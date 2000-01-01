Die Zzzzzirkonien des Jahres 2025: Welche Alben haben uns begeistert?

Welche Alben haben uns begeistert?

Die Zzzzzirkonien sind unsere besten Alben des Jahres Als Querfunk, der sachverständige Sender für soziale, weirde und andere gute Inhalte, zeigen wir Anfang 2026, was wir musikalisch draufhaben.

Wir haben unsere Redakteur:innen gefragt, welche Alben sie 2025 besonders überzeugt haben. Die besten Empfehlungen haben wir gesammelt und hier für euch aufgelistet.

→ Zu den Zzzzzirkonien 2025