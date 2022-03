Bored Generation || März 2022

1 Beach House Only You Know Once Twice Melody Sub Pop 2022

2 Beach House Hurts To Love Once Twice Melody Sub Pop 2022

3 Johnny Marr All These Days Fever Dreams Pts 1-4 BMG 2022

4 Empath Genius Of Evil Visitor Fat Possum 2022

5 Empath 80s Visitor Fat Possum 2022

6 Eades Backseat Politic Delusion Spree Heist Or Hit Records 2022

7 Eades I'm Holding Back Your Hair Delusion Spree Heist Or Hit Records 2022

8 Spoon The Hardest Cut Lucifer On The Sofa Matador 2022

9 Spoon On The Radio Lucifer On The Sofa Matador 2022

10 Kids On A Crime Spree When Can I See You Again Fall In Love Not In Line Slumberland Records 2022

11 Kids On A Crime Spree Boomdoom Fall In Love Not In Line Slumberland Records 2022

12 Beachheads Break It Off Beachheads II Fysisk Format 2022

13 Beachheads Death Of A Nation Beachheads II Fysisk Format 2022

14 Yard Act The Overload The Overload ZEN F.C., Island Records 2022

15 Yard Act Payday The Overload ZEN F.C., Island Records 2022

16 A Place To Bury Strangers Nice Of You To Be There For Me See Through You DedStrange 2022

17 A Place To Bury Strangers Broken See Through You DedStrange 2022

18 Vitalic Sirens Dissidaence Episode 2 Clivage Music 2022

19 Vitalic The Light Is A Train Dissidaence Episode 2 Clivage Music 2022

20 VHS Collection The Dark Night Drive Tiger Tone 2022

21 VHS Collection Survive Night Drive Tiger Tone 2022

22 Cate Le Bon French Boys Pompeii Mexican Summer 2022

23 Cate Le Bon Harbour Pompeii Mexican Summer 2022

24 Metronomy Life And Death Small World Because Music 2022

25 Metronomy Love Factory Small World Because Music 2022

26 Beirut Scenic World Artifacts Pompeii 2022

27 Beirut Sicily Artifacts Pompeii 2022

28 The Dead South Matterhorn Easy Listening for Jerks, Pt. 1 DevilDuck Records 2022

29 The Dead South Chop Suey Easy Listening for Jerks, Pt. 2 DevilDuck Records 2022