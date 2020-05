8. Mai 1945 – Das Ende von Nazideutschland, Kriegsende in Europa. Niederlage und Befreiung

Vor genau 75 Jahren ...

Auf einem ikonischen Bild festgehalten (das immer noch abstrusen Copyrights unterliegt, sonst dürften Sie es hier erblicken), treffen Ende April 1945 an der Elbe Soldaten der Roten Armee und der amerikanischen Streitkräfte mit einem historischen Handschlag aufeinander. In einer – schon wenig später undenkbaren – Koalition haben die Alliierten die faschistischen Achsenmächte niedergerungen. Am 8. Mai 1945 muß das Deutsche Reich bedingungslos kapitulieren ("unconditional surrender"), drei Monate später erst wird das Japanische Kaiserreich folgen.

Was jahrelanges moral bombing deutscher Städte nicht erreichen konnte, hatten letztendlich alliierte Bodentruppen unter großen Verlusten leisten müssen: Die Deutschen wenn schon nicht zur Räson, so wenigstens zur militärischen Niederlage zu bringen. Anders war offenbar der nazistische Kampfgeist der Bevölkerung – die Identifikation mit Führer und Vaterland – nicht zu brechen. Diese alsbald verleugnete, später verdrängte Tatsache lastet seit einem Dreivierteljahrhundert auf allen, die sich gern mit Deutschland identifizieren. Ein psychologisch-moralischer Komplex, der auf absehbare Zeit wie eine offene Wunde am deutschen Selbstbewußtsein würde nagen und untergründig rumoren müssen, wie aufmerksamen Zeitgenossen schon seinerzeit überdeutlich war.

Die antifaschistische Allianz der Siegermächter zerfiel schnell in neuen geopolitischen Konfrontationen, und so auch das hiesige Nationalbewußtsein: Im Osten imaginierte man das gute, werktätige Volk als von einer Clique böser Herrscher unterdrückt ("Hinter dem Faschismus steht das Kapital"), im Westen als von Scharlatanen und Hochstaplern verführt ("Das hat uns der Hitler eingebrockt"), hier machte man gleich weiter im Endkampf gegen den bolschewistischen Erzfeind, nur jetzt ohne Wehrmacht und Holocaust, sondern lieber mit eisernem Schweigen und D-Mark.

"Aufarbeitung der Vergangenheit" – oder ihre Bewältigung?

Umso interessanter zu verfolgen, wie sich diese Niederlage im Massenbewußtsein niederschlägt, welchen Reim es sich auf sie macht. Solange die Generation der Nazitäter noch in der Bundesrepublik flächendeckend in Amt und Würden anzutreffen war, wurde das Thema verdruckst verdrängt, höchstens in unfreiwillig vielsagenden Ausnahmesituationen (Kontrollverlust, Kneipe, Familienkrach) wurde die schmachvolle "Niederlage" mal zum Thema kurzen Aufstoßens und Auswerfens. Jahrzehntelang war dies – abseits seltener medialer Thematisierungen des Komplexes – der vorherrschende Modus der Nichtauseinandersetzung.

Genau vierzig Jahre nach dieser Niederlage spricht Bundespräsident Weizsäcker (Jahrgang 1920) am 8. Mai 1985 davon, die Niederlage sei eigentlich eine "Befreiung" gewesen. Antifaschisten und Linksliberale feiern, daß endlich auch ein Liberalkonservativer nicht mehr umhin kommt, das Offensichtliche auszusprechen: Daß die Niederlage des Nazi-Reiches ein Segen für die Menschheit war. Aufgeklärte Kommentatoren sehen in Weizsäckers Statement eine Zäsur der politischen Kultur in Deutschland, eine Befreiung auch des Sprechens über "die NS-Zeit". Die jedoch wohlfeil ist, weil sie zu spät kommt: 1985 scheiden Männer und Frauen des Jahrgangs 1920, rein biografisch mit NS-Ideologie präpariert weil aufgewachsen, gerade aus der Arbeitswelt aus. Der diskursive Befreiungsschlag bekommt dadurch einen Beigeschmack von Schattenboxen und Symbolpolitik.

"Opa war kein Nazi"

Und längst (spätestens im Kontext der Berliner Republik) birgt die seinerzeit kontroverse und international Aufsehen erregende Rede Weizsäckers auch die Gefahr, einer neuerlichen Lebenslüge des hiesigen Massenbewußtseins Vorschub zu leisten. Denn für die übergroße Mehrheit der Deutschen bedeutete das Kriegsende höchstens insofern eine "Befreiung", als sie nun objektiv in einer freieren Gesellschaft leben konnten. Tatsächlich mußte die Befreiung der letzten überlebenden NS-Opfer gegen der erbitterten Widerstand dieser Deutschen erkämpft werden, war also für sie subjektiv alles andere als eine Befreiung; vielmehr eine empfindliche Niederlage. Anders gesagt: Für sie als Täter war es keine Befreiung, es war eine Befreiung von ihrer Herrschaft. Befreit wurden nicht sie, sondern ihre Opfer. "Diktatur" ist für das Verhältnis der Deutschen zum Nationalsozialismus, für das Verhältnis der Volksgemeinschaft zu Partei und Führer ohnehin ein entlastender, beschönigender, exkulpierender und damit verlogener Begriff.

Darauf gilt es zu insistieren in einer bundesdeutschen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, die – wie empirische Studien belegen – zwar weitgehend über die statistische Faktenlage der NS-Geschichte unterrichtet ist, gleichzeitig aber sich selbst und die eigene Familiengeschichte, die eigene Subjektivität als Deutsche und Staatsbürger weitgehend verklärt und sich für unbefangen hält – und dabei sogar im formaljuristischen Sinne tatsächlich unschuldig ist (und schamlos darauf pocht: "Wir können es nicht mehr hören"). Die sei's ungebrochene, sei's gebrochene Identifikation mit dem deutschen Staat, Rechtsnachfolger des Nazireiches, mit der tüchtigen deutschen Exportnation sowieso macht den forschen Nachwuchs längst so, wie schon früher: wenn schon nicht bekennend stolz, so doch frisch, fromm, fröhlich und frei.