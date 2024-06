Was doch aber auffällt

Eine Kurzkolumne

Was haben die Freien Wähler mit der berittenen Polizei gemeinsam?

Sprachschaum, geschüttelt, nicht gerührt: Wähler sollen eine Partei wählen, die sogenannten Freien Wähler sind aber zu wählende und, so sie denn gewählt werden, Gewählte und nicht Wähler. (Was sie aber, allerdings nur nebenbei, auch sind. Sie nehmen in der Funktion aufgestellter KandidatInnen ihr passives, nicht ihr aktives Wahlrecht wahr.) Wer reitet Polizisten? Das wäre berittene Polizei. Reitende Polizisten sind reitende Polizei. Im Falle der rechtspopulistischen Freien Wähler darf man annehmen, daß es "Volksnähe" sein soll, die die zu wählenden KandidatInnen verbal zu Wählern mutieren läßt.

Red. Sachzwang FM