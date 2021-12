Best of the Best! Zirkonien des Jahres 2021 Teil 2

Weiter geht's mit Teil zwei des großen Jahresrückblicks, den Zirkonien des Jahres, den Hörbefehlen unserer Redaktionen. Wir wollten von unseren Redaktionen wissen, was es denn Hörenswertes gab. Es gab ein großes Feedback, und an dieser Stelle wollen wir diesen Output salzen, marinieren und verbraten. Hier kommen die besten Alben des Jahres: DIE ZIRKONIEN DES JAHRES 2021!

Nicht nur Reggae: die sechs besten Alben laut Martin (Zapata Radio Soundz)

Danger Dan - Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt (das unerwartete Klavieralbum)

Das Album ist definitiv ein Meisterwerk und der Titeltrack für mich einer der besten Anti-Nazi Songs aller Zeiten. Ich feier' die Antilopen Gang schon seit vielen Jahren.

Was Danger Dan hier abgeliefert hat, wird schwer zu toppen sein.

Anspieltipp: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, Das schreckliche Buch.

Jan Delay - Earth, Wind & Feiern

Sein bisher stärkstes Album für mich. Musikalisch mega vielfältig - von Reggae, Afrobeats, Ska über Disco, Funk, Hip-Hop bis zu Latin sind alle möglichen Einflüsse dabei. Trotzdem passt das alles wunderbar zusammen.

Anspieltipp: Gestern, Wassermann

Alborosie - For the Culture

Der in Sizilien geborene, interkulturell integrierte Wahljamaikaner, hat hier das beste Reggae-Album des Jahres abgeliefert. Wie von ihm gewohnt, megafett produziert und super zeitgemäße Lyrics.

Anspieltipp:Unprecedented Time, Challawa

Miwata – Träume & Scherben

Unser ehemaliger Zapata Soundz-MC darf hier natürlich nicht fehlen. Das Album ist ziemlich melancholisch und trotzdem sehr abwechslungsreich. Mit „Ohne dich“ hat er den für mich bisher besten Song seiner Karriere abgeliefert. Mein meistgehörter Song 2021!

Anspieltipp: Ohne dich, Meilenstein feat. Gentleman

Jizzle – Scorpion, Vol. 2 (EP)

Jizzle ist ein Afrobeats Künstler aus Gambia, der mittlerweile auch weit über Gambia hinaus bekannt ist. 2021 bin ich den Afrobeats endgültig verfallen. Big ups an dieser Stelle auch an die neue Querfunk Show „INKA Afro Tunes“. Dieses Jahr gab es in dem Genre viele gute Releases. Die Jizzle EP ist meine persönliche Nummer 1. Jeder Tune ein Treffer!

Anspieltipps: Selecta, Bad Energy

Kafvka - Paroli

Kafvka machen deutschsprachigen Crossover mit verdammt starken Texten. Man hört hier den Einfluss der legendären Crossover-Band „Such a Surge“, die sich 2006 leider aufgelöst haben. Das Highlight des Albums ist ganz klar der Song „Geschichte“. Der Song bringt die Corona-Lage ziemlich gut auf den Punkt. Alleine wegen der folgenden Zeilen, musste ich das Album auf die Liste packen:



„Es hat gar nicht lang gedauert, bis die ersten 'ne Verschwörung witterten

Eso-Hippies mit den Rechten um die Wette twitterten

Vereinigt ignorant, kapitalistische Devise

Scheiß auf andere, nicht mal eine Prise solidarisch in der Krise



Viel zu überfordert, dass auf einmal anders ist

Und schon Maske tragen anscheinend zu viel verlangt

Wie sehr Regime-regiert ist dein Land

Wenn du im Verdacht, unterdrückt zu werden, demonstrieren gehen kannst?



Wenn man keine Ahnung hat

Einfach mal die Maske tragen (einfach mal die Fresse halten)

Milliarden waren vor uns da, Milliarden kommen nach

Für die Geschichte seid ihr nichts als eine Farce“

Anspieltipps: Geschichte, Skip 2020

Mal dies, mal das: die fünf besten Alben laut Seb (Planet of Sound)

The Courettes - Back In Mono

Superohrwurmiger Garagen-Soul-Pop, scheinbar direkt aus Phil Spectors Archiven der 60s rübergebeamt ins Jetzt, Tanzplatte des Jahres!

Anspieltipps: Want You (Like A Cigarette), Hop the Twig, R.I.N.G.O.

Parquet Courts - Sympathy For Life

Mehr denn je im Byrnes'schen Klangkosmos aus vertrackten Discogrooves und Art-Punk verortet, liefert die New Yorker Rockband hier wieder feinsten Stoff für die funky Underground-Party.

Anspieltipps: Walking On A Downtown Pace, Just Shadows, Pulcinella

La Femme - Paradigmes

Ein Album wie eine Nacht im Pariser Rotlichtmilieu: überbordend, impulsiv, hyperaktiv. Irgendwo zwischen Psychedelic-Rock, Variete-Chanson und Synthpop angesiedelt und überwiegend analog und multiinstrumental eingespielt, präsentiert das französische Klangkollektiv hier sein bestes Album so far, das gleichzeit hemmungslos retro und futuristisch zugleich klingt.

Anspieltipps: Tu T'en Lasses, Foutre La Bordel, Va

Mine - Hinüber

Lange keinen so guten deutschsprachigen Pop mehr gehört. Bildreich und kraftvoll die Sprache, melancholisch, eklektisch und äußerst raffiniert komponiert und arrangiert die Musik. Klingt in Teilen oft nach tiefhängenden Wolken, liefert mit "Eiscreme" aber auch ein unbeschwert-süßes Sommerhitlein. Mit Sahne. Und Streuseln.

Anspieltipps: KDMH, Hinüber, Eiscreme

The Coral - Coral Island

Konzeptalbum! Die talentierteste Retro-Band aus GB mit einem lupenreinen 60s-Psychedelia-Pop-Doppelalbum über leben, lieben und verzweifeln auf einer fiktiven Insel. Besonders hörenswert durch die Spoken-Word-Erzähler, der durch das Album führt

Anspieltipps: Golden Age, Change Your Mind, Vacancy

Warum eigentlich nicht? Die besten Alben des Jahres aus Sicht von Mirka (Warum eigentlich?)

Måneskin - Teatro d'ira

Ich bin über den ESC-Song "ZITTI E BUONI" auf das Album gestoßen. Jeder Song hat seinen ganz eigenen Charakter. Egal ob englische oder italienische Texte, rockige Songs oder Balladen, Covers oder Eigenkompositionen, Måneskin liefert immer mehr als solide Stücke ab. Die Platte darf auch gerne als Anstoß genommen werden, in die alten Sachen reinzuhören.

Anspieltipp: CORALINE

Barbara Pavi - On n'enferme pas les oiseaux

Auch hier eine ESC-Teilnehmerin. Fand die Qualität dieses Jahr aber gerade bei den ersten drei Plätzen überragend gut. Barbara Pavi hat eine großartige Stimme und zaubert eine klasse Atmosphäre in ihren Songs.

Anspieltipp: Voilà.

Billie Eilish - Happier than ever

Ich bin super beeindruckt von der Künstlerin. Sie ist super musikalisch, super kreativ. Sie hat von Kindesbeinen an angefangen Songs zu schreiben, hat im Teenageralter angefangen zusammen mit ihrem Bruder alles von zu Hause zu produzieren, und hat zu recht auch dafür schon früh die verdiente Anerkennung bekommen. Es ist immer wieder schön zu verfolgen, wie sie sich danach entwickelt hat

Anspieltipp: Happier than ever

Higher than ever Die fünf Alben des Jahres von Highzzla (Think Global Radio)

Nubiyan Twist - Freedom Fables

Die UK Jazzszene hypt und das zu Recht. Nubiyan Twist aus Leeds trifft genau meinen Nerv. Soul, Jazz, Afrobeat, Bläser und ganz viel Groove.

Anspieltipp: Ma Wonka

Damu the Fudgmunk - Conversation Peace

Ein Hip Hop Album das dich in eine warme Decke grandioser Samples hüllt. Der DJ und Produzent Damu the Fudgemunk aus Washington D.C. lässt Boom Bap wieder aufleben und es passt einfach alles. Unglaublich gut produziert. Ganz besonders grandios ist die Song-Serie "For Better or Worse" Part 1 - 4.

Anspieltipp: For Better or Worse Part 2

Farhot - Kabul Fire Vol.2

Farhot ist ein in Hamburg lebender Afghane. Auf seinem Album verbindet er den westlichen Hip Hop mit seinen afghanischen Wurzeln auf eine sehr hörenswerte Weise. Lief bei mir dieses Jahr hoch und runter.

Anspieltipp: Yak Sher

Madilib - Sound Ancestors

Ein Album wie aus einem Guss und dazu sehr abwechslungsreich. Kein Wunder, denn der Großmeister der Hip Hop Produktion hat über Jahre hinweg unfertige Tracks, Skizzen, Loops und Soundfetzen an einen Großmeister der elektronischen Musik gesendet und am Ende entstand dieses Album. Kieren Hebden aka Four Tet hat die Ideen von Madlib zu fertigen Tracks zusammen gebastelt und genial arrangiert, so dass man dieses Album 100 mal durchhören kann.

Anspieltipp: Loose Goose

Nightmares On Wax - Shout Out! To Freedom…

Das perfekte Album zum abhängen. Oder zum Zug fahren. Hier habe ich nämlich das Album das erste mal gehört. Aus dem Fenster glotzen und diese Kombination aus Trip Hop, Dub, Soul, Jazz und elektronischen Einflüssen auf sich wirken lassen. Großes Kino.

Anspieltipp: Wonder