TRIBUT AN DEN *PROFESSOR* - Teil 1

Eine Sendung in zwei Teilen zum Gedenken an den Schlagzeuger der Gruppe „Rush“

Hören Sie Lieder aus Studioalben sowie Auszüge aus Live Konzerten der kanadischen Rock Band „Rush“ mit einem grandiosen und bewundernswerten Menschen am Schlagzeug

NEIL PEART

1952 - 2020

Sunlight dances through the leaves

soft winds stir the sighing trees

lying in the warm grass

feel the sun upon your face…