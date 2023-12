Die Zirkonien des Jahres 2023

Unsere Unberechenbare Playlist des Jahres 2023!

Wisst ihr ja, wir sind unberechenbar und lassen uns nicht gerade biegen. Deshalb haben wir was Besonderes für euch – die ultimative Playlist des Jahres 2023!

Wir sind noch dabei, die vollständige Liste der besten Alben des Jahres zusammenzustellen. Aber wir dachten, es wäre cool, euch am Entstehungsprozess teilhaben zu lassen. Also, hier ist der Spotify-Link zu den Zirkonien – und obwohl noch nicht alle Hits drin sind, lohnt es sich schon jetzt, reinzuhören. Macht euch bereit für eine wilde Fahrt durch unser musikalisches Chaos!

➡️ Klickt hier für den Spotify-Link (Vergesst nicht, ihn zu bookmarken!)

Unsere Playlist wächst und verändert sich ständig, genau wie wir. Von Jazz zu Techno, von Techno zu Folk, von Folk zu Reggae – wir halten uns an keine Regeln. Also, bleibt dran, spielt die Playlist immer wieder ab und lasst euch überraschen, was als Nächstes kommt!

Stay wild,

Yours truly, Querfunk!