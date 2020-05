Aller guten Dinge sind DREI! Die Blyss Indie Sounds

"Wenn es gut ist, wird es da sein, wann immer du es brauchst!"

Das gilt nicht nur für die Songs von Olli Schulz, sondern auch für die Blyss Indie Sounds, die heute am 23.05. um 19 Uhr ihr dreijähriges Bestehen feiern!

Immer am 4. Samstag des Monats wird Lydia euer Indie-Mädchen und hat für euch die beste Musik aus allen Richtungen parat -- Hauptsache Independent! Neben bester Musik haben wir heute einen Grund zum Feiern -- auf Social-Distance- und Social-DisDANCE-Basis natürlich.

Also, es wird Zeit, den Kuchen anzuschneiden und den gekühlten Sekt aus dem Kühlschrank zu holen! Wir stoßen an, auf drei Jahre Blyss Indie Sounds und auf viele weitere Sendungen bei Querfunk!

Wie sagt Olli Schulz so schön? "Wenn es gut ist, wird es schön sein und ein Leben lang passieren!"

