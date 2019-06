Bored Generation // 1995 - ein musikalischer Rückblick

Happy Birthday, Querfunk! Am 17. Juni feiert euer Lieblingsradio sich und 24 Jahre mal forderndes, mal entspanntes, aber immer mitreißendes Radioprogramm - Lichtjahre vom Mainstream entfernt. Ein guter Anlass für ein Special!

Bored Generation hört zurück ins Jahr 1995. Welche Platten kamen damals raus? Was hat sich bis heute gut gehalten? Dazu noch ein Blick in die Charts und Gäste, die in Erinnerungen schwelgen. Sounds like fun? Hört rein!

Teaser%Namedropping: RednexPJHarveyRancidNoDoubtMögelEdwynCollinsAlanisMorissetteTocotronicCoolioU2BjörkScooterGreenDayTakeThatOasisTeamDreschVangelisPulpSupernichtsAuroraFanta4TheVerveTLCDieÄrzte...