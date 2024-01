feedback 2024

Jimi Hendrix and More

Feedback bei Querfunk, Erstausstrahlung, Sonntag 21. Januar 2024, 22 - 23 Uhr



Neu auch bei Mixcloud zum Nachhören unter "feedbackRadioHendriXandMORE"

Weitere Infos unter www.querfunk.de

Die Wiederholungen dieser Sendung gibt es aktuell immer wie folgt, in den nachfolgenden Wochen des laufenden und nächsten Monats.

Am 1. Montag, von 13 – 14 Uhr - UKW und im Livestream am 2. Montag von 8 – 9 Uhr morgens – nur im Livestream

am 3. Sonntag, von 22 – 23 Uhr – UKW und im Livestream - Erstausstrahlung

jeden 4. Mittwoch von 3 – 4 Uhr - UKW morgens – und im Livestream

Wir hören 10 Lieder von 1937 bis 2023, darunter 3 von Jimi Hendrix, eines von Bob Dylan, eins von Persiphore, eines von Franz Schmidt, eines von Aphrodites Child, eines von Sting und eines von Prince, und eines von Anoushka Shankar

Jimi Hendrix: “When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.”

Für das Neue Jahr 2024 wünsche ich Euch alles Gute, Gesundheit und Liebe!

Von Jimi Hendrix hören wir zwei weitere Lieder von dem neu herausgegeben Live Album „At the Hollywood Bowl, Hollywood, CA - August 18, 1967“.

Heute hören wir Fire welches er im Dezember 1966 beim Besuch der Eltern von seinem Bassisten Noel Reading komponierte, sowie seine Interpretation von Like a Rolling Stone von Bob Dylan. Und mit dem Stück Knockin´ On Heavens´s Door von Bob Dylan geht es weiter, welches er für den Western Billy the Kid im Jahr 1973 schrieb. Hier liegt Billy tödlich verletz in Gedanken an seine Mutter am Boden. Was die letzten Gedanken von Yotam Haim waren ist schwer vorstellbar. Er ist einer der drei jungen Israelis die sich als Geiseln im Gaza Streifen im Dezember 2023 befreien konnten, dann aber von israelischen Soldaten erschoßen wurden, obwohl sie ein weiße Fahne zeigten. Er war der Drummer der israelischen Band Persephore aus Tel Aviv – wir hören deren Lied Shine Again von 2022.

Von Oratorium zur Offenbahrung von Franz Schmidt hören wir das Lied Und als das Lamm der Siegel fünftes auftat. Es ist zwischen 1928 – 1937 entstanden.

Daran schließt sich von Aphrodites Child das Lied The Seventh Seal von 1970 an. In diesen beiden Stücken werden all die unschuldigen Martyrer dieser Welt beklagt. Anoushka Shankar spielt danach das instrumentale Sitar Stück Sleeping Flowers die jeden Frühling wieder erweckt werden. Veröffentlicht wurde es am 6. Oktober 2023, ein Tag vor dem bestialischem Massaker der Hammas in Israel, mit dem eine weitere Kette von vielen Tausenden unschuldiger getöteter Menschen begann. Als Embryo, als Baby und bis ins hohe Erwachsen Alter. Wie lange wird es da wieder dauern einen Weg in einen echten Frieden zu finden? Im darauf folgendem Stück EzyRider/MLK Jam von Januar 1970 verbindet Jimi Hendrix die Suche nach einem selbstbestimmten Leben in Freiheit und dem Gedenken an MLK, Martin Luther King, der im April 1968 ermordet wurde. Mit ihm verbindet sich, durch gewaltfreies Handeln, schlimme Missstände zu überwinden.

Sting singt uns seine Interpretation von dem Lied von Jimi Hendrix The Wind Cries Mary von 2011. In diesem Lied geht es darum, nach einem Streit die entstandenen Scherben zusammen zu kehren. Zum Abschluß hören wir ein Tribute von Prince an Jimi Hendrix mit seiner Version von Purple House.

Gerne könnte ihr auch im nächsten Monat die kommende Sendung von feedback bei Querfunk hören.

Etliche der vergangenen Sendungen könnt ihr übrigens auf der Webseite von „mixcloud.com“ beim Kanal von Querfunk oder dem Moderator unter „feedbackRadioHendriXandMORE“ nachhören.

Die Sendungsinfos findet ihr immer auch auf der Webseite von Querfunk.

Eventuell noch ein Text Verse für den Anfang.

Weiteres zu Jimi Hendrix bei Das deutsche Jimi Hendrix Portal (hendrix-links.de)

www.hendrix-links.de

Euch weiterhin alles Gute für ein Leben in Freiheit.

MUSIKLISTE:

“When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.”

Jimi Hendrix

(Live at The Hollywood Bowl, Hollywood, CA - August 18, 1967)

Jimi Hendrix – Fire – 3:05 – 1967

Jimi Hendrix – Like a Rolling Stone – 6:47 – 1967

Bob Dylan – Knockin´ On Heavens´s Door – 2:33 – 1973

Persephore – Shine Again – 4:17 – 11.11.2022 – Aus Tel Aviv – Israel

Franz Schmidt – Und als das Lamm der Siegel fünftes auftat – 4:21 – 1928 – 1937 Off. 6,9 – 11

Aphrodites Child - The Seventh Seal – 1:30 – 1970

Anoushka Shankar - Sleeping Flowers – 3:57 – 2023, 6. Oktober

Jimi Hendrix – Ezy Rider/MLK Jam – 19:58 – 1970

Prince – Purple House – 3:39 - 2011 – CD Power Of Soul – A Tribute to Jimi Hendrix

Sting – The Wind Cries Mary – 4:32 – 2011 – CD Power Of Soul – A Tribute to Jimi Hendrix