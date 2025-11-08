Die Provisorische 1€-Show am 8. November 2025 um 20 Uhr

Die provisorische 1-Euro-Show

Heute mit Coversongs aller Art.

 

 

Sendetermin
Samstag, 8. November 2025 - 20:00 bis 22:00
Tags
Sendung: 
Die provisorische 1-Euro-Show