2023 - have you tried turning it off and on again?

Liebe Hörerinnen und Hörer von Querfunk,

das Jahr 2023 ist rum und wir blicken zurück und nach vorne auf eine Zeit voller Herausforderungen. Die Ungerechtigkeiten weltweit nehmen zu, Kriege beeinflussen unseren Alltag und führen zu gesellschaftlichen Spannungen. Unsere Regierung steht vor geopolitischen Krisen, wodurch soziale Problemlösungen in den Hintergrund rücken. Das machen sich Populisten zu Nutze. Auch die Klimakrise verschärft sich weiter, ihre Ursachen und Folgen werden immer deutlicher. Die Wahlen 2024 im Osten stehen bevor, und die politische Zukunft unserer Demokratie scheint unsicherer denn je. Doch lasst uns trotz allem hoffnungsvoll und kämpferisch bleiben und dabei den Humor und die Hoffnung nicht vergessen!

Tiefer wollen wir an dieser Stelle nicht einsteigen.Für tiefergehende Auseinandersetzungen mit der Weltlage solltet ihr die ausgewählten Sendungen unseres Programms hören. Radio ist mehr als nur ein Medium – es ist euer Sprachrohr, durch das ihr die Welt erreichen könnt. Und was auch noch spitze wäre, wenn ihr eure Sicht der Dinge einbringen wollt: Wir freuen uns immer über Leute, die unser Programm nicht nur hören, sondern Lust am Radiomachen haben, das Medium schätzen, gute Inhalte haben und auch unser Programm aktiv mitgestalten wollen. Nutzt das Radio als Plattform, um eure wichtigen Themen zu teilen und gemeinsam mit uns eine lebendige, vielfältige Hörerschaft zu erreichen. Sprecht uns gerne an!

Kommt gut in das neue Jahr und bleibt uns und unserem Programm gewogen! Querfunk ❤️ euch!