All You Can Send // Juni 2018

All You Can Send: Resteteller oder 5-Sterne-Büffet, das ist hier die Frage, wenn Moderatoren und DJs unterschiedlicher Querfunk-Sendungen alles spielen, was nicht in die eigene Sendung passt. Hier ist alles möglich!

In der Juni-Ausgabe dreht sich alles um die Punkband Feine Sahne Fischfilet. Der Reggae-Selecta Martin (Zapata Radio Soundz/ Karlribik) spielt dieses mal ein persönliches "Best of Feine Sahne", quer durch die Alben von 2007 bis 2018.