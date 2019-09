Global Climate Strike

Am 20.09. ist nicht nur der Parking Day, nein, hier trifft sich das Bewusstsein von Karlsruhe schon um 11 Uhr am Friedrichsplatz. Bevor ihr also zu uns zum Parking Day kommt, hier bitte mitmachen!

Unter dem Motto #AlleFuersKlima gehen wir am 20. September auf die Straßen: Bei diesem globalen Streik fordern wir alle Generationen auf sich unserem Streik anzuschließen. Quelle: https://fffka.de