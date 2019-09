Am Freitag, den 4. Oktober feiern wir den Querfunk mit einer ohrenbezaubernden Party im Z10.

Prominente Querfunk-DJs sorgen für abwechslungsreiche Musik.

Hört sich gut an? Wird noch besser! Der Eintritt ist frei!

Los geht‘s um 21 Uhr im Z10 (Zähringerstraße 10).

Be there or be square…