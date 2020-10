Querfunk Kulturgesicht Karlsruhe

to be continued. Danke an kulturgesichter0721.de!

Die Corona-Krise hat die Veranstaltungswirtschaft fest im Griff: Seit dem 13. März 2020, steht die Konzert- und Veranstaltungsbranche aufgrund des bestehenden Veranstaltungsverbotes nahezu still. Mit der Initiative „Kulturgesichter0721“ schließen sich eine Vielzahl der Karlsruher Kulturschaffenden der deutschlandweiten Aktion „Ohne uns ist`s still“ an.

Alle Beteiligten wollen damit auf die vielen persönlichen Schicksale, hier speziell in Karlsruhe hinweisen, die hinter dem sechstgrößten deutschen Wirtschaftszweig stehen. In der Karlsruher Kulturlandschaft gibt es viele Betroffene und ein Ende dieser Situation ist für alle Kulturgesichter, ohne passgenaue Hilfen und Stufenplänen zur Lockerung der andauernden Veranstaltungsverbote, leider nicht in Sicht.