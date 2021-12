Kabinett Scholz und was es so von sich gibt

Wenn ihr auf Twitter aktiv seid, dann hilft euch wahrscheinlich diese Twitter-Liste ganz besonders weiter. (Wir sind da übrigens Querfunk_KA). In dieser Liste habt ihr im Blick, was das neue Kabinett so alles immer von sich gibt.

Um auf die Liste zuzugreifen braucht ihr selbst keinen Twitter-Account.

https://twitter.com/i/lists/1468644610306195463

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kabinett_Scholz

In dieser Liste sind die Leute aus dem Kabinett Scholz nach obigen Wikilink aggregiert, außer Anne Spiegel und Robert Habeck nutzen sie alle Twitter.