Zur Kriegsmetaphorik beim Kampf gegen das Coronavirus

Ein Kommentar der Redaktion Sachzwang FM

1.

Es war bereits im März, als die drastischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus in den meisten europäischen Ländern verhängt wurden. Der französische Präsident Macron sprach von einem „unsichtbaren Feind“, der im Anmarsch sei und nun besiegt werden müsse, von einem „Krieg“, der auf dem Feld der Gesundheit zu führen sei. Martialische Formulierungen, fürwahr; und dies alles scheinbar nur, damit Heerscharen (jawohl, sie sind Legion) deutscher Feuilletonisten sich über rhetorische Aufrüstung und virologische Kriegstreiberei echauffieren konnten, während „wir“ ja solche Vergleiche niemals ziehen würden; schließlich habe man ja hier aus der Geschichte gelernt: Krieg ist gar nicht gut. Letzteres stimmt zwar, aber ein paar Aspekte – die nicht Macrons Rhetorik betreffen, sondern ihre billige Abfuhr durch deutsche Pazifisten – sind doch zu bedenken.

Wenn hierzulande Kriegsrhetorik bemüht wird oder – wie jüngst immer wieder – der Militärhaushalt aufgestockt wird, so schrillen zwar zurecht die Alarmglocken, Bedenken sind mehr als angebracht. Konfliktlösung durch blanke Gewalt, eine Diktatur der Waffen über die Argumente, das geht mit Aufklärung und Humanismus keineswegs zusammen. Die Chiffre Krieg ist allerdings in Frankreich (und beileibe nicht nur dort) in der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts, dem Jahrhundert der Weltkriege, mit der Rolle der Verteidigung verbunden und nicht wie hier mit Angriff auf jemand. Und das nicht erst im Kontext von größenwahnsinnigen Nazis und Weltkrieg II, sondern bereits im Ersten Weltkrieg vor über hundert Jahren, als auch ihre historischen Vorläufer Europa mit Krieg überzogen. Die blutigen Schlachtfelder des Großen Kriegs waren bekanntlich außerhalb des Deutschen Reiches; hier spricht also nicht nur die (vor allem von Geschichtsrevisionisten gern diskutierte) Frage der „Kriegsschuld“ gegen das wilhelminische Deutsche Reich, sondern vor allem die Tatsache, daß die apokalyptischen Knochenmühlen, all die wohlbekannten Orte und berüchtigten Schauplätze menschenverachtender Kriegskunst, eben bei Verdun, an der Somme und in den Karpaten liegen, im angegriffenen „Ausland“ also. Die ehrenwerten Chauvinisten kämpften also nicht innerhalb ihres Territoriums (was vielleicht legitim gewesen wäre), sie schlugen stattdessen einen Angriffskrieg. Dieser feine Unterschied ist aber einer ums Ganze, und die Kriegsmetapher ist in Frankreich wie so vielen anderen Ländern eine der Verteidigung, nicht eine der Aggression.

Dies möge bedacht werden, wenn ausgerechnet deutsche Schöngeister meinen, sich moralisch und stilkritisch über die Wortwahl des französischen Präsidenten erheben zu müssen. Der deutsche Michel hat also nicht, wie er vielleicht von sich selbst denkt, das Kriegsspielzeug und Mordgerät weise und mit Bedacht zur Seite gelegt – es ist ihm in flagranti aus der Hand geschlagen worden.

2.

Es ist aber auch ein seltsamer Gegner, gegen den hier gekämpft wird: Während manche den „unsichtbaren Feind“ (Macron) kurzerhand für ein Phantom halten, also zu einem Produkt der bloßen Einbildung erklären, als hätte es die vielen Leichen von Bergamo und New York nie gegeben, wiegeln andere ab und halten die „Maßnahmen“ für übertrieben. Die bisherigen Corona-Toten werden zahlenmäßig – zunächst durchaus nachvollziehbar – mit Opfern des Straßenverkehrs oder der alljährlichen Grippe ins Verhältnis gesetzt. „Und niemand käme doch auf die Idee, darum das Autofahren zu verbieten.“ Nein, natürlich nicht. Verkehrsunfälle sind aber auch nicht ansteckend, einer zieht nicht x weitere zwingend nach sich, sodaß sich Straßenverkehrsopfer wie mit einem Schneeballsystem vermehren würden. Vielmehr sind die verbeulten Reste eines Unfalls dem Straßenverkehr bis auf weiteres entzogen. Daß also die Corona-Opfer die Verkehrstoten zahlenmäßig noch nicht weit übersteigen, ist gerade den alles andere als sinnlosen Maßnahmen zu verdanken. Wer einen Begriff von der Dramatik exponentiellen Wachstums hat, kann über solch einen kruden Vergleich daher nur den Kopf schütteln, er hinkt schlichtweg. Seuchen brechen aus und verbreiten sich, Verkehrsunfälle nicht.

Ebenso der Grippevergleich, dieser eine Stammtischweisheit. Nicht nur ist er eine Spezialität skrupelloser Sozialdarwinisten wie Bolsonaro, Trump & Co., sondern er gibt – von unqualifizierter Seite – auch die Stimmen qualifizierter Fachleute der Lächerlichkeit preis, als wüßten diese nicht am besten zu beurteilen, wie es um das Risiko einer Ansteckung und das Risiko des Ausbruchs jeder spezifischen Krankheit steht. Außerdem ist das CoV-2-Virus immer noch relativ neu, die Forschung in vollem Gange; was man von der Grippe nicht sagen kann. Doch „die Virologen“, die „Virologenbrut“, die „Virolokratie“ sind die Lieblingsfeindbilder selbsternannter Freiheitsclowns und -helden, als hätten ausgerechnet medizinische Forscher irgendein Interesse an der Niederhaltung der Bevölkerung.