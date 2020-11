3. Oktober 1990: Eine Demonstration in Berlin

Am Tag des Vollzugs der deutschen Wiedervereinigung wurde in Berlin nicht nur gefeiert. Unter dem Motto „Deutschland halt’s Maul – es reicht!“ nahmen 20.000 Menschen an Protesten gegen das schwarz-rot-goldene Delirium teil, autonome Gruppen aus Ost und West hatten zu „Aktionstagen für den Wiederzusammenbruch“ mobilisiert. Die Sendung geht außerdem der Frage nach, wie die Opposition in der DDR zur Frage der Wiedervereinigung stand. Zu Wort kommen Dirk Teschner, Bernd Gehrke und Konstantin Behrends.