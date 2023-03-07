1. Sendung TigerDuck - Politik und Subkultur

Einmal im Monat will sich die Autonome Tigerente mit einem Gast dem Verhältnis zwischen Politik und Subkultur annähern. Zwischendurch sollen aber auch aktuelle Themen, Alben und Konzerte besprochen werden.

Die Autonome Tigerente ist seit jetzt schon Jahrzehnten in subkulturellen und politischen Kreisen unterwegs. Auch im Querfunk war sie schon Jahre an einer Sendung beteiligt. Nach einiger Zeit Radio-Abstinenz will sie sich nun monatlich dem Verhältnis zwischen Politik und Subkultur mit einer neuen Sendung im Querfunk widmen. Dazu wird sich die Tigerente jeweils mit unterschiedlichen Gästen zusammensetzen, um sich mit Fragen wie „Ist Subkultur automatisch politisch?“, „Was ist Kultur, Subkultur, Gegenkultur?“ oder „Gibt es überhaupt noch Subkulturen die dem Mainstream gefährlich werden können?“. Sie wird aber auch mal über ihr liebgewonnenen oder neu erworbene Alben sprechen oder über Konzerte berichten.

Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Lob habt oder sogar mal euren Senf zum Thema mit der Tigerente durchkauen wollt, meldet euch bei ihr unter: autnometigerente@riseup.net oder über Instagramm → @autonometigerente