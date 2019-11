Feedback - Die monatliche Sendung zu Jimi Hendrix

2019_10_20- Jimi Hendrix - "Feedback" with Jimi Hendrix - 50 Years back to Oktober 1969, and more -

Seit Oktober 2019 – jeden 3. Sonntag, von 22 bis 23 Uhr

Die Wiederholung dieser Sendung gibt es immer am 1. Donnerstag des Folgemonats von 8 – 9 Uhr morgens bei www.querfunk.de im livestream

Musikliste: Oktober 2019 - and more

Neuer Feedback Jingel – 0:30 – Oktober 2019

Purple Haze – CD Jimi Hendrix - Are You Experience - Januar 1967

My Diary – 2:22 – Track 4 CD 1 The Jimi Hendrix Experience 4CD Box – West Coast Seattle Boy – März 1964

Utee – 2:22 – Track 4 CD 1 The Jimi Hendrix Experience 4CD Box – West Coast Seattle Boy – März 1964

Room Full of Mirrows - CD Jimi Hendrix Experience 4 CD Box – Juni – August 1970

EXP - CD Jimi Hendrix - Axis Bold As Love - 1967

Up from the Skys - CD Jimi Hendrix - Axis Bold As Love - 1967

Up from the Skys - Gil Eavans Orchestra play the Music of Jimi Hendrix 10:40 - 1974

The Gods made Love 1:23 - CD Jimi Hendrix - Electric Ladyland - 1968

Have You ever been to Electric Ladyland - CD Jimi Hendrix - Electric Ladyland - 1968

(Ships pasing thought the Night – 5:52 - April 1969 – Keine Zeit mehr)

Night Bird flying - CD Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun - 1970

You've got the best in town - 3:16 - Billy Cox & Buddy Miles the Band of Gypsys Return - 2009

Astro Man - CD Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun - 1970