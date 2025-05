30 Jahre Querfunk - SUPERTRAM

30 Jahre Querfunk - Welcome to the SUPERTRAM!

Wunderbare News für alle Querfunk-Freund*innen!

Was haben Querfunk und die altehrwürdige Karlsruher Tram gemeinsam? Beide sind (angeblich) ein bischen aus der Zeit gefallen, rumpeln und pumpeln, vermitteln aber trotzdem noch das beste, authentischste und coolste Feeling in Karlsruhe!

Klar, die Tram fährt nur noch ab und zu – aber Querfunk bringt munter weiter sein Programm auf die Sendeschienen – unverstellt seit 1995.

Um unser Jubiläumsjahr mal auf Schiene zu hieven macht Querfunk einen auf SUPERTRAM!

Wir haben nämlich eine Sonderfahrt mit der alten Tram Nr. 4 gechartert und bringen den Querfunk aufs Gleis:

am Samstag, 17.05., von 16.00 bis 18.00 Uhr übertragen wir LIVE aus der Tram 4!

Einsteigen könnt und sollt ihr am besten alle am:

Samstag, 17.05., um 16:20 Uhr, 16:50 Uhr und 17:20 Uhr

hält die SUPERTRAM an der Haltestelle „Konzerthaus“ / Beiertheimer Allee 6

Steigt ein und seid dabei! Neben illustren Interviewgästen aus der Stadtgesellschaft freuen wir uns auf einen schönen Trip mit Euch durch Karlsruhe!

Querfunk hat ab 15.00 Uhr einen Infostand an der Haltestelle parat, wo Euch Oberschaffner Ulf und Andere mit Sekt/Orangensaft-Empfang begrüßen und auf die Abfahrt vorbereiten.

Doch damit nicht genug!

Denn nach der SUPERTRAM geht es weiter: wir feiern 30 Jahre Querfunk...

ab 18.30 Uhr im Querfunk-Headquarter mit Grillparty und anschließendem Liederabend von Erhard!

Seid dabei, steigt ein und werdet ein SUPERTRAM!