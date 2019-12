Best of the Best! Zirkonien des Jahres 2019

Reinhören in die besten Songs der besten Platten? Große Kunst: Die fünf besten Alben 2019 aus Sicht von KOHI meets Querfunk DIe goldenen Zitronen - More Than a Feeling Soap&Skin - From Gas to Solid EA80 - 42 ( 7x7" Box zum Jubiläum) Dagobert - Welt ohne Zeit Wiegedood - De Doden Hebben Het Goed III Nicht nur Britpop: Die fünf besten Alben 2019 aus Sicht von My Record Machine Fountains D.C. - Dogrel Liam Gallagher - Why Me? Why Not! Die Liga der Gewöhnlichen Gentlemen - Fuck Dance. Let‘s Art! Pip Blom - BOAT The Düsseldorf Düsterboys - Nenn mich Musik Pure Vibes: Die fünf besten Alben 2019 aus Sicht von Zapata Radio Soundz Dub Inc. - Millions Trettmann - Trettmann Collie Buddz - Hybrid Miwata - Eukalyptus Stick Figure - World on Fire Gar nicht schief gewickelt: Die fünf besten Alben 2019 aus Sicht von Schrägfunk Kettcar - Der süße Duft der Widersprüchlichkeit Sorry for Escalating - Sad Eyes - Single Elm Tree Circle - Flow - Single Von wegen Lisbeth - SweetLilly93@Hotmail.com Gurr - She Says Tor! Die fünf besten Alben 2019 aus Sicht von Der Ball ist bunt Von wegen Lisbeth - sweetlily93@hotmail.com 8Kids - Bluten Rantanplan - Stay Rudel stay Rebel Petrol Girls - Cut and Stitch Brass Against - Brass Against II Ausbrüche aus der Monotonie: Die fünf besten Alben 2019 aus Sicht von Bored Generation The Mystery Lights - Too Much Tension! Beach Bugs - Headache Time Control Top - Covert Contracts The Murder Capital - When I Have Fears Bleached - Don't You Think You've Had Enough? Beloved Albums: Die fünf besten Alben 2019 aus Sicht von Lonely Hearts Club Karen O & Danger Mouse - Lux Prima Fat White Family - Serfs Up! Vaguess - Have a Good Summer Voodoo Jürgens - 'S Klane Glücksspiel Rose City Band - Rose City Band Bretter des Jahres: Die fünf besten Alben 2019 aus Sicht von Toolbox Nora En Pure - Homebound EP Trettmann - Trettmann Tantum - Ashen Sam Shure - Laconia Oliver Heldens - Summer Lover Mal dies, mal das: Die fünf besten Alben 2019 aus Sicht von Musikgeschichten Faber - I fucking love my life Seeed - Bam bam Deichkind - Wer sagt denn das? Michael Kiwanuka - KIWANUKA Nils Frahm - All Encores Elektronische Gegenmaßnahmen: Die fünf besten Alben 2019 aus Sicht von ECM Underworld - DRIFT Series 1 Noir - Damage Control Richie Hawtin - CLOSE COMBINED Edit Select & Antonio Ruscito - Prominence The Chemical Brothers - No Geography