:50 – 22. Februar 2024

Anoushka Shankar – New Dawn – 5:38 – 23. Februar 2024

Jimi Hendrix and More - 18. Februar 2024

Wir hören 10 Lieder von 1966 bis 2024, darunter 3 von Jimi Hendrix, zwei von The Mamas & The Papas, zwei von Steve Ray Yaughan & Double Trouble, eines von Bootsy Collins, eines von den Sixters und eines von Anoushka Shankar

Jimi Hendrix: “Purple Haze all around

Don't know if I'm comin' up or down

Am I happy or in misery?

What ever it is, that girl put a spell on me”

NEU: Bei Mix-Cloud feedback Sendungen zum Nachhören, Mixcloud , https://www.mixcloud.com/feedbackRadioHendriXandMORE/

Jimi Hendrix and More - 18. Februar 2024

feedbackRadio-02-2024-Hendrix&More by Querfunk Karlsruhe | Mixcloud

Wir hören 10 Lieder von 1966 bis 2024, darunter 3 von Jimi Hendrix, zwei von The Mamas & The Papas, zwei von Steve Ray Yaughan & Double Trouble, eines von Bootsy Collins, eines von den Sixters und eines von Anoushka Shankar

Jimi Hendrix: “Purple Haze all around

Don't know if I'm comin' up or down

Am I happy or in misery?

What ever it is, that girl put a spell on me”

In dieser Sendung hören wir von der „Jimi Hendrix Experience“, die beiden letzten Lieder vom Live Album „At the Hollywood Bowl“. Das Album wurde am 18. August 1967, als Vorband von The Mamas And Papas, mitgeschnitten. Damals war Jimi Hendrix mit seiner Band The Experience noch ganz am Anfang seiner erstaunlichen Kariere. Auf den Tag genau war zwei Monate zuvor der Durchbruch beim Monterey Festival in den USA. Wieder an einem 18. Monatstag, neue Monate später, dann im Mai 1968 war er auf dem Miami Pop Festival, organisiert von Michel Lang, der auch ein gutes Jahr später das mehrtägige Woodstock Festival nahe New Yorck ins Leben rief. Dort, 1969, war es auch ein 18. Monatstag, der 18. August, bei dem er auf diesem Woodstock Festival spielte und seine eigene Version von der US National Hymne „Star Spangled Banner“ kreierte, die in die Musikgeschichte einging. Eine faszinierende Improvisation aus der erhebenden Melodie, durchsetzt von Geräusch-Kaskaden, mit der sich rückkoppelnden E-Gitarre. Weitere 13 Monate später verließ seine Seele diese Erde am 18. September 1970 in London UK in der er nur 4 Jahre zuvor zum ersten mal am 24. September 1966 mit einem 7 Tage Visum landete.

Und in der Erstausstrahlung dieser Sendung am 18. Februar 2024, hören wir seine psychedelische Komposition „Purple Haze“ und anschließend seine Cover Version von dem Garage Rock Song der Band The Troggs mit „Wild Thing“ .

Weiter geht es dann, mit der Hauptband von diesem Konzert Abend in der Hollywood Bowl, mit The Mamas & The Papas. Ihr damals neuestes Lied war „Twelve Thirty“. Es wurde im gleichen Monat wie das Konzert, im August 1967, als Single veröffentlicht.

Gerne geben wir noch eine Zugabe von The Mamas & The Papas mit dem Cover des Liebeslied „You Baby“ der Band The Turtles dazu.

Im Anschluß dazu hören wir zwei Hommagen an Jimi Hendrix von Steve Ray Vaughan mit seiner Band Double Trouble. 1983 Live eingespielt, sind es „Little Wing“ und „The Third Stone from the Sun“

Danach beamen wir uns 55 Jahre zurück, in die Royal Albert Hall nach London, zum dortigen Konzert mit Jimi Hendrix am 24. Februar 1969. Hier hören wir dann einen weiteren Jimi Hendrix Klassiker in einer Live Version. Es ist Voodoo Child Slight Return 1968 komponiert. Die meisten Hendrix Fans warten immer noch darauf, daß auch die Filmaufnahmen von diesem Konzert offiziell in guter Qualität veröffentlicht werden.

Von Bootsy Collins kommt eine weitere Homage an Jimi Hendrix mit „Power Of Soul“ vom gleichnamigen Tribute Album von 2011.

Die Ukrainische All Girl Band „The Sixsters“ veröffentlichten am 2. Februar 2024 ihre neueste Single mit dem Titel „Feels“, ein weiteres psyedelisch, rockiges Lied mit starkem Gesang. Das Video dazu vermittelt eine fast Zombi artige Atmosphere. Nicht unähnlich den aktuellen menschlichen Zeitläuften auf dem 3. Stein von der Sonne entfernt, auch Erde genannt.

Der Abschluß des heutigen kontrastreichen musikalischen Mixtapes von der feedback Sendung bei Querfunk ist das instrumentale Musikstück mit Sitar von Anoushka Shankar vom 6. Oktober 2013 mit dem Titel „Stolen Moments“.

Bleibt gesund, gerne könnt ihr auch im nächsten Monat wieder eine neue feedback Sendung anhören.

Ganz neu und offiziell gibt es von Querfunk nun auch eine Mediathek.

Weiter gibt es auch die Möglichkeit die letzten feedback Sendungen sich bei Mixcloud anzuhören.

Und nun beginnen wir mit dem heutigen Mixtape.

MUSIKLISTE:

(Live at The Hollywood Bowl, Hollywood, CA - August 18, 1967)

Jimi Hendrix – Purple Haze – 4:11 – 1967

Jimi Hendrix – Wild Thing – 6:14 – 1967

The Mamas & Pappas – Twelve Thirty – 3:22 – Single Release August 1967

The Mamas & Pappas – You Baby – 2:19 – 1966

Steve Ray Vaughan & Double Trouble - Little Wing - 3rd Stone From The Sun – 12:28 – 2011 – CD Power Of Soul – A Tribute to Jimi Hendrix

Jimi Hendrix Experience - Voodoo Child (Slight Return) Live – 7:53 - 55 years back to Royal Albert Hall / London / UK - 24. Februar 1969 – CD 3 Track 9

Bootsy Collins - Power of Soul – 4:48 - Power of Soul – A tribute to Jimi Hendrix – 2011

The Sixsters – Feels – 3:49 – 2024, 2. Februar

Anoushka Shankar – Stolen Moments – 6:26 – 2023, 6. Oktober

Jimi Hendrix and More - 21. Januar 2024

Wir hören 10 Lieder von 1937 bis 2023, darunter 3 von Jimi Hendrix, eines von Bob Dylan, eins von Persiphore, eines von Franz Schmidt, eines von Aphrodites Child, eines von Sting und eines von Prince, und eines von Anoushka Shankar

Jimi Hendrix: “When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.”

Für das Neue Jahr 2024 wünsche ich Euch alles Gute, Gesundheit und Liebe!



NEU: Bei Mix-Cloud feedback Sendungen zum Nachhören, Mixcloud , https://www.mixcloud.com/feedbackRadioHendriXandMORE/

Jimi Hendrix and More

Feedback bei Querfunk, Erstausstrahlung, Sonntag 21. Januar 2024, 22 - 23 Uhr

feedbackRadio-01-2024-Hendrix&More-Dylan-Persephore-Schmidt-A.Child-Shankar-Prince-Sting- by Querfunk Karlsruhe | Mixcloud

Neu auch bei Mixcloud zum Nachhören unter "feedbackRadioHendriXandMORE"

Weitere Infos unter www.querfunk.de

Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt, in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.

Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream

Wir hören 10 Lieder von 1937 bis 2023, darunter 3 von Jimi Hendrix, eines von Bob Dylan, eins von Persiphore, eines von Franz Schmidt, eines von Aphrodites Child, eines von Sting und eines von Prince, und eines von Anoushka Shankar

Jimi Hendrix: “When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.”

Für das Neue Jahr 2024 wünsche ich Euch alles Gute, Gesundheit und Liebe!

Von Jimi Hendrix hören wir zwei weitere Lieder von dem neu herausgegeben Live Album „At the Hollywood Bowl, Hollywood, CA - August 18, 1967“.

Heute hören wir Fire welches er im Dezember 1966 beim Besuch der Eltern von seinem Bassisten Noel Reading komponierte, sowie seine Interpretation von Like a Rolling Stone von Bob Dylan. Und mit dem Stück Knockin´ On Heavens´s Door von Bob Dylan geht es weiter, welches er für den Western Billy the Kid im Jahr 1973 schrieb. Hier liegt Billy tödlich verletz in Gedanken an seine Mutter am Boden. Was die letzten Gedanken von Yotam Haim waren ist schwer vorstellbar. Er ist einer der drei jungen Israelis die sich als Geiseln im Gaza Streifen im Dezember 2023 befreien konnten, dann aber von israelischen Soldaten erschoßen wurden, obwohl sie ein weiße Fahne zeigten. Er war der Drummer der israelischen Band Persephore aus Tel Aviv – wir hören deren Lied Shine Again von 2022.

Von Oratorium zur Offenbahrung von Franz Schmidt hören wir das Lied Und als das Lamm der Siegel fünftes auftat. Es ist zwischen 1928 – 1937 entstanden.

Daran schließt sich von Aphrodites Child das Lied The Seventh Seal von 1970 an. In diesen beiden Stücken werden all die unschuldigen Martyrer dieser Welt beklagt. Anoushka Shankar spielt danach das instrumentale Sitar Stück Sleeping Flowers die jeden Frühling wieder erweckt werden. Veröffentlicht wurde es am 6. Oktober 2023, ein Tag vor dem bestialischem Massaker der Hammas in Israel, mit dem eine weitere Kette von vielen Tausenden unschuldiger getöteter Menschen begann. Als Embryo, als Baby und bis ins hohe Erwachsen Alter. Wie lange wird es da wieder dauern einen Weg in einen echten Frieden zu finden? Im darauf folgendem Stück EzyRider/MLK Jam von Januar 1970 verbindet Jimi Hendrix die Suche nach einem selbstbestimmten Leben in Freiheit und dem Gedenken an MLK, Martin Luther King, der im April 1968 ermordet wurde. Mit ihm verbindet sich, durch gewaltfreies Handeln, schlimme Missstände zu überwinden.

Sting singt uns seine Interpretation von dem Lied von Jimi Hendrix The Wind Cries Mary von 2011. In diesem Lied geht es darum, nach einem Streit die entstandenen Scherben zusammen zu kehren. Zum Abschluß hören wir ein Tribute von Prince an Jimi Hendrix mit seiner Version von Purple House.

Gerne könnte ihr auch im nächsten Monat die kommende Sendung von feedback bei Querfunk hören.

Etliche der vergangenen Sendungen könnt ihr übrigens auf der Webseite von „mixcloud.com" beim Kanal von Querfunk oder dem Moderator unter „feedbackRadioHendriXandMORE" nachhören.

https://www.mixcloud.com/Querfunk/feedbackradio-01-2024-hendrixmore-dyla...

Die Sendungsinfos findet ihr immer auch auf der Webseite von Querfunk.

Eventuell noch ein Text Verse für den Anfang.

Weiteres zu Jimi Hendrix bei Das deutsche Jimi Hendrix Portal (hendrix-links.de)

www.hendrix-links.de

Euch weiterhin alles Gute für ein Leben in Freiheit.

MUSIKLISTE:

“When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.”

Jimi Hendrix

(Live at The Hollywood Bowl, Hollywood, CA - August 18, 1967)

Jimi Hendrix – Fire – 3:05 – 1967

Jimi Hendrix – Like a Rolling Stone – 6:47 – 1967

Bob Dylan – Knockin´ On Heavens´s Door – 2:33 – 1973

Persephore – Shine Again – 4:17 – 11.11.2022 – Aus Tel Aviv – Israel

Franz Schmidt – Und als das Lamm der Siegel fünftes auftat – 4:21 – 1928 – 1937 Off. 6,9 – 11

Aphrodites Child - The Seventh Seal – 1:30 – 1970

Anoushka Shankar - Sleeping Flowers – 3:57 – 2023, 6. Oktober

Jimi Hendrix – Ezy Rider/MLK Jam – 19:58 – 1970

Prince – Purple House – 3:39 - 2011 – CD Power Of Soul – A Tribute to Jimi Hendrix

Sting – The Wind Cries Mary – 4:32 – 2011 – CD Power Of Soul – A Tribute to Jimi Hendrix