ACHTUNG: Aktuell gibt es einen längeren SENDERAUSFALL auf unserer Ukw-Frequenz

+++ Das Programm ist wieder über UKW zu empfangen +++

Viele von euch, unserer treuen Stammhörerschaft, werden es schon bemerkt haben: Da läuft zwar etwas im Radio, aber es ist kein QUERFUNK, und auch kein Junger Kulturkanal. Seit Samstag Mittag, also seit nunmehr zwei Tagen, ist ein Notband zu hören und unsere vielfältigen Sendungen können leider nicht plangemäß ausgestrahlt werden. Das Problem liegt nicht bei uns, sondern bei unserem Dienstleister, der für die Ausstrahlung der Rundfunkwellen am Funkturm zuständig ist (das Ukw-Kabelnetz ist auch betroffen). Hier wird bereits an einer Lösung und Reparatur gearbeitet.

Tipp:

Im Internet-Livestream (hier auf der Webseite) könnt ihr unser Programm störungsfrei genießen. Viel Spaß dabei!